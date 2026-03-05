Toxic ने बदलली रिलीज डेट, या दोन चित्रपटांशी होणार टक्कर, जूनमध्ये होणार महाधमाका

यशच्या आगामी चित्रपटाबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. “टॉक्सिक” चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलली आहे. यशने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सोशल मीडियावरील या बातमीनंतर यशचे चाहते आनंदी आणि निराश दोन्ही आहेत. “धुरंधर २” सोबत टक्कर थोडक्यात टाळणारा यशचा चित्रपट आता इतर दोन चित्रपटांशी टक्कर देऊ शकतो.
“टॉक्सिक” हा चित्रपट मूळतः १९ मार्च रोजी “धुरंधर २” सोबत प्रदर्शित होणार होता. यशने आता त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक अधिकृत पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेबद्दल एक नवीन अपडेट देण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता हा चित्रपट ४ जून रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. तो कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये देखील प्रदर्शित होईल.
यशचा चित्रपट आता “धुरंधर २” सोबतच्या टक्करपासून वाचला आहे. हा चित्रपट जूनमध्ये दोन चित्रपटांशी टक्कर देणार आहे. वरुण धवनचा “है जवानी तो इश्क होना है” आणि दिलजीत दोसांझचा एक शीर्षक नसलेला चित्रपट देखील “टॉक्सिक” सोबत प्रदर्शित होत आहे. वरुण धवन आणि दिलजीत दोसांझचे चित्रपट देखील “टॉक्सिक” सोबतच प्रदर्शित होतील, ज्यामुळे चित्रपटगृहांमध्ये तिन्ही चित्रपटांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होईल.
jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार
यश चार वर्षांनी “टॉक्सिक” चित्रपटातून पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. यापूर्वी, हा अभिनेता २०२२ मध्ये आलेल्या “केजीएफ २” चित्रपटात दिसला होता. “टॉक्सिक” मध्ये यशसोबत कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी आणि तारा सुतारिया यांच्या भूमिका आहेत. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित हा चित्रपट ६००-७०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट किती कमाई करतो हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.
Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ