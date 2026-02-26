Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

कर्जत एसटी आगाराची गाडी पनवेल येथून कर्जतसाठी निघाली होती. सायंकाळी पनवेल येथून येणाऱ्या सर्व एसटी गाड्या प्रवाशांनी भरलेल्या असतात, अशीच एक गाडी कर्जत आगारातील एसटी चालक संदीप सोनवणे हे एसटी गाडी घेऊन कर्जतकडे येत होते. दिवसभराचा कामाचा ताण घेऊन काम करणारे चालक आणि वाहक यांच्यावर प्रवाशांना सुखरूप प्रवास करण्याची देखील जबाबदारी असते. संदीप सोनवणे हे आपल्या प्रकृतीची कोणतीही कारणे न देता एसटी गाडी चालवत होते आणि चौक कर्जत रस्त्यावर त्यांना आणखी त्रास जाणवला. गाडीमध्ये गर्दी असल्याने एसटी गाडीचे वाहक नितीन मोरे हे चालकाच्या बाजूच्या सीटवर बसून प्रवास करीत होते. त्यावेळी काही प्रवाशांनी चालकाला काही तरी होते अशी आरआडोरड सुरू केली. त्यावेळी वाहक नितीन मोरे यांनी एसटी गाडीचे चालक संदीप सोनवणे यांना गाडी थांबवण्यात सांगितले. गाडी थांबल्यानंतर प्रवाशांचा खोळंबा होऊ नये म्हणून एसटी गाडीचे वाहक नितीन राजाराम मोरे यांनी एसटी गाडीचे स्टिअरिंग हातात घेतले. यापूर्वी कधी अवजड वाहनांना हात न लावणारे आणि घरी असलेल्या कार मधून गरजेपुरता प्रवास करणारे नितीन मोरे यांनी सावधानतेने गाडी चालवत कर्जत पर्यंत आणली.
रात्रीची वेळ आणि कर्जत चौक हा एकाचवेळी दुहेरी वाहतूक सुरू असलेला रस्ता यामुळे रात्रीच्या वेळी वाहतुकीस धोकादायक असतो. त्यात नवीन ड्रायव्हर गाडी चालवत असल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र कधीही एसटी गाडी किंवा अशाप्रकारची मोठी गाडी चालवण्याचा अनुभव नसलेले नितीन मोरे यांनी प्रसंगावधान दाखवत स्वतः आपल्या सेवेचा विचार करून प्रवाशांचा प्रवास सुखरूप घडवून आणला. कर्जत एसटी आगारात गाडी सुखरूप आणल्यानंतर तात्पुरते चालक बनलेले नितीन मोरे यांनी आपले सहकारी वाहक संदीप सोनवणे यांना रुग्णालयात नेले. रुग्णालयात त्या एसटी गाडीचे चालक संदीप सोनवणे यांना उष्माघाताचा त्रास झाला होता अशी माहिती मिळाली असून सोनवणे यांची प्रकृती उत्तम आहे.