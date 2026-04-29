Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • If You Regularly Eat Two Cloves Of Garlic On An Empty Stomach Positive Changes Will Be Seen In The Body Within A Month

उपाशी पोटी नियमित दोन पाकळ्या लसूण खाल्ल्यास महिनाभरात शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल, कोलेस्ट्रॉल होईल नष्ट

जेवणातील विविध पदार्थ बनवण्यासाठी लसूणचा वापर केला जातो. कोणतेही पदार्थ बनवताना लसूणची फोडणी दिल्यास पदार्थाची चव वाढण्यासोबतच सुगंध सुद्धा वाढतो. त्यामुळे आहारात कायमच लसूण खाण्याचा सल्ला दिला जातो. लसूणमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, कर्बोदके, फायबर आणि ॲलिसिन इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी नियमित दोन लसूण पाकळ्या चावून खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. शरीरात वाढलेले कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लसूण खावी. चला तर जाणून घेऊया उपाशी पोटी लसूण खाल्ल्यामुळे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Apr 29, 2026 | 11:11 AM
उपाशी पोटी नियमित दोन पाकळ्या लसूण खाल्ल्यास महिनाभरात शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल, कोलेस्ट्रॉल होईल नष्ट

उपाशी पोटी नियमित दोन पाकळ्या लसूण खाल्ल्यास महिनाभरात शरीरात दिसून येतील सकारात्मक बदल, कोलेस्ट्रॉल होईल नष्ट

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 हवामानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन जाते. अशावेळी नियमित एक किंवा दोन लसूण पाकळ्या चावून खाल्ल्यास रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत होईल.

हवामानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन जाते. अशावेळी नियमित एक किंवा दोन लसूण पाकळ्या चावून खाल्ल्यास रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास मदत होईल.

2 / 5 शरीरात जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी आणि रक्त शुद्ध करण्यासाठी लसूण खावा. बऱ्याचदा लसूण खाल्ल्यानंतर जिभेवर तिखटपणा जाणवतो. त्यामुळे लसूण मधात मिक्स करून खावा.

शरीरात जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी आणि रक्त शुद्ध करण्यासाठी लसूण खावा. बऱ्याचदा लसूण खाल्ल्यानंतर जिभेवर तिखटपणा जाणवतो. त्यामुळे लसूण मधात मिक्स करून खावा.

3 / 5 पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली लसूण शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. कारण यामध्ये असलेले जीवाणूनाशक आणि विषाणूनाशक गुणधर्म संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात.

पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली लसूण शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. कारण यामध्ये असलेले जीवाणूनाशक आणि विषाणूनाशक गुणधर्म संसर्गाशी लढण्यास मदत करतात.

4 / 5 शरीरात वाढलेली कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक लसूण पाकळी उपाशी पोटी खावी. यामुळे रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

शरीरात वाढलेली कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक लसूण पाकळी उपाशी पोटी खावी. यामुळे रक्तवाहिन्या स्वच्छ होतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

5 / 5 गॅस, आम्लपित्त आणि अपचन इत्यादी पोटाच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी लसूण खावा. तसेच जेवण बनवताना सुद्धा लसूणचा वापर करावा.

गॅस, आम्लपित्त आणि अपचन इत्यादी पोटाच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी लसूण खावा. तसेच जेवण बनवताना सुद्धा लसूणचा वापर करावा.

Web Title: If you regularly eat two cloves of garlic on an empty stomach positive changes will be seen in the body within a month

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 11:11 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM