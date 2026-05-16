Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

Sangli जिल्ह्यात ‘Tree Army’च्या माध्यमातून अनोखी हरित क्रांती उभी राहत असून, पिंपळाच्या झाडांच्या पुनर्वसनातून ही चळवळ आता मोठ्या लोकआंदोलनात बदलली आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 06:48 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • संकल्पाचे रूपांतर मोठ्या लोकचळवळीत झाले
  • आमदार सुहास बाबर यांच्या पुढाकाराने ही चळवळ सुरु
  • एकूण ७८,००० हून अधिक झाडे या उपक्रमात लावण्यात येणार
सांगली जिल्ह्यात एक आगळीवेगळी चर्चा रंगली आहे. खानापूर-आटपाडी मतदारसंघात घडणाऱ्याहरित क्रांतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. आडनिड्या जागेवर पिपळाच्या झाडांची वाढ झाली आहे. परंतु, त्यांना तोडून कमी करण्यापेक्षा त्यांची पुनर्स्थापना करण्यात येत आहे. आता या संकल्पाचे रूपांतर मोठ्या लोकचळवळीत झाले आहे, तसेच या चळवळीला ‘Tree Army’ असे संबोधले जात आहे. हजारो सांगलीकर या उप्रक्रमात सहभाग घेत आहेत. तरुण आमदार सुहास बाबर यांच्या पुढाकाराने ही चळवळ सुरु झाली आहे.

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

मताधिक्याएवढ्या वृक्षलागवडीचा संकल्प

दिवंगत आमदार अनिलभाऊ बाबर यांचा वारसा जपणारे आमदार सुहास बाबर यांनी नवा उपक्रम हाती घेतला आहे. 2024 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुहास बाबर यांना एकूण ७८,१७८ मते मिळाली होती. या मताधिक्यांची परतफेड म्हणून आणि निसर्गाला भेट म्हणून त्यांनी मिळालेल्या मताधिक्याएवढ्या वृक्षलागवडीचा संकल्प हाती घेतला आहे. आपल्या कार्यकाळात मतदारसंघातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मताधिक्याएवढी झाडे लावण्याचे आमदार सुहास बाबर यांचे ध्येय आहे. एकंदरीत, एकूण ७८,००० हून अधिक झाडे या उपक्रमात लावण्यात येणार आहेत.

ट्री आर्मी : पर्यावरणासाठी उभी राहिलेली लोकचळवळ

MLA Suhas Babar यांनी सोशल मीडियावर ‘पिंपळाची गोष्ट’ हा उपक्रम सुरू केल्यानंतर या हरित मोहिमेला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळू लागला. लोक स्वतःहून जागा उपलब्ध करून देत असून, पाणी आणि श्रमदानासाठीही पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे ‘ट्री आर्मी’ आता एक शिस्तबद्ध आणि लोकसहभागातून उभी राहिलेली चळवळ बनली आहे.

या मोहिमेत आमदार बाबर यांनी वैयक्तिक योगदान देत मातोश्रींच्या श्राद्धदिनी तब्बल ५,३०० आंब्याची कलमे लावली. तसेच विटा नगरपालिकेतील एका नगरसेवकाने चार वर्षे वयाची ५२ झाडे भेट दिली, तर आळसंद ग्रामपंचायतीने ५०० झाडांचे रोपण केले आहे. पर्यावरण संवर्धनाला अधिक चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाच्या सहकार्याने एक एकर जागेत जपानी पद्धतीचे ‘मियावकी जंगल’ विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय रस्ता रुंदीकरणामुळे नष्ट झालेल्या ‘ग्रीन टनेल’चे पुनरुज्जीवन करून रस्त्यांवरील हिरवाई पुन्हा निर्माण करण्याचे ध्येयही या मोहिमेत ठेवण्यात आले आहे.

मिरा-भाईंदरमध्ये पुतळ्यावरून रणकंदन! “व्यापारी स्वार्थासाठी शिवरायांचा पुतळा हटवण्याचा डाव”; प्रताप सरनाईकांचा भाजपवर घणाघात

५ जूनला ‘वसुंधरा दिना’निमित्त विशेष वृक्षलागवड मोहीम

जागतिक वसुंधरा दिनाचे औचित्य साधत येत्या ५ जून रोजी वड, पिंपळ, बहावा, करंज आणि चिंच यांसारख्या स्थानिक व सावलीदार वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यात येणार आहे. ‘ट्री आर्मी’च्या माध्यमातून केवळ वृक्षलागवडच नव्हे, तर झाडांचे संगोपन, संवर्धन आणि दीर्घकालीन जतन यावरही विशेष भर दिला जात आहे. खानापूर-आटपाडी मतदारसंघातील नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी स्थायिक झालेल्या नागरिकांनीही आपल्या मातीतल्या या हरित उपक्रमात सहभागी होऊन गावाशी असलेली नाळ अधिक घट्ट करावी, असे आवाहन Suhas Babar यांनी केले आहे.

Web Title: Sangli tree army green revolution suhas babar peepal tree rehabilitation movement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 06:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
1

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
2

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स
3

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM