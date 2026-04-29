Satara Census: साताऱ्यात आता पेपरलेस जनगणना! पहिल्या टप्प्यात १५ मे पर्यंत ‘स्व-नोंदणी’ करण्याची संधी

केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून, शहरातील लोकसंख्या, आर्थिक स्थिती, निवासव्यवस्था आणि मूलभूत सुविधांची सविस्तर माहिती यावेळी संकलित केली जाणार आहे. या डेटाच्या आधारे आगामी काळातील विकासकामांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
जनगणना दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. प्रारंभी १ ते १५ मे या कालावधीत नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन भरता येणार आहे. या ‘स्व-नोंदणी’ प्रक्रियेमुळे नागरिकांना घरबसल्या माहिती देण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर १६ मे ते १४ जूनदरम्यान नियुक्त कर्मचारी घरभेटी देऊन माहितीची पडताळणी व पूर्तता करतील.
शहरातील २५ प्रभागांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार असून, त्यासाठी जवळपास ३०० प्रगणक गट कार्यरत असतील. प्रत्येक गटाला ठराविक घरांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय, संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.
या उपक्रमासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पूर्वतयारी म्हणून विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, ज्यामुळे डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर करता येईल. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे, ज्याचा उपयोग विविध शासकीय कामांमध्ये होणार आहे. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांनी अचूक व सत्य माहिती देणे आवश्यक असून, प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.