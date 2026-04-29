  • Mumbai Crime Horrific Accident On Sion Panvel Highway Piling Rig Collapses Near Mawashi Bridge Police Constable Killed

Mumbai Crime: सायन-पनवेल हायवेवर भीषण अपघात! मवाशी ब्रिजजवळ पायलिंग रिग कोसळली; पोलीस कॉन्स्टेबल ठार

सायन-पनवेल हायवेवरील वाशी ब्रिजजवळ बीएमसीच्या कामादरम्यान पायलिंग रिग मशीन उलटून भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत पोलीस कॉन्स्टेबल संतोष चव्हाण यांचा मृत्यू झाला असून सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 10:53 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • वाशी ब्रिजजवळ पायलिंग रिग मशीन उलटून अपघात
  • कॉन्स्टेबल संतोष चव्हाण यांचा मृत्यू
  • सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्षाचा संशय
मुंबई: मुंबई येथून एक भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. सायन-पनवेल हायवेवर काल रात्री एका भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. वाशी ब्रिजजवळ बीएमसीच्या (BMC) बांधकाम कामात वापरली जाणारी एक महाकाय ‘पायलिंग रिग’ मशीन अचानक अनियंत्रित होऊन उलटल्याचे समोर आले आहे. यात मुंबई पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल संतोष चव्हाण यांचा मृत्यू झाला.

काय घडलं नेमकं?

वाशी पुलाच्या अलीकडे हायवेवर बीएमसीच्या ‘रोड ट्रॅफिक अँड ब्रिज डिपार्टमेंट’ चे काम सुरु होते. तिथे पयलींग रिंग मशीनच्या साहाय्याने जमिनीचे खोदकाम केले जात होते. काम सुरु असतानाच अचानक मशीनचा तोल गेला आणि ती पूर्णपणे उलटली. त्याच वेळी तिथून जात असलेले कॉन्स्टेबल संतोष चव्हाण या मशीनखाली चिरडले गेलेआणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

या घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलीस आणि प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरु केला आहे. इतकी वजनदार यंत्रसामग्री अचानक कशी काय उलटली? तिथे सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते का? असे मोठे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ‘एडीआर’ (ADR) दाखल करण्यात आला असून, मृताचे नातेवाईक आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

बांधकाम आले थांबण्यात

सध्या हायवेवरील बांधकामाचे काम थांबवण्यात आले आहे. हायवेवरून ती अवजड रिग मशीन हटवण्याला आता प्राधान्य दिले जात आहे, जेणेकरून वाहतूक सुरळीत होऊन काम पुन्हा सुरू करता येईल.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: सायन-पनवेल हायवेवरील वाशी ब्रिजजवळ.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होते?

    Ans: मुंबई पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल संतोष चव्हाण.

  • Que: अपघाताचे कारण काय असू शकते?

    Ans: पायलिंग रिग मशीन अनियंत्रित होऊन उलटली; सुरक्षिततेतील त्रुटींची चौकशी सुरू आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 10:53 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM