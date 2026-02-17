Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper

‘बिग बॉस’ मराठी मध्ये नुकतेच गेल्या आठवड्यात डबल एव्हिक्शन पार पडले, यावेळी चाहत्यांचे दोन आवडते आणि स्ट्रॉंग स्पर्धक घराबाहेर पडले. त्यांचं नाव आहे आयुष आणि करण सोनावणे. ‘बिग बॉस’चा गेम सुरु झाल्यावर दुसऱ्याच आठवड्यात आयुष ‘बिग बॉस’ चा कॅप्टन बनला, आणि त्याचा गेम प्रेक्षकांना दिसू लागला. यानंतर त्याच्या आजारामुळे तो फार काही प्रेक्षकांना दिसला नाही. आणि आता अशातच त्याने नवराष्ट्रसोबत बातचीत करताना त्याच्या गेम बद्दल आपले मत मांडले आहे. तो तन्वी आणि त्याच्या नात्याबद्दलही स्पष्ट बोलताना दिसला आहे.
करणचं एव्हिक्शन अनफेअर होत का? असं विचारल्या नंतर यावर आयुष म्हणाला, ‘माझ्यासाठी हे एव्हिक्शन अनपेक्षित होत, माझ्यासोबत घराबाहेर करण देखील पडला, मला थोडी गंमत वाटली कारण असं होतं ना की एक मित्र फेल होतो आणि त्याला वाईट वाटत असत आणि अशातच त्याच्या बरोबर दुसराही मित्र फेल होतो. आणि आम्ही दोघेही एकत्र घराबाहेर पडतो. आम्ही दोघांनीही देवाकडे प्रार्थना केली होती की, आम्ही दोघेही ठाण्याला राहतो आणि ‘बिग बॉस’च्या फिनाले पर्यंत गेलो तर आपल्या सोबत ट्रॉफी असेल. परंतु देवाने आमची प्रार्थना अर्थवट पूर्ण केली, आम्ही दोघेही एकत्र एका गाडीतून निघालो पण आमच्यासोबत ट्रॉफी नव्हती.’
तसेच तन्वीच्या नात्याबद्दल बोलताना आयुष म्हणाला, ‘खरं तर आमची मैत्री खूप चांगली सुरु होती, ती माझी काळजी देखील घेत होती. परंतु मैत्रीला घेऊन तिच्या खूप अपेक्षा होत्या, आणि त्या मी पूर्ण करू शकत नव्हतो, कारण घरात आणखी माझे मित्र होते. तसेच तिला त्या सगळ्याचा त्रास देखील होत होता. आम्ही बोलून देखील हे विषय सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तिला त्रास नको म्हणून मी खूप विचार करून एक पाऊल मागे घेतले.
राकेश बापटच्या गेमबद्दल बोलताना आयुष म्हणाला, ‘राकेश सुरुवातीच्या ३ आठवडे खूप चांगले खेळले, आणि त्यानंतर त्यांचा गेम बदलला. ते त्यांच्यासाठी चांगले असेल, मग सुरुवातीला गेंटल मॅन म्हणून दाखवणं आणि नंतर अचानक बदलणं हे खूप खोटं आहे. मग आधी तुम्ही जे होता ते खरं असेल नाही तर आता तुम्ही खोटं वागतायंत असं असू शकता.’ आयुष पुढे म्हणाला, ‘आधी रुचिताला बोलायचे की गेम खराब करते म्हणून आणि ते देखील तेच करत होते, आणि मला हे नाही आवडायचं.’ असे राकेश बापटबद्दल बोलताना आयुष दिसला आहे.