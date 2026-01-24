Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

“मुंब्रा हिरवे करण्याचा उद्देश राजकीयच…”, किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा

मुंब्रा येथील एमआयएम नगरसेविका सहर शेख यांच्या 'मुंब्रा हिरवा करू' या विधानावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. पोलिसांनी सहर शेख यांना नोटीस बजावत लेखी माफीनामा घेतला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:12 PM
किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा (Photo Credit-X)

किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा (Photo Credit-X)

  "मुंब्रा हिरवे करण्याचा उद्देश राजकीयच…"
  किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा
  नेमके प्रकरण काय?
Sahar Sheikh News: ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मुंब्र्यातील राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापू लागले आहे. एमआयएमच्या (AIMIM) नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेख यांच्या एका वादग्रस्त विधानामुळे नवा वाद निर्माण झाला असून, याप्रकरणी पोलिसांनी कडक कारवाई केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

जितेंद्र आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत मुंब्रा प्रभाग ३० मधून विजयी झालेल्या सहर शेख यांनी एका विजयी मिरवणुकीत आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, “येत्या काळात संपूर्ण मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघ आम्ही जिंकू आणि संपूर्ण मुंब्रा ‘हिरवा’ होईल”. त्यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

किरीट सोमय्या यांची तक्रार आणि पोलिसांची कारवाई

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी या भाषणावर आक्षेप घेत मुंब्रा पोलिसांना एक निवेदन दिले होते. सोमय्या यांच्या मागणीनुसार, अशा प्रकारचे वक्तव्य पुन्हा होऊ नये यासाठी पोलिसांनी सहर शेख यांना दोन वेळा पोलीस ठाण्यात पाचारण केले होते. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहर शेख यांना भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १६८ नुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना भविष्यात जातीय सलोखा बिघडवणारे कोणतेही वक्तव्य करू नये, अशी लेखी स्वरूपात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. सहर शेख यांनी आपला लेखी माफीनामा व स्टेटमेंट दिले असून, ते पोलिसांनी किरीट सोमय्या यांना दाखवले आहे.

नगरसेविका Sahar Sheikh यांच्या वादग्रस्त विधानावर नवनीत राणांचे चोख प्रत्युत्तर; म्हणाल्या- “इथे फक्त भगवा आणि निळाच रंग चालणार”

सहर शेख यांचे स्पष्टीकरण

पोलिसांकडे दिलेल्या लेखी निवेदनात सहर शेख यांनी आपली बाजू मांडली आहे. आमच्या पक्षाचा झेंडा हिरवा आहे आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणून मुंब्राला ‘हिरवे’ बनवण्याचा आमचा केवळ राजकीय उद्देश आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आम्ही तिरंग्यासाठी मरायलाही तयार आहोत,” असेही त्यांनी आपल्या स्टेटमेंटमध्ये नमूद केले आहे.

नवनीत राणा यांनी दिले सडेतोड उत्तर

सहर शेख यांच्या विधानाचा समाचार घेताना नवनीत राणा एका कार्यक्रमात म्हणाल्या, “हा देश छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर चालणारा देश आहे. ‘मुंब्रा हिरवा करू’ ही तुमची स्वप्ने कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. माझ्यासारखे शिवबांचे भक्त आणि कार्यकर्ते जिवंत असेपर्यंत या देशातून कोणीही भगवा हटवू शकत नाही. आमच्या रक्तात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आहेत”.

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

Published On: Jan 24, 2026 | 01:12 PM

