Pakistan Crisis : पाकिस्तान रडकुंडीला! ‘भारताच्या केवळ एका सहीने…’ ; शाहबाज यांच्या मंत्र्यानेच दिला सरकारला घरचा आहेर

Iran Pakistan Relations : पाकिस्तानचा मोठा अपमान! इराणी खासदाराने PM शाहबाज आणि फील्ड मार्शल मुनीरला फटकारले, प्रकरण काय?
पाकिस्तानमधघ्ये सध्या अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे. त्यांच्याकडे स्वत:चा कोणताही स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह नाही असे एका मुलाखती दरम्यान मलिक यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तानकडे सध्या केवळ ५ ते ७ दिवसांचा कच्चा तेलाचा साठा शिल्क आहे, तर तेल विपणन कंपन्यांकडे २० ते २१ दिवसांचा साठा शिल्लक आहे.
याशिवाय देश आधीच कर्जबाजारी असून सरकार कर्जावर कर्जे घेत आहे. देशाने संकटावर मात करण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला होता. परंतु पाकिस्तानची सध्या आर्थिक स्थिती तेल साठ्यासाठी लागणारा अवाढव्य खर्च करण्याइतपती नाही असे मलिक यांनी सांगितले.
भारताने, भविष्यातील संकटे ओळखून ५३ लाख मेट्रिक टन साठा (३.६९ कोटीं बॅरल) क्षमतेचे साठे उभारले आहेत. यामुळे सध्या भारताची परिस्थिती जेमतेम आहे. भारताच्या या ताकदीचे आणि धोरणांचे दाखले देत आहेत. मलिक यांनी म्हटले की, भारताची उर्जा सुरक्षा अत्यंत भक्कम आहे. आणबीणीच्या काळात केवळ एका स्वाक्षरीने देशांतर्गत वापरासाठी भारत सरकार साठा खुला करु शकतो.
भारताच्या नियोजनापुढे पाकिस्तानचे नियोजन शून्य असल्याचे मलिक यांनी मान्य केले. सध्या जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिका इराण युद्धा (US Iran War) मुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत धोका वाढला आहे. यामुळे पाकिस्तानची अनेक जहाजे होर्मुझ(Hormuz) मध्ये अडकली आहे.
मुसादिक मलिक यांनी सांगितले की, सध्या शाहबाज सरकार नागरिकांवरील बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माज्ञ कच्चा तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरतेमुळे देशात महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या पेट्रोल-डिझलचे दर गगनाला भिडले आहेत. सध्या शाहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सरकार ९० दिवसांचा साठा ठेवण्याची योजना आखत आहे, परंतु रिकाम्या तिजोरीमुळे पाकिस्तानसमोर अनेक आव्हाने आहेत.
Ans: पाकिस्तानमध्ये सध्या ५ ते ७ दिवसांचा स्ट्रेटेजिक रिझर्व्ह आहे. तर तेल विपणन कंपन्यांकडे २० ते २१ दिवस पुरेल इतकाच साठा शिल्लक आहे.
Ans: पाकिस्तानी मंत्र्याने म्हटले की, भारताच्या धोरणांमुळे सध्या त्यांच्याकडे ६० तेल ७० दिवस पुरले इतका धोरणात्मक तेल साठा आहे. केवळ एका स्वाक्षरीने आणीबाणीच्या काळात हा साठा देशांतर्गत वापरासाठी खुला होऊ शकतो असे म्हटले.