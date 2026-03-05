Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Michael Trailer: मायकेल ट्रेलर रिलीज; मायकेल जॅक्सनच्या आठवणींना उजाळा, पुतण्या निभावणार डान्सरची भूमिका

२ मिनिटे, २७ सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये मायकल जॅक्सनच्या बालपणापासून ते त्याच्या शेवटच्या वर्षांपर्यंतच्या आयुष्याचे वर्णन केले आहे

Updated On: Mar 05, 2026 | 05:00 PM
जगातील महान डान्सरपैकी एक असलेल्या मायकल जॅक्सनच्या जीवनावर एक चित्रपट बनवण्यात आला आहे. त्याचे नाव “मायकल” आहे. हा चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. तो खूपच शक्तिशाली आहे. निर्मात्यांनी डान्सरच्या जीवनातील महत्त्वाचे पैलू दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२ मिनिटे, २७ सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये मायकल जॅक्सनच्या बालपणापासून ते त्याच्या शेवटच्या वर्षांपर्यंतच्या आयुष्याचे वर्णन केले आहे. सुरुवातीला त्याच्या जवळचे लोक त्याला महान गोष्टी साध्य करण्यासाठी प्रेरित करतात. जेव्हा तो प्रसिद्ध होतो. ट्रेलरमध्ये काही भावनिक क्षण देखील दाखवले आहेत, ज्यामध्ये त्याला पाठिंबा देणाऱ्या त्याच्या कुटुंबाशी असलेले त्याचे नाते देखील समाविष्ट आहे. ट्रेलरमध्ये जॅक्सनच्या प्रभावी हालचाली दाखवल्या आहेत. त्यात त्याच्या आजाराची झलक देखील दाखवली आहे. त्याचा एक संवाद शक्तिशाली आहे: “संगीत जग बदलू शकते.”

“जॅक्सन” चित्रपटाचे शूटिंग नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सुरू झाले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्याची घोषणा करण्यात आली. २०२४ मध्ये चित्रीकरण सुरू झाले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्याचा टीझर प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट २४ एप्रिल २०२६ रोजी अमेरिकेत प्रदर्शित होणार आहे.

डान्सर मायकल जॅक्सनच्या जीवनावर आधारित “मायकल” या चित्रपटात त्याचा पुतण्या जाफर जॅक्सन मायकल जॅक्सनची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाद्वारे तो अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात निया लॉन्ग, लॉरा हॅरियर, ज्युलियानो क्रू-वाल्डी, माइल्स टेलर आणि कोलमन डोमिंगो यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट अँटोइन फुक्वा यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 05:00 PM

