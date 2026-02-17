Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper

'बिग बॉस' मराठीमध्ये नुकतेच गेल्या आठवड्यात धक्कादायक नॉमिनेशन पार पडलं, ज्यामध्ये आयुष आणि करण सोनावणे घराबाहेर पडले. तसेच नवराष्ट्रसोबत भरभरून गप्पा मारताना आयुषने टॉप ५ स्पर्धकांची नावे सांगितली आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 11:35 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष
  • राकेश बापटही म्हटले Flipper
  • आयुष ‘बिग बॉस’ बद्दलही मांडले मत
 

‘बिग बॉस’ मराठी मध्ये नुकतेच गेल्या आठवड्यात डबल एव्हिक्शन पार पडले, यावेळी चाहत्यांचे दोन आवडते आणि स्ट्रॉंग स्पर्धक घराबाहेर पडले. त्यांचं नाव आहे आयुष आणि करण सोनावणे. ‘बिग बॉस’चा गेम सुरु झाल्यावर दुसऱ्याच आठवड्यात आयुष ‘बिग बॉस’ चा कॅप्टन बनला, आणि त्याचा गेम प्रेक्षकांना दिसू लागला. यानंतर त्याच्या आजारामुळे तो फार काही प्रेक्षकांना दिसला नाही. आणि आता अशातच त्याने नवराष्ट्रसोबत बातचीत करताना त्याच्या गेम बद्दल आपले मत मांडले आहे. तो तन्वी आणि त्याच्या नात्याबद्दलही स्पष्ट बोलताना दिसला आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीत Ai चा जलवा! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ मधील पहिलं Ai प्रमोशनल गाणं प्रदर्शित

करणचं एव्हिक्शन अनफेअर होत का? असं विचारल्या नंतर यावर आयुष म्हणाला, ‘माझ्यासाठी हे एव्हिक्शन अनपेक्षित होत, माझ्यासोबत घराबाहेर करण देखील पडला, मला थोडी गंमत वाटली कारण असं होतं ना की एक मित्र फेल होतो आणि त्याला वाईट वाटत असत आणि अशातच त्याच्या बरोबर दुसराही मित्र फेल होतो. आणि आम्ही दोघेही एकत्र घराबाहेर पडतो. आम्ही दोघांनीही देवाकडे प्रार्थना केली होती की, आम्ही दोघेही ठाण्याला राहतो आणि ‘बिग बॉस’च्या फिनाले पर्यंत गेलो तर आपल्या सोबत ट्रॉफी असेल. परंतु देवाने आमची प्रार्थना अर्थवट पूर्ण केली, आम्ही दोघेही एकत्र एका गाडीतून निघालो पण आमच्यासोबत ट्रॉफी नव्हती.’

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

तसेच तन्वीच्या नात्याबद्दल बोलताना आयुष म्हणाला, ‘खरं तर आमची मैत्री खूप चांगली सुरु होती, ती माझी काळजी देखील घेत होती. परंतु मैत्रीला घेऊन तिच्या खूप अपेक्षा होत्या, आणि त्या मी पूर्ण करू शकत नव्हतो, कारण घरात आणखी माझे मित्र होते. तसेच तिला त्या सगळ्याचा त्रास देखील होत होता. आम्ही बोलून देखील हे विषय सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तिला त्रास नको म्हणून मी खूप विचार करून एक पाऊल मागे घेतले.

‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

राकेश बापटच्या गेमबद्दल बोलताना आयुष म्हणाला, ‘राकेश सुरुवातीच्या ३ आठवडे खूप चांगले खेळले, आणि त्यानंतर त्यांचा गेम बदलला. ते त्यांच्यासाठी चांगले असेल, मग सुरुवातीला गेंटल मॅन म्हणून दाखवणं आणि नंतर अचानक बदलणं हे खूप खोटं आहे. मग आधी तुम्ही जे होता ते खरं असेल नाही तर आता तुम्ही खोटं वागतायंत असं असू शकता.’ आयुष पुढे म्हणाला, ‘आधी रुचिताला बोलायचे की गेम खराब करते म्हणून आणि ते देखील तेच करत होते, आणि मला हे नाही आवडायचं.’ असे राकेश बापटबद्दल बोलताना आयुष दिसला आहे.

 

Web Title: Bigg boss marathi 6 ayush sanjeev interview ayush reveal tanvi relationship raqesh bapat game plan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !
1

‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !

मराठी चित्रपटसृष्टीत Ai चा जलवा! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ मधील पहिलं Ai प्रमोशनल गाणं प्रदर्शित
2

मराठी चित्रपटसृष्टीत Ai चा जलवा! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ मधील पहिलं Ai प्रमोशनल गाणं प्रदर्शित

‘माया’च्या ट्रेलरमध्ये भावनांचा वेध; सिद्धार्थ चांदेकर–मुक्ता बर्वे यांची हृदयस्पर्शी केमिस्ट्री चर्चेत
3

‘माया’च्या ट्रेलरमध्ये भावनांचा वेध; सिद्धार्थ चांदेकर–मुक्ता बर्वे यांची हृदयस्पर्शी केमिस्ट्री चर्चेत

Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?
4

Ahilyanagar News: राहता आणि शिर्डीत नवनवीन इमारती उभ्या? मात्र, पोलीस बळाचे काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK सामन्यादरम्यान सूर्या आणि कुलदीप यांच्यातील भांडणामागील सत्य आले समोर! Video Viral

IND vs PAK सामन्यादरम्यान सूर्या आणि कुलदीप यांच्यातील भांडणामागील सत्य आले समोर! Video Viral

Feb 17, 2026 | 11:35 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper

Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper

Feb 17, 2026 | 11:35 AM
वाढत्या वयात आईवडिलांची काळजी कशी घ्यावी? आरोग्य, भावनिक आधारासाठी मुलांनी लक्षात ठेवाव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी

वाढत्या वयात आईवडिलांची काळजी कशी घ्यावी? आरोग्य, भावनिक आधारासाठी मुलांनी लक्षात ठेवाव्यात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी

Feb 17, 2026 | 11:24 AM
India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

Feb 17, 2026 | 11:14 AM
Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?

Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?

Feb 17, 2026 | 11:10 AM
अभ्यासासाठी पुस्तक उघडल्यानंतर लगेच झोप का येते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

अभ्यासासाठी पुस्तक उघडल्यानंतर लगेच झोप का येते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

Feb 17, 2026 | 10:59 AM
लवकराच बाजारात धुरळा उडवणार Brezza चे नवे मॉडेल, मिळू शकते अंडरबॉडी CNG Tank, अपडेट्स उडवतील झोप

लवकराच बाजारात धुरळा उडवणार Brezza चे नवे मॉडेल, मिळू शकते अंडरबॉडी CNG Tank, अपडेट्स उडवतील झोप

Feb 17, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM