Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता

Qatar stops LNG supply : मध्यपूर्वेतील इराण अमेरिका युद्धाचा जगावर गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक आखाती देश युद्धात ओढले गेले आहेत. यामुळे तेल, वायू यांच्या पुरवठ्यांवरही परिणाम होत आहे. यामुळे गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 05:14 PM
US Iran War Effect on LNG Supply

Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कतारने एलएनजी उत्पादन थांबवले
  • इराणचा निर्यात केंद्रावर हल्ला
  • उत्पादन पूर्णपणे ठप्प
दिल्ली, नवराष्ट्र ब्यूरो. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धसंघर्षांदरम्यान वीज प्रकल्पांवर हल्ल्यांनंतर कतारने द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारताच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. प्रमुख देशांतर्गत क्षेत्रांसाठी इंधन उपलब्धतेत संकट निर्माण झाले आहे.  भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजांच्या कतारसोबतच्या दीर्घकालीन एलएनजी करारांवर अवलंबून आहे. कतारमधून शिपमेंटमध्ये तात्पुरती स्थगिती आल्यामुळे औद्योगिक ग्राहक आणि शहरी वायू वितरण (सीजीडी) कंपन्यांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत पुरवठा कपात झाली आहे. काही औद्योगिक युनिट्स पर्यायी इंधनांकडे वळू शकतात, तर सीएनजी विकणाऱ्या शहरी वायू क्षेत्राने गंभीर संकटाचा धोका निर्माण झाला आहे.

US Iran War : ट्रम्प यांची रणनीती फसली? ६५० अमेरिकन सैनिक मारले गेल्याचा इराणचा दावा; कतारमधील रडारही नष्ट

भारतातील सर्वात मोठा एलएनजी आयातदार कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कतारला आपली जहाजे पाठवू शकत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. कतारसह बहुतेक पश्चिम आशियाई देश या अरुंद सागरी मार्गाने त्यांचे तेल आणि वायू निर्यात करतात.

इराणने कतारमध्ये स्थित जगातील सर्वात मोठ्या निर्यात केंद्राला ड्रोन हल्ल्याने लक्ष्य केल्यानंतर उत्पादन पूर्णपणे थांबविण्यात आले आहे या प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पुरवठा करण्यास कतारच्या कंपनीने असमर्थता दर्शवली आहे. सुरक्षा परिस्थिती आणि सागरी नेव्हिगेशन जोखीम लक्षात घेता पेट्रोनेटने गॅस खरेदी करणाऱ्या कंपन्या गेल, आयओसी आणि बीपीसीएल देखील कळवले आहे.

जागतिक ऊर्जा प्रवाह विस्कळीत

अहवालांनुसार संघर्षांमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा प्रवाह विस्कळीत झाला आहे. हा मार्ग भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के आणि एलएनजी पुरवठा ५४ टक्के यातून येतो. सध्या, गेल आणि आयओसी कच्च्या तेलाचे पर्यायी स्रोत पुरवत आहेत. आम्ही बाजारातून गॅस खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु तेथील किमती कराराच्या दरांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत. त्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसू शकतो.

दरवर्षी २.७० कोटी टन एलएनजी आयात

भारत दरवर्षी २ कोटी ७० लाख टन एलएनजी आयात करतो, त्यातील ४० टक्के वाटा एकट्या कतारचा आहे. पुरवठा कपातीमुळे चिंतेत असलेल्या असोसिएशन ऑफ सीजीडी एन्टीटीज (एसीई) ने सरकारी मालकीच्या गॅस कंपनी ‘गेल’ला पत्र लिहून देशांतर्गत गैस आणि एलएनजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.

असोसिएशनने म्हटले आहे की कमी किमतीच्या गॅस पुरवठ्यात ६० टक्के घट आणि बाजार-आधारित पुरवठ्याचा पूर्ण अभाव यामुळे सीएनजी आणि पाईपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणावर प्रतिकूल परिणाम होईल. या संकटादरम्यान त्यांनी सरकारकडून स्पष्ट मार्गदर्शन मागितले आहे. कतारएनजीने एका निवेदनात पुष्टी केली की रास लाफान आणि मेसाईद औद्योगिक शहरांमधील त्यांच्या ऑपरेशनल सुविधांवर लष्करी हल्ल्यांमुळे उत्पादन थांबविण्यात आले आहे.

US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Middle east war india energy crisis qatar lng

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 05:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran War : ट्रम्प यांची रणनीती फसली? ६५० अमेरिकन सैनिक मारले गेल्याचा इराणचा दावा; कतारमधील रडारही नष्ट
1

US Iran War : ट्रम्प यांची रणनीती फसली? ६५० अमेरिकन सैनिक मारले गेल्याचा इराणचा दावा; कतारमधील रडारही नष्ट

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय
2

Iran Israel War मध्ये चीन घालणार गोंधळ? युद्ध सुरू असतानाच घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट
3

US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट

US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार? 
4

US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार? 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता

Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता

Mar 05, 2026 | 05:14 PM
रामराव वडकुतेंच्या उमेदवारीने सर्वांनाच धक्का! नांदेडला मिळाले राज्यसभेत आणखी एक नेतृत्व

रामराव वडकुतेंच्या उमेदवारीने सर्वांनाच धक्का! नांदेडला मिळाले राज्यसभेत आणखी एक नेतृत्व

Mar 05, 2026 | 05:10 PM
MSRTC: आता एसटीचा प्रवास होणार सुखकर, चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

MSRTC: आता एसटीचा प्रवास होणार सुखकर, चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

Mar 05, 2026 | 05:08 PM
Michael Trailer: मायकेल ट्रेलर रिलीज; मायकेल जॅक्सनच्या आठवणींना उजाळा, पुतण्या निभावणार डान्सरची भूमिका

Michael Trailer: मायकेल ट्रेलर रिलीज; मायकेल जॅक्सनच्या आठवणींना उजाळा, पुतण्या निभावणार डान्सरची भूमिका

Mar 05, 2026 | 05:00 PM
Summer special List : उन्हाळ्यात पिकनिकला जाताय ? मग ‘या’ वस्तू तुमच्या बॅगेत असल्याच पाहिजेत

Summer special List : उन्हाळ्यात पिकनिकला जाताय ? मग ‘या’ वस्तू तुमच्या बॅगेत असल्याच पाहिजेत

Mar 05, 2026 | 04:58 PM
नीलम गोऱ्हेंच्या अध्यक्षतेखाली महिला सुरक्षिततेवर उच्चस्तरीय बैठक; प्रशासनाला दिले ‘हे’ निर्देश

नीलम गोऱ्हेंच्या अध्यक्षतेखाली महिला सुरक्षिततेवर उच्चस्तरीय बैठक; प्रशासनाला दिले ‘हे’ निर्देश

Mar 05, 2026 | 04:57 PM
T20 World Cup 2026: “मला फक्त घरी जायचंय…”, वेस्ट इंडीजचे मुख्य प्रशिक्षक अडचणीत? Daren Sammy ची भावूक हाक

T20 World Cup 2026: “मला फक्त घरी जायचंय…”, वेस्ट इंडीजचे मुख्य प्रशिक्षक अडचणीत? Daren Sammy ची भावूक हाक

Mar 05, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM