ZP Election 2026: अटीतटीच्या आखाड्यात विक्रम खुटवड ठरले सिंघम; दुरंगी ऐवजी पंचरंगी…

अपक्ष उमेदवारांची मते ठरली लक्षवेधी
अटीतटीच्या लढतीत विक्रम खुटवड यांचा विजय
राज्यात जाहीर झाला जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीचा निकाल
कापूरहोळ: विरोधकांनी तगडे उमेदवार देऊन राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे विक्रम खुटवड यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचे वडील स्व. काशिनाथराव खुटवड यांना मानणारा वर्ग आणि खुटवड यांच्या राजकीय चालीपुढे विरोधकांना हार पत्करावी लागली. एक जागा वगळता स्वतः जिल्हा परिषद जागेवर विक्रम खुटवड आणि त्यांची पत्नी पंचायत समितीवर निवडून येत कामथडी – भोंगवली गटावर पुन्हा वर्चस्व मिळविले आहे. अपक्ष उमेदवारांची मते लक्षवेधी ठरली.
दुरंगी लढत होणाऱ्या कामथडी - भोंगवली या जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी कॉग्रेस, भाजप, शिवसेना राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्ष व अपक्ष अशी पंचरंगी लढत झाली. जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे विक्रम खुटवड यांना ११हजार ५०२ भरघोस मते मिळाली. राष्ट्रवादीचे कॉग्रेसचे चंद्रकांत बाठे हे अपक्ष म्हणून रिंगणात उभे होते. त्यांना ९७०८ मते मिळाली. तर भाजपचे महेश टापरे ७१९८, शिवसेनेचे महादेव सोनवणे २१५८ मते मिळाली. विजयी उमेदवाराचे अभिनंदन होत आहे.
भोर पंचायत समिती सभापतीपद हे सर्वसाधारण महिलासाठी असल्याने कामथडी गणातून निवडणूक लढविलेल्या विक्रम खुटवड यांच्या पत्नी तृप्ती खुटवड यांना६९६५ मते घेत विजयी ठरल्या. भाजपच्या निता इंगूळकर ५१५९, शिवसेनेच्या क्रांती धुमाळ यांना २४७१ तर आय कॉग्रेसच्या वैशाली गाडे आणि उबाठाच्या मोनिका जाधव यांना अल्प मते मिळाली. भोंगवली गणातून भाजपचे रोहन बाठे ५३०० मते विजयी झाले. अपक्ष अक्षय सोनवणे ४८९२, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे गणेश निगडे यांना ३९९७, शिवसेनेचे विकास चव्हाण यांना ११५७ मते मिळाली. अपक्ष राजेंद्र मोरे यांना अल्प मते पडली आहेत.
“… हे स्पष्ट झाले आहे”; जिल्हा परिषदेच्या निकालावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांचे भाष्य
जिल्हा परिषदेच्या विजयावर मंत्री Murlidhar Mohol यांचे भाष्य
“राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक निकालाने भारतीय जनता पक्ष हाच राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर पुणेकरांसह महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास या निकालातून अधोरेखित होत आहे”, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
Maharashtra Politics: “उबाठामध्ये आणि मविआमध्ये…”; सिंधदुर्गमधील विजायवर नितेश राणेंचा टोला
“पुणे महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका मंजुषा नागपुरे व उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर मोहोळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील बारा जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळविले. हे भाजपच्या भक्कम जनाधाराचे प्रतीक असल्याचे”, मोहोळ म्हणाले.