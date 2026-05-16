Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

तुम्ही कदाचित आंबे खरेदी करून ते साठवायला सुरुवात केली असेल, पण आंबे फ्रिजमध्ये ठेवावेत की नाही हे तुम्हाला माहीत आहे का? जर नसेल, तर आंबे साठवण्याची सर्वोत्तम पद्धत जाणून घ्या.

Updated On: May 16, 2026 | 08:07 PM
आंबा कशा पद्धतीने स्टोअर कराल (फोटो सौजन्य - iStock)

  • आंबे साठवण्याची योग्य पद्धत कोणती आहे 
  • फ्रिजमध्ये आंबा ठेवणं योग्य आहे का 
  • आंबे कसे टिकतील सोप्या टिप्स 
उन्हाळ्याच्या आगमनाबरोबरच बाजारात आंबे येऊ लागतात. आंबाप्रेमी वर्षभर या हंगामाची आतुरतेने वाट पाहतात. या काळात जवळजवळ प्रत्येक घरात आंबे खाल्ले जातात आणि त्यापासून बनवलेल्या विविध पदार्थांमध्येही त्यांचा आस्वाद घेतला जातो. काही लोक मोठ्या प्रमाणात आंबे विकत घेतात आणि ते रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतात, कारण त्यांना वाटते की रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने त्यांचा ताजेपणा टिकून राहील. यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो की आंबे कुठे ठेवणे सर्वोत्तम आहे: रेफ्रिजरेटरमध्ये की बाहेर.

आहारतज्ज्ञांच्या मते, आंबे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नयेत. यामुळे पोषक तत्वे आणि चव या दोन्हींचे नुकसान होऊ शकते. एका अहवालानुसार, योग्य लाइफस्टाइलसाठी आंबे रेफ्रिजरेटरमध्ये न ठेवणेच उत्तम आहे. चला, आंबे साठवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग जाणून घेऊया.

आंबे सामान्य तापमानात ठेवा

आंबे आणि इतर गर असलेली फळे खोलीच्या तापमानात ठेवणे उत्तम आहे. जर तुम्ही आंबे रेफ्रिजरेटरच्या बाहेर खोलीच्या तापमानात ठेवले, तर त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स सक्रिय राहतात आणि अनेक आरोग्यदायी फायदे देतात. तज्ञांच्या मते, आंब्यांव्यतिरिक्त इतर उष्णकटिबंधीय फळे देखील रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नयेत. ही फळे थंडीला खूप संवेदनशील असतात.

आंबे कसे साठवावेत?

  • जर तुम्हाला कच्चे आंबे पिकवायचे असतील, तर ते कधीही फ्रिजमध्ये ठेवू नका. फ्रिजमध्ये ठेवल्याने ते व्यवस्थित पिकत नाहीत आणि त्यांच्या चवीवरही परिणाम होतो
  • आंबे नेहमी खोलीच्या तापमानावरच पिकवावेत. यामुळे ते अधिक गोड आणि मऊ राहतील
  • जेव्हा आंबे पूर्णपणे पिकलेले असतील, तेव्हा खाण्यापूर्वी तुम्ही ते थोडा वेळ थंड होण्यासाठी फ्रिजमध्ये ठेवू शकता
  • तसेच, तुम्ही पिकलेले आंबे फ्रिजमध्ये ५ दिवसांपर्यंत साठवू शकता
  • जर तुम्हाला आंबे लवकर पिकवायचे असतील, तर ते खोलीच्या तापमानावर कागदी पिशवीत ठेवा. यामुळे ते लवकर पिकण्यास मदत होईल
  • जर तुम्हाला आंबे साठवायचे असतील, तर त्यांची साल काढा, त्यांना कापा आणि हवाबंद डब्यात ठेवा
  • विशेषतः काळजी घ्या, कारण कधीकधी फ्रिजमध्ये पुरेशी जागा नसल्यास तुम्ही आंबे इतर फळे आणि भाज्यांसोबत ठेवता, जे चुकीचे आहे
  • आंबे इतर फळे आणि भाज्यांसोबत ठेवल्याने त्यांच्या चवीवरही परिणाम होऊ शकतो.
या सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही योग्य पद्धतीने आंब्याचा साठा घरात करू शकता आणि आंब्याचा मनसोक्त आनंद लुटू शकता. 

Published On: May 16, 2026 | 08:07 PM

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

May 18, 2026 | 06:13 PM
Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

May 18, 2026 | 06:10 PM
Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

May 18, 2026 | 06:02 PM
Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

May 18, 2026 | 06:01 PM
Honda City Facelift या आठवड्यात होणार लॉन्च, नव्या डिझाईनसह ‘हे’ नवीन फीचर्स असणार

May 18, 2026 | 06:00 PM
भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

May 18, 2026 | 05:54 PM
पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

May 18, 2026 | 05:50 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM