Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Raigad »
  • Bjp Faces Tough Fight In Pen As Both Shiv Sena Factions And Shetkari Kamgar Paksha Step In Raigad News Marathi

Raigad News: पेणमध्ये सत्तासमीकरण ढवळणार! भाजपाला कडवी झुंज, दोन्ही शिवसेना-शेकाप मैदानात

जिल्हा परिषदेच्या पाच गटात दाखल झालेल्या २८ उमेदवारी अर्जातून १४ उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. मुख्यमंत्री भाजपा राष्ट्रवादी आरपीआय महायुतीचे जिल्हा परिषदेच्या दहा उमेदवारांसाठी प्रचार सभा पेण नगरपालिका मैदानावर घेणार.

Updated On: Jan 30, 2026 | 02:44 PM
Raigad News: पेणमध्ये सत्तासमीकरण ढवळणार! भाजपाला कडवी झुंज, दोन्ही शिवसेना-शेकाप मैदानात

Raigad News: पेणमध्ये सत्तासमीकरण ढवळणार! भाजपाला कडवी झुंज, दोन्ही शिवसेना-शेकाप मैदानात

Follow Us:
Follow Us:
  • रायगडच्या पेणमध्ये राजकीय रणधुमाळी!
  • भाजपाच्या वाटेत दोन्ही शिवसेना व शेकाप
  • पेणमध्ये तिहेरी लढतीची चिन्हे!
पेण: जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूकीचे रणांगणावर आता राजकीय सामना रंगतदार ठरणार असून पेणमध्ये सत्ताधारी भाजपा नेते आपल्या उमेदवारांसाठी प्रचारात घाम गाळताना दिसत आहेत. याचं एकमेव कारण म्हणजे दोन शिवसेना आणि शेकाप उमेदवारांनी तगडी मोर्चेबांधणी करत आपआपल्या परिसरात आपली राजकीय ताकद दाखवली असल्याने एरवी भाजपासाठी सोपी वाटणारी झेडपी पंचायत समिती निवडणूकीचे राजकीय मैदान आपापली राजकीय ताकद झालेल्या प्रचारात दौ-यात दाखवून दिली आहे.

Malvan News: मच्छीमार आंदोलन: ९३ आरोपीची मुक्तता; 10 वर्षांपासून सुरू होता खटला

जिल्हा परिषदेच्या पाच गटात दाखल झालेल्या २८ उमेदवारी अर्जातून १४ उमेदवारी अर्ज मागे घेतले असून उर्वरित १४ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आपले राजकीय नशीब आजमावत आहेत. तर पंचायत समितीच्या १० जागांसाठी ३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे आहेत. तर २८ उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यात आले आहेत. भाजपसाठी वडखळ आणि शिहू या दोन जिल्हा परिषद गटात शेकाप आणि दोनही शिवसेना पक्षाचे उमेदवारांचे कडवे आव्हान असणार आहे. तर उर्वरित तीन गट भाजपच्या दोन नेते धैर्यशील पाटील आणि आमदार रवींद्र पाटील यांचे होमपीच असल्याने या ठिकाणी भाजपाला तितकेसे आव्हान नसणार आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

पाणीटंचाईचा मुद्दा ऐरणीवर

राज्याचे मुख्यमंत्री भाजपा राष्ट्रवादी आरपीआय महायुतीचे जिल्हा परिषदेच्या दहा उमेदवारांसाठी प्रचार सभा पेण नगरपालिका मैदानावर घेणार असून या सभेसाठी पेण पालिका मैदानावर जय्यत तयारी पूर्ण झाली आहे. कार्यकर्त्यांना पाठबळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः मैदानात उतरले असून निवडणूक प्रचारात विरोधकांकडून पेण तालुक्यातील पाणी टंचाईचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलतात काय बोलतात ? याकडे नागरिकांसह राजकीय समिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. शहर व ग्रामीण भागात येत्या फेब्रुवारीपासून पाणी टंचाईचे चटके नागरिकांना सोसावे लागणार आहेत.

वडखळ जिल्हा परिषद गटात झंझावाती प्रचार

वडखळ जिल्हा परिषद गटात वडखळ गावात खासदार धैर्यशील पाटील व पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी येथील भाजपा उमेदवार प्रभाकर म्हात्रे, पंचायत समिती उमेदवार विवेक म्हात्रे व प्रदीप म्हात्रे या तिघांसाठी जोरदार फटकेबाजी करीत झालेल्या कॉर्नर सभेत भाजपा पक्षासोबत राहणारे व नंतर सोडून जाणा-यांनी या अगोदर भाजपा पक्षाच्या योजना जनतेपर्यंत नेऊन त्या आम्हीच आणल्या असे भासवून जनतेत गैरसमज निर्माण करीत असून स्वतःच्याच फायद्यासाठी या निवडणुकीत वापर करणा-यांना योग्य जागा दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे, असे सांगण्यात येत आहे.

“मुंब्रा हिरवे करण्याचा उद्देश राजकीयच…”, किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा

भाजपा सोडणाऱ्यांना दिला निर्वाणीचा सूचक इशारा

भाजपा सोडणाऱ्यांना यापुढे भाजपा पक्षाची दारे कायम बंद असणार आहेत, हा निर्वाणीचा सूचक इशारा नाव न घेता त्यांनी वडखळ गटात भाजपाशी काडीमोड घेतलेल्या विरोधी उमेदवारांकडे त्यांचा अंगुली निर्देश होता, भाजपाचे नेते एकामागून एक असे पेणमध्ये येत असून दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सरचिटणीस आ. प्रविण दरेकर व भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी साई सहारा हॉटेलमध्ये दक्षिण रायगड उमेदवारांची पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना संबोधित केले होते. प्रसारमाध्यमांना या सभेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. यानंतर मुख्यमंत्री येत असल्याने एकंदरीत राजकीय वातावरण चांगलेच गरमागरम झालेले दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पाच गटांचे हे आहेत उमेदवार

जिते २. दादर २. वडखळ ५. शिहू २. महल मिरा ३ एकुण १४ उमेदवार

पंचायत समिती गणात १० जागांचे हे उमेदवार

जिते ५. वाकुळ ३. दादर ३, रावे २, वडखळ ४ वाशी ५. शिहू-२, डोलवी- २. महलमिरा- २ -वडगाव- २. एकुण ३० उमेदवार

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Bjp faces tough fight in pen as both shiv sena factions and shetkari kamgar paksha step in raigad news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 02:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला
1

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली
2

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार
3

Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम
4

Raigad News: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! शेकाप-शिंदे गट मोट बांधण्याच्या चर्चा, युतीबाबत संभ्रम कायम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vasai Virar Municipal Election: वसई-विरार महापालिकेत राजकीय खळबळ; १६ नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी 

Vasai Virar Municipal Election: वसई-विरार महापालिकेत राजकीय खळबळ; १६ नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी 

Jan 30, 2026 | 03:17 PM
Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Jan 30, 2026 | 03:15 PM
Zp Election 2026 : विरोधकांच्या भुलथापांना, अमिषाला बळी बडू नका; देवराज पाटील यांचे आवाहन

Zp Election 2026 : विरोधकांच्या भुलथापांना, अमिषाला बळी बडू नका; देवराज पाटील यांचे आवाहन

Jan 30, 2026 | 03:13 PM
रोहिणी हट्टंगडी – मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र! ‘माया’मध्ये अनुभवायला मिळणार स्त्रीमनाची नवी मांडणी

रोहिणी हट्टंगडी – मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र! ‘माया’मध्ये अनुभवायला मिळणार स्त्रीमनाची नवी मांडणी

Jan 30, 2026 | 03:07 PM
केळघर घाटात मालवाहू ट्रक नाल्यात कोसळला; चालकाचा जागीच मृत्यू

केळघर घाटात मालवाहू ट्रक नाल्यात कोसळला; चालकाचा जागीच मृत्यू

Jan 30, 2026 | 03:03 PM
Chandrapur News: टाकीचे बांधकाम पूर्ण, मात्र पाणी मिळेना! मासाळा तुकुमला पाण्याची प्रतीक्षा, ग्रामस्थ संतापले

Chandrapur News: टाकीचे बांधकाम पूर्ण, मात्र पाणी मिळेना! मासाळा तुकुमला पाण्याची प्रतीक्षा, ग्रामस्थ संतापले

Jan 30, 2026 | 03:00 PM
चार दिवसांपूर्वी भेटलो होतो, आज मला…; अजित पवारांच्या आठवणींने निशिकांत भोसले पाटलांना अश्रू अनावर

चार दिवसांपूर्वी भेटलो होतो, आज मला…; अजित पवारांच्या आठवणींने निशिकांत भोसले पाटलांना अश्रू अनावर

Jan 30, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM