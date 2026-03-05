Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रामराव वडकुतेंच्या उमेदवारीने सर्वांनाच धक्का! नांदेडला मिळाले राज्यसभेत आणखी एक नेतृत्व

राज्यसभेसाठी भाजपने महाराष्ट्रातून चार उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये नांदेडमधील रामराव वडकुते यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 05:10 PM
BJP has fielded Ramrao Vadkute from Nanded for the Rajya Sabha elections

राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने नांदेडचे रामराव वडकुते यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Rajyasabha Election : सुनील जोशी : नांदेड : राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीने माजी आमदार रामराव वडकुत यांना उमेदवारी जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्रातून सुमारे ८० ते ९० इच्छुकांची नावे चर्चेत असताना रामराव वडकुते यांच्या गळ्यात राज्यसभेच्या उमेदवारीची माळ पडल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्क- वितर्काना उधाण आले आहे.

विशेष म्हणजे पक्षात नुकताच प्रवेश केलेल्या नेत्याला ही संधी देण्यात आल्याने निर्णयामागील राजकीय गणितांबाबत
उत्सुकता वाढली आहे. वडकुते हे यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कार्यरत होते. २००४ मध्ये त्यांना राष्ट्रवादीकडून कळमनुरी विधानसभेतून उमेदवारी देण्यात आलेली होती, मात्र यात त्यांचा पराभव झाला.

संघटन विस्तार, सामाजिक समतोल राखला
राष्ट्रवादीने त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने २०१९ मध्ये त्यांना पक्षाच्या कोट्यातून विधानपरिषदेवर पाठवले होते, नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०२१ मध्ये त्याना हिंगोली भाजप जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. हिंगोली लोकसभा निवडणूक प्रमुख आणि प्रभारी म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. आता त्यांना राज्यसभेवर पाठविण्याचा निर्णय घेऊन भाजपने उमेदवारी जाहीर केल्याने हा निर्णय राजकीय दृष्ट्‌या धाडसी मानला जात आहे. भाजपने संघटन विस्तार आणि सामाजिक समतोल साधण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, माजी आमदार प्रज्ञा सातव यांच्या राजकीय पुनर्वसनाबाबतही चर्चा सुरू आहेत, त्यांनी काही महिन्यापूर्वी काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. सातव यांचे पुनर्वसन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच वडकुते यांच्या नावाची घोषणा झाल्याने राजकीय समीकरणांमध्ये नवे संकेत मिळत आहेत. सातव या माळी समाजाच्या असल्याने त्यानाही भविष्यात पक्षाकडून महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शिवसेनेकडून महिलांना संधी 

महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर सात जण जाणार आहेत. विधानसभेतील संख्याबळानुसार महायुतीच्या सहा उमेदवारांची निवड निश्चित आहे. महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार निवडून येऊ शकतो. यामुळे उमेदवार जाहीर केले जात आहेत. भाजपने चार उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. तर शिंदे गटाने एक आणि अजित पवार गटाने एक एक उमेदवार जाहीर केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने त्यांच्या पक्षाच्या प्रमुख वक्त्या असलेल्या ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 05:10 PM

