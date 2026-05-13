Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स

Updated On: May 13, 2026 | 08:15 AM
मुंबई : नाशिक सेक्स स्कँडलमध्ये अडकलेल्या भोंदू अशोक खरातशी कथित संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. खरात प्रकरणात एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुतेंनी चाकणकरांची ६ तास चौकशी केली. चौकशीनंतर आता ईडीकडून रुपाली चाकणकर यांना समन्स बजावण्यात आले आहे.

ईडीने याच आठवड्यात चाकणकर यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. खरात प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगच्या कोनातून ईडी चौकशी करणार असल्याची माहिती आहे. याआधीही ईडीने या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांच्या बहिणीची चौकशी केली होती. खरात याने एक मोठे खंडणी रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून त्याने ७० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा संशय आहे. ही मोठी रक्कम वळवण्यासाठी त्याने अनेक बेनामी बँक खाती वापरली होती.

दरम्यान, आता याच प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांचे नाव समोर आले आहे. आता त्यांचा या आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध आहे का, याचा यंत्रणा आहेत. तपास करत आहे.

कल्पना खरातला दिलासा नाही

शिर्डी जमीन फसवणूक प्रकरणी अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातला दिलासा मिळालेला नाही. कल्पना खरातवर शिर्डी पोलिस ठाण्यात दाखल जमीन फसवणूक प्रकरणात आरोप आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाने तिच्या अटकपूर्व जामीनावर या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात सुनावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अशोक खरातला केले जाणार हजर

पीएमएलए अंतर्गत विशेष न्यायालयाने अशोक खरातच्या विरोधात ‘प्रोडक्शन वॉरंट’ जारी केले आहे. ७० कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहारांशी संबंधित कथित खंडणी आणि मनी लॉन्ड्रंग प्रकरणात ईडीने खरातच्या अटकेची मागणी केली होती. विशेष न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी नाशिक कारागृह प्रशासनाला १८ मे रोजी खरातला न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

