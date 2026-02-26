Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, याचा प्रत्यय आणून देणारी घटना कर्जतमध्ये घडली.पनवेलहून कर्जतकडे जाणाऱ्या एसटी बस चालवत असतानाच बस चालकाला अचानक चक्कर आली.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:54 AM
एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

Follow Us:
Follow Us:
  • एसटी चालकाला आली चक्कर
  • वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला
  • एसटी गाडीचे स्टिअरिंग हातात घेतले
कर्जत : कर्जत एसटी आगाराची एसटी पनवेल कर्जत अशी सेवा देत होती. पनवेल येथून कर्जत कडे येणाऱ्या गाडीचे चालक यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि चक्कर आली. मात्र प्रसंगावधान दाखवून या एसटी गाडीचे वाहक यांनी स्वतःच्या हातात स्टिअरिंग घेतले आणि एसटी गाडी कर्जतकडे आणली.दरम्यान साधारण २६ प्रवासी यांना घेऊन ही एसटी गाडी कर्जतकडे येत असल्याने प्रवाशांचे यांचे प्राण वाचवण्यात वाहक नितीन राजाराम मोरे यशस्वी ठरले असल्याचे बोलले जात आहे.

दोन्ही ट्यूब बंद तरीही आशेला अंकुर! कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयात पहिली एम्ब्रियो ट्रान्सफर

कर्जत एसटी आगाराची गाडी पनवेल येथून कर्जतसाठी निघाली होती. सायंकाळी पनवेल येथून येणाऱ्या सर्व एसटी गाड्या प्रवाशांनी भरलेल्या असतात, अशीच एक गाडी कर्जत आगारातील एसटी चालक संदीप सोनवणे हे एसटी गाडी घेऊन कर्जतकडे येत होते. दिवसभराचा कामाचा ताण घेऊन काम करणारे चालक आणि वाहक यांच्यावर प्रवाशांना सुखरूप प्रवास करण्याची देखील जबाबदारी असते. संदीप सोनवणे हे आपल्या प्रकृतीची कोणतीही कारणे न देता एसटी गाडी चालवत होते आणि चौक कर्जत रस्त्यावर त्यांना आणखी त्रास जाणवला. गाडीमध्ये गर्दी असल्याने एसटी गाडीचे वाहक नितीन मोरे हे चालकाच्या बाजूच्या सीटवर बसून प्रवास करीत होते. त्यावेळी काही प्रवाशांनी चालकाला काही तरी होते अशी आरआडोरड सुरू केली. त्यावेळी वाहक नितीन मोरे यांनी एसटी गाडीचे चालक संदीप सोनवणे यांना गाडी थांबवण्यात सांगितले. गाडी थांबल्यानंतर प्रवाशांचा खोळंबा होऊ नये म्हणून एसटी गाडीचे वाहक नितीन राजाराम मोरे यांनी एसटी गाडीचे स्टिअरिंग हातात घेतले. यापूर्वी कधी अवजड वाहनांना हात न लावणारे आणि घरी असलेल्या कार मधून गरजेपुरता प्रवास करणारे नितीन मोरे यांनी सावधानतेने गाडी चालवत कर्जत पर्यंत आणली.

रात्रीची वेळ आणि कर्जत चौक हा एकाचवेळी दुहेरी वाहतूक सुरू असलेला रस्ता यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहतुकीस धोकादायक असतो. त्यात नवीन ड्रायव्हर गाडी चालवत असल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र कधीही एसटी गाडी किंवा अशाप्रकारची मोठी गाडी चालवण्याचा अनुभव नसलेले नितीन मोरे यांनी प्रसंगावधान दाखवत स्वतः आपल्या सेवेचा विचार करून प्रवाशांचा प्रवास सुखरूप घडवून आणला. कर्जत एसटी आगारात गाडी सुखरूप आणल्यानंतर तात्पुरते चालक बनलेले नितीन मोरे यांनी आपले सहकारी वाहक संदीप सोनवणे यांना रुग्णालयात नेले. रुग्णालयात त्या एसटी गाडीचे चालक संदीप सोनवणे यांना उष्माघाताचा त्रास झाला होता अशी माहिती मिळाली असून सोनवणे यांची प्रकृती उत्तम आहे.

वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका! दहिसर पथकर नाका येथे सॅटेलाइट शुल्कवसुली यंत्रणा उभारणार

Web Title: St driver felt dizzy conductor took the steering and saved 26 lives

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News: कर्जत पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! चोरीला गेलेले साडेसात लाखांचे सोने तक्रारदाराला मिळवून दिले परत
1

Karjat News: कर्जत पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! चोरीला गेलेले साडेसात लाखांचे सोने तक्रारदाराला मिळवून दिले परत

Pratap Sarnaik : डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही; परिवहनमंत्र्यांचा सज्जड दम
2

Pratap Sarnaik : डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही; परिवहनमंत्र्यांचा सज्जड दम

Karjat News: नेरळला जाणारी एसटी बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल, पायपीट करून गाठावे लागले परीक्षा केंद्र
3

Karjat News: नेरळला जाणारी एसटी बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल, पायपीट करून गाठावे लागले परीक्षा केंद्र

Matheran Rickshaw Strike: माथेरानमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी ई रिक्षा बंदच, शालेय विद्यार्थ्यांना करावी लागतेय पायपीट
4

Matheran Rickshaw Strike: माथेरानमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी ई रिक्षा बंदच, शालेय विद्यार्थ्यांना करावी लागतेय पायपीट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

Feb 26, 2026 | 01:09 PM
War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

Feb 26, 2026 | 01:07 PM
बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

Feb 26, 2026 | 01:03 PM
Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Feb 26, 2026 | 01:02 PM
‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

Feb 26, 2026 | 01:00 PM
Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

Feb 26, 2026 | 01:00 PM
100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

Feb 26, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM