Eknath Shinde : “पक्षाकडून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे काम”, एकनाथ शिंदेंचा विश्वास

मुंबई : राजकारण करण्यासाठी बाप मोठा असावा लागतो, नाव मोठं लागतं, आडनाव मोठं लागतं, मी मोठ्या बापाची मुलगी नाही पण पक्षासाठी केलेली प्रामाणिक धडपड आणि काम यापुढे तुम्ही गरिब जरी असलात तरी शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष असते आणि ते न्याय देतात याचं उदाहरण आज समोर आहे, अशी भावना शिवसेनेच्या राज्यसभेच्या उमेदवार डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेली राज्यसभेची उमेदवारी ही राज्यातील अडीच कोटी लाडक्या बहिणींची उमेदवारी आहे, अशी भावना डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्या म्हणाल्या की, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज माझ्यासारख्या गरिब कुटुंबातील मुलीला, डॉ. भीमरावांच्या मुलीला दिलेला हा न्याय आहे. त्या म्हणाल्या की, माझी उमेदवारी ही बाबासाहेबांच्या हातातील पेनाची, सावित्रीबाई फुलेंच्या हातातील पाटीची आणि संविधानाने आम्हाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी दिलेल्या अधिकाराची उमेदवारी आहे, असे सांगत त्यांनी महापुरुषांबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली. आपल्या आई वडिलांना राज्यसभा काय हे माहित नाही आणि त्यांना सांगून देखील खरं वाटणार नाही. जातीपातीच्या भिंती मोडून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संधी दिली, असे डॉ. वाघमारे म्हणाल्या.
डॉ. ज्योती वाघमारे या मूळच्या सोलापूरच्या असून त्यांनी इंग्रजी साहित्यात पीएचडी केली आहे. त्यांनी वालचंद महाविद्यालयात १० वर्ष प्राध्यापिका म्हणून काम केले. डॉ. वाघमारे यांचे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलगू आणि कन्नड या पाच भाषांवर प्रभुत्व आहे. त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे हे दलित पँथरचे कार्यकर्ते होते. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी नागनाथ वाघमारे यांनी हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून तसेच काहीकाळ बांधकाम मजूर म्हणून काम केले. पत्र्याच्या शेडमध्ये राहणाऱ्या, शाळेत अनवाणी जाऊन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्योती यांनी दहावी तसेच बारावीत परीक्षेत चांगले गुण मिळवले. उच्चशिक्षणाचा उपयोग सामाजिक जनजागृतीसाठी व्हावा, या उद्देशाने डॉ. वाघमारे यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर यांच्या जीवनावर आधारित व्याख्यानं दिली आहेत.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना राजकारणात समान हक्क, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग आणि नेतृत्वाची संधी मिळावी, अशी जी दूरदृष्टी मांडली होती. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण व सामाजिक समतेसाठी उभारलेला लढा आज अशा सुशिक्षित आणि जिद्दी प्रतिनिधित्वातून पुढे जाताना दिसतो. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी डॉ. वाघमारे यांना दिलेली उमेदवारी हे सशक्त प्रतिबिंब आहे.
शिवसेना हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना मोठं केलं आणि तोच विचार घेऊन आम्ही पुढे चाललोय. मुख्यमंत्री असताना राज्यात लाडकी बहिण योजना राबवली. अनेक लाडक्या बहिणींच्या संसाराला हातभार लागला. शिवसेनेत मागील साडेतीन वर्षांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे काम करतोय, त्याचा एक भाग म्हणून डॉ. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची संधी दिलेली आहे. डॉ. वाघमारे या शिवसेनेची भूमिका, ध्येयधोरणं आणि पक्षाचे काम लोकांपर्यंत पोहोचवली. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसामान्यांच्या हिताचे प्रश्न त्या राज्यसभेत उपस्थित करतील. त्यांनी पक्षाकडे कोणतीही अपेक्षा व्यक्त केली नव्हती. शिवसेनेची निवड सार्थक ठरेल, असा विश्वास शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.