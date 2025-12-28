Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Satara News : दिवसेंदिवस बिबट्याचा वाढता वावर गावात दहशतीचं वातावरण; उपायोजनासंदर्भात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची बैठक

मानवी वस्तींमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढत आहे. हा वावर कमी करण्यासाठी वन विभागाने व वन्यजीव विभागाने उपाययोजना कराव्यात.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:26 PM
Karad News : पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी घेतली अधिकाऱ्यांची झाडाझडती; दिले 'हे' महत्त्वपूर्ण आदेश

  • दिवसेंदिवस बिबट्याच्या वावर वाढत असल्याने गावात दहशतीचं वातावरण;
  • उपायोजनासंदर्भात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची बैठक
सातारा :  मानवी वस्तींमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढत आहे. हा वावर कमी करण्यासाठी वन विभागाने व वन्यजीव विभागाने उपाययोजना कराव्यात. मानवी वस्तीत बिबट्या आढळल्यास घाबरुन न जाता नागरिकांनी तात्काळ वन व वन्यजीव विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
पालकमंत्री कार्यालयात मानवी वस्तीत बिबट्याचा वावर यावर करावयाच्या उपायोजनांसदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी,

उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) कराडच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे आदी उपस्थित होते. वन विभागाने बिबट्यांपासून संरक्षण कसे
करावे याबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री देसाई म्हणाले, बिबट्यांपासून संरक्षण व्हावे, यासाठी वन विभागाचा चर खांदण्याचा जुना कार्यक्रम होता. त्या पद्धतीने बिबट्यांचा वावर असणाऱ्या गावांच्या कडेला चर खांदण्यात यावी. अलार्म सिस्टिम बसविण्यासाठी, ड्रोन व पिंजरे घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री देसाई यांनी दिली.

बिबटे पकण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करावा

ज्या गावांमध्ये बिबटे आढळले आहेत, त्या गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिस पाटील व वन विभाग कर्मचारी यांनी मार्गदर्शक उपाययोजनांची जनजागृती करावी व प्रशासन करीत असलेल्या सूचनांची माहिती द्यावी. चांदोली अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाजवळील गावांमध्ये बिबटे पकडण्यासाठी जास्तीचे पिजरे लावावेत व त्या ठिकाणी प्राधान्याने ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करावा.

Web Title: Satara news leopards increasing activity day by day creating an atmosphere of terror in the village guardian minister shambhuraj desai holds a meeting regarding measures

Published On: Dec 28, 2025 | 08:26 PM

