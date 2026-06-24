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सह्याद्रीत पावसाळी भटकंतीचा हंगाम सुरू; सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन, पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:19 PM IST
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सारांश

Sahyadri monsoon, Pune monsoon travel AMGM guidelines : मान्सूनमध्ये सह्याद्री पर्वतरांग हिरवाईने नटली असून धबधबे आणि निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. मात्र निसरड्या वाटा, दरडी कोसळण्याचा धोका आणि वेगवान पाण्याचे प्रवाह यामुळे सुरक्षिततेचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे गिर्यारोहण महासंघाने आवाहन केले आहे

सह्याद्रीत पावसाळी भटकंतीचा हंगाम सुरू; सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन, पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी
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विस्तार
  • सह्याद्रीत पावसाळी भटकंतीचा हंगाम सुरू
  • सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन
  • पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी
सुनयना सोनवणे

पुणे: मान्सूनच्या आगमनामुळे सह्याद्री पर्वतरांग हिरवाईने नटत आहे. धबधबे, ओढे आणि नाले प्रवाहित होत आहेत. या निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक आणि ट्रेकर्स सह्याद्रीकडे आकर्षित होत असताना सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाने (एएमजीएम) केले आहे.

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महासंघाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पावसाळ्यात निसरड्या वाटा, दाट धुके, कमी दृश्यमानता, वेगवान पाण्याचे प्रवाह, दरडी कोसळण्याचा धोका आणि अचानक बदलणारे हवामान यामुळे अपघातांची शक्यता वाढते. धबधब्यांच्या प्रपाताखाली जाणे, धोकादायक कड्यांवर सेल्फी घेणे, पाण्याच्या प्रवाहात उतरून साहस करणे किंवा अपरिचित भागात भटकणे यामुळे दरवर्षी अनेक दुर्घटना घडत असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.

राज्यातील विविध गिर्यारोहण संस्था आणि स्वयंसेवक बचावकार्यात कार्यरत असून अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र माऊंटेनियर्स रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एमएमआरसीसी) हे आपत्कालीन बचावकार्याचे समन्वय केंद्र म्हणून काम करत आहे.

खिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष, उमेश झिरपे म्हणाले की, ‘सह्याद्रीतील पावसाळा हा निसर्गाचा अद्भुत अनुभव आहे. मात्र, साहस करताना सुरक्षिततेची चौकट विसरता कामा नये. पर्यटकांनी जबाबदारीने वर्तन केल्यास अनेक अपघात टाळता येऊ शकतात. सह्याद्रीचा आनंद घ्या; पण सुरक्षिततेची तडजोड करू नका.’

आपत्कालीन मदतीसाठी

महाराष्ट्र माऊंटेनियर्स रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर
२४x७ हेल्पलाईन : ७६२०-२३०-२३१

पावसाळी भटकंतीत काय करावे?

  • अनुभवी आणि ओळखीच्या गटासोबत ट्रेकला जावे.
  • हवामानाचा अंदाज तपासूनच नियोजन करावे.
  • प्रथमोपचार पेटी, टॉर्च, पॉवर बँक व सुरक्षा साहित्य सोबत ठेवावे.
  • ट्रेकची माहिती कुटुंबीयांना द्यावी.
  • आवश्यक असल्यास स्थानिक वाटाड्याची मदत घ्यावी.
  • गटशिस्त पाळून लीडरच्या सूचनांचे पालन करावे.
  • किल्ले, निसर्ग आणि ऐतिहासिक वारसा जपावा.

पावसाळी भटकंतीत काय करू नये?

  • एकट्याने ट्रेक किंवा भटकंती करू नये.
  • धोकादायक कडे, तटबंदी किंवा बुरुजांवर सेल्फी घेऊ नयेत.
  • धबधब्यांच्या प्रपाताखाली किंवा जोरदार पाण्याच्या प्रवाहात जाऊ नये.
  • मद्यपान करून साहस करू नये.
  • धुक्यात किंवा अपरिचित भागात एकटे जाऊ नये.
  • विजांचा कडकडाट सुरू असताना उघड्या जागेत थांबू नये.
  • किल्ल्यांवर कचरा टाकू नये.
  • ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान करू नये.
  • सोशल मीडियासाठी जीव धोक्यात घालणारे स्टंट करू नयेत.
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Web Title: Sahyadri monsoon trekking safety guidelines amgm warning maharashtra

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:19 PM

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