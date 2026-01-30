Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Supreme Court: शालेय मुलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय! सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवावेत

शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

Updated On: Jan 30, 2026 | 04:47 PM
  • शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड
  • सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा आदेश जारी
  • सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालये
शाळेतील सर्व मुलींबाबत सुप्रीम कोर्टाक़डून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅडबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. सर्व सरकारांना तीन महिन्यांत या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये मासिक पाळीच्या वेळी मुलींना येणाऱ्या समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. या महत्त्वाच्या निरीक्षणासोबतच, न्यायालयाने आपल्या आदेशात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय केवळ व्यवस्थेत सहभागी असलेल्यांसाठी नाही तर अशा वर्गखोल्यांसाठी देखील आहे, जिथे मुली मदत घेण्यास कचरतात. हा आदेश अशा शिक्षकांना देखील लागू होतो जे मदत करू इच्छितात परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ते करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश अशा पालकांसाठी देखील आहे ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम जाणवत नाही आणि संपूर्ण समाजासाठी हे दाखवून देण्यासाठी आहे की प्रगती आपण सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण कसे करतो यावरून मोजली जाते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला पाठवायचा आहे जी कदाचित तिच्या शरीराला ओझे मानले जात असल्याने शाळेत जाऊ शकत नाही, परंतु ती तिची चूक नाही.” न्यायालयाने म्हटले आहे की हे शब्द समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, न्यायालये आणि कायदेशीर पुनरावलोकन अहवालांच्या पलीकडे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले आहे

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक सरकारी किंवा खाजगी शाळेत लिंग-विभाजनित शौचालये आणि पाण्याची सुविधा असल्याची खात्री करावी. सर्व नवीन शाळांमध्ये गोपनीयता सुनिश्चित करावी, ज्यामध्ये अपंग व्यक्तींचे हक्क समाविष्ट आहेत.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक शाळेच्या शौचालय संकुलात बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.

मासिक पाळीच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन केंद्रे स्थापन करावीत, ज्यात अतिरिक्त गणवेश आणि इतर आवश्यक साहित्य असावे.

Published On: Jan 30, 2026 | 04:47 PM

