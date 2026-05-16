Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

Manoj Jarange Andolan News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगें यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली असून, 30 मे रोजी मोठे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 12:44 PM
  • मनोज जरांगेंची पुन्हा आंदोलनाची हाक
  • 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार
  • मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा
Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Agitation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून पुन्हा आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. परिणाणी आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत असून, जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आंदोलनातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व असलेले मनोज जारंगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सारती गावात पत्रकार परिषद घेत, जिथे आंदोलनाची नवी तारीख आणि भविष्यातील रणनीती जाहीर केली आहे. यावेळी 30 मे 2026 रोजी आंदोलन करणार असल्याची घोषणा जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच हजारोंच्या संख्येनं येण्याचे आंदोलकांना आवाहन केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात शांततेत आंदोलन सुरु राहील, असं देखील जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

पत्रकार परिषदेपूर्वीच जारंगे यांनी राज्य सरकारवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारने मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र, हैदराबाद गॅझेटियर आणि आंदोलकांवर दाखल झालेल्या खटल्यांसंदर्भात त्यांनी थेट सरकारवर निशाणा साधला.

प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही

जरांगे यांनी सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे ३०८ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर ही प्रक्रिया पुढे का सरकली नाही याचे उत्तर सरकारने द्यावे. आठ महिने उलटूनही मोठ्या संख्येने पात्र लोकांना त्यांची प्रमाणपत्रे का मिळाली नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जारंगे यांनी असाही आरोप केला की, मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले खटले मागे घेण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने सातारा इन्स्टिट्यूटशी संबंधित जीआर लवकरच जारी करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

जारंगे यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, समितीला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे, परंतु तळागाळातील नोंदी शोधण्याचे काम अपेक्षित गतीने पुढे सरकत नाहीये. त्यांनी मागणी केली की, ५८ लाख नोंदी राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित केल्या जाव्यात, जेणेकरून समाजाला वास्तविक परिस्थितीबद्दल माहिती मिळू शकेल.

Published On: May 16, 2026 | 12:44 PM

