Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Gamechanger Oneplus Ace 6 Ultra Launched In China Features And Specifications Are Amazing Tech News Marathi

OnePlus चा धमाका! गेमचेंजर OnePlus Ace 6 Ultra लाँच; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह! क्या बात है…

OnePlus Ace 6 Ultra Launched: लेटेस्ट परफॉर्मंस-फोकस्ड स्मार्टफोन लाइनअपमध्ये कंपनीने आणखी एका नव्या डिव्हाईसचा समावेश केला आहे. हा नवा स्मार्टफोन दमदार स्पेसिफिकेशन्समुळे ग्राहकांचे लक्ष वेधत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 10:54 AM
OnePlus चा धमाका! गेमचेंजर OnePlus Ace 6 Ultra लाँच; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह! क्या बात है...

OnePlus चा धमाका! गेमचेंजर OnePlus Ace 6 Ultra लाँच; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह! क्या बात है...

Follow Us:
Follow Us:
  • वनप्लस एस 6 अल्ट्रा हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 प्रोसेसरसह हाय-परफॉर्मंस अनुभव देतो.
  • 50MP ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि 120W फास्ट चार्जिंगसह 8,600mAh बॅटरीमुळे फोटोग्राफी आणि बॅटरी बॅकअप दोन्ही दमदार आहेत.
  • 1TB स्टोरेजपर्यंतचे पर्याय आणि खास गेमिंग कंट्रोलरसह हा फोन गेमर्ससाठी एक गेमचेंजर ठरतो.
OnePlus Smartphone Launched: चीनमधील टेक कंपनी वनप्लसने पुन्हा एक नवा स्मार्टफोन लाँच करत त्यांच्या ग्राहकांना एक मोठं सरप्राईज दिलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्राहकांना ज्या क्षणाची प्रतिक्षा होती, तो क्षण आता अखेर आला आहे. कंपनीने चीनमध्ये त्यांचा बहुप्रतिक्षित OnePlus Ace 6 Ultra स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेले नवीन डिव्हाईस ब्रँडच्या लेटेस्ट परफॉर्मंस-फोकस्ड स्मार्टफोन लाइनअपमध्ये OnePlus Ace 6 आणि Ace 6T सोबत समाविष्ट होणार आहे. नव्या गेमचेंजर स्मार्टफोनचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स सविस्तर जाणून घेऊया.

Android यूजर्स सावधान! या स्मार्टफोन्सवर लवकरच बंद होणार WhatsApp! आत्ताच करा हे काम

वनप्लस एस 6 अल्ट्राची किंमत आणि उपलब्धता

वनप्लस एस 6 अल्ट्रा स्मार्टफोन 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB आणि 16GB + 1TB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,499 म्हणजेच सुमारे 48,400 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,799 म्हणजेच सुमारे 52,500 रुपये आणि 16GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,099 म्हणजेच सुमारे 56,700 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,399 म्हणजेच सुमारे 60,800 रुपये आणि 16GB + 1TB या टॉप व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,099 म्हणजेच सुमारे 70,500 रुपये ठेवली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

वनप्लस एस 6 अल्ट्रा चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफेकशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, वनप्लस एस 6 अल्ट्रामध्ये 6.78-इंच फुल एचडी+ अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. डिव्हाईस 165Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते. तसेच या फोनमध्ये 1,800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस दिली आहे.

प्रोसेसर

डिव्हाईसमध्ये फ्लॅगशिप मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 प्रोसेसर देखील देण्यात आला आहे, ज्याची पीक क्लॉक स्पीड 4.21GHz पर्यंत जाऊ शकते. हँडसेटमध्ये 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1TB पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेज देखील मिळणार आहे.

कॅमेरा आणि बॅटरी

फोटोग्राफीसाठी वनप्लसच्या नव्या फोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आहे. कॅमेऱ्याचा अपर्चर f/1.8 आहे आणि यामध्ये ऑटोफोकस व ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखील मिळणार आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेंस देखील दिले आहे. डिव्हाईस 20x पर्यंत डिजिटल झूम आणि 60fps वर 4K व्हिडीओ रिकॉर्डिंगची सुविधा ऑफर करते. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 16-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. याशिवाय या डिव्हाईसमध्ये 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,600mAh बॅटरी दिली आहे.

Tech Tips: AC चालू पण थंडावा नाही? हे सोपे उपाय वापरा आणि कूलिंग करा फास्ट… जाणून घ्या सविस्तर

गेमिंग कंट्रोलर

वनप्लसने त्यांच्या नव्या स्मार्टफोनसोबतच वनप्लस गन गॉड गेमिंग कंट्रोलर देखील सादर केला आहे. या कंट्रोलरची किंमत CNY 449 म्हणजेच सुमारे 6,200 रुपये आहे. यामध्ये एक एर्गोनोमिक ग्रिप डिझाईन दिले आहे. दीर्घकाळ गेम खेळताना आराम मिळावा असा त्याचा उद्देश आहे. हा कंट्रोलर स्मार्टफोनला आडव्या स्थितीत जोडला जातो.

Web Title: Gamechanger oneplus ace 6 ultra launched in china features and specifications are amazing tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 10:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय
1

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
2

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम
3

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
4

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM