Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

आहारतज्ज्ञांच्या मते, आंबे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नयेत. यामुळे पोषक तत्वे आणि चव या दोन्हींचे नुकसान होऊ शकते. एका अहवालानुसार, योग्य लाइफस्टाइलसाठी आंबे रेफ्रिजरेटरमध्ये न ठेवणेच उत्तम आहे. चला, आंबे साठवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग जाणून घेऊया.
आंबे खाताय जरा जपूनच? पिवळाधमक पण आरोग्याला ठरू शकतो हानिकारक
आंबे सामान्य तापमानात ठेवा
आंबे आणि इतर गर असलेली फळे खोलीच्या तापमानात ठेवणे उत्तम आहे. जर तुम्ही आंबे रेफ्रिजरेटरच्या बाहेर खोलीच्या तापमानात ठेवले, तर त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स सक्रिय राहतात आणि अनेक आरोग्यदायी फायदे देतात. तज्ञांच्या मते, आंब्यांव्यतिरिक्त इतर उष्णकटिबंधीय फळे देखील रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नयेत. ही फळे थंडीला खूप संवेदनशील असतात.
आंबे कसे साठवावेत?
उन्हाळ्यात आंबा खाल्ल्याने शरीराला होतात ‘हे’ आरोग्यदायी फायदे