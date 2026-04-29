पुंडलिकांची सेवा पाहून स्वतः आले विठ्ठोबा, जाणून घ्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाची कथा

भक्त पुंडलिक हे महाराष्ट्राच्या भक्तीपरंपरेतील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. भक्त पुंडलिक यांचे जीवन हे केवळ भक्तीचे नव्हे, तर कर्तव्य, मातृ-पितृसेवा आणि आध्यात्मिक साधनेचे अद्वितीय उदाहरण आहे.
पुराणकथांनुसार पुंडलिक हे सुरुवातीला स्वभावाने थोडे उन्मत्त आणि सांसारिक जीवनात रमणारे होते. ते आपल्या आई-वडिलांची योग्य सेवा करत नसत. परंतु त्यांच्या जीवनात एक मोठा परिवर्तनाचा क्षण आला. एका प्रसंगात त्यांनी काही संत आणि ऋषींच्या सहवासातून मातृ-पितृसेवेचे महत्त्व जाणले. यामुळे त्यांच्या अंतर्मनात जागृती झाली आणि त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन पालकांच्या सेवेसाठी अर्पण केले.
पुंडलिकांनी आपल्या आई-वडिलांची सेवा हीच खरी ईश्वरसेवा मानली. त्यांच्या या निष्ठेमुळे ते खऱ्या अर्थाने भक्तीमार्गावर आले. भारतीय संस्कृतीत “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव” हा जो संदेश दिला आहे, त्याचे मूर्त रूप म्हणजे पुंडलिक होय. त्यांनी सिद्ध करून दाखवले की, ईश्वरप्राप्तीसाठी मोठमोठे यज्ञ किंवा तपश्चर्या आवश्यक नाही, तर निस्वार्थ सेवा हीच सर्वात मोठी साधना आहे.
पुंडलिकांच्या भक्तीने प्रसन्न होऊन भगवान विठ्ठल स्वतः त्यांना भेटण्यासाठी पंढरपूर येथे आले. त्यावेळी पुंडलिक आपल्या आई-वडिलांच्या सेवेत मग्न होते. त्यांनी देवाला थांबण्यास सांगितले आणि एक वीट देवाकडे फेकून दिली, ज्यावर उभे राहून देवाने त्यांची वाट पाहिली. हीच वीट आजही पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात पवित्र मानली जाते.
पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र पुंडलिकामुळेच विशेष प्रसिद्ध झाले. येथे असलेले विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर हे लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान आहे. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला येथे भव्य यात्रा भरते, ज्यामध्ये वारकरी संप्रदायाचे अनुयायी मोठ्या भक्तिभावाने सहभागी होतात. यावेळी गजर होतो. पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल…
पुंडलिकांच्या कार्यामुळे वारकरी संप्रदायाची पायाभरणी झाली असे मानले जाते. त्यांच्या शिकवणीत साधेपणा, सेवा आणि नामस्मरण यांना अत्यंत महत्त्व आहे. पुढे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांसारख्या संतांनी ही परंपरा अधिक दृढ केली.
पुंडलिकांच्या जीवनातून मिळणारा सर्वात मोठा संदेश म्हणजे कर्तव्यनिष्ठा आणि सेवा हीच खरी भक्ती आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, ईश्वर आपल्या भक्ताच्या निष्ठेने प्रभावित होतो आणि त्याच्याकडे स्वतः येतो. त्यांच्या जीवनातून समाजाला हे शिकायला मिळते की, आध्यात्मिक उन्नतीसाठी घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
भक्त पुंडलिक हे केवळ एक संत नव्हते, तर एक आदर्श पुत्र, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ती आणि एक महान भक्त होते. त्यांच्या जीवनकथेतून भारतीय संस्कृतीतील मूल्यांचे दर्शन घडते. आजच्या आधुनिक युगातही त्यांच्या शिकवणीचे महत्त्व तितकेच आहे. त्यांनी दिलेला “सेवा हीच भक्ती” हा संदेश प्रत्येकासाठी मार्गदर्शक ठरतो.
