Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता

भारतातील सर्वात मोठा एलएनजी आयातदार कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कतारला आपली जहाजे पाठवू शकत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. कतारसह बहुतेक पश्चिम आशियाई देश या अरुंद सागरी मार्गाने त्यांचे तेल आणि वायू निर्यात करतात.
इराणने कतारमध्ये स्थित जगातील सर्वात मोठ्या निर्यात केंद्राला ड्रोन हल्ल्याने लक्ष्य केल्यानंतर उत्पादन पूर्णपणे थांबविण्यात आले आहे या प्रदेशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पुरवठा करण्यास कतारच्या कंपनीने असमर्थता दर्शवली आहे. सुरक्षा परिस्थिती आणि सागरी नेव्हिगेशन जोखीम लक्षात घेता पेट्रोनेटने गॅस खरेदी करणाऱ्या कंपन्या गेल, आयओसी आणि बीपीसीएल देखील कळवले आहे.
जागतिक ऊर्जा प्रवाह विस्कळीत
अहवालांनुसार संघर्षांमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा प्रवाह विस्कळीत झाला आहे. हा मार्ग भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के आणि एलएनजी पुरवठा ५४ टक्के यातून येतो. सध्या, गेल आणि आयओसी कच्च्या तेलाचे पर्यायी स्रोत पुरवत आहेत. आम्ही बाजारातून गॅस खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु तेथील किमती कराराच्या दरांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत. त्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसू शकतो.
दरवर्षी २.७० कोटी टन एलएनजी आयात
भारत दरवर्षी २ कोटी ७० लाख टन एलएनजी आयात करतो, त्यातील ४० टक्के वाटा एकट्या कतारचा आहे. पुरवठा कपातीमुळे चिंतेत असलेल्या असोसिएशन ऑफ सीजीडी एन्टीटीज (एसीई) ने सरकारी मालकीच्या गॅस कंपनी ‘गेल’ला पत्र लिहून देशांतर्गत गैस आणि एलएनजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.
असोसिएशनने म्हटले आहे की कमी किमतीच्या गॅस पुरवठ्यात ६० टक्के घट आणि बाजार-आधारित पुरवठ्याचा पूर्ण अभाव यामुळे सीएनजी आणि पाईपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरणावर प्रतिकूल परिणाम होईल. या संकटादरम्यान त्यांनी सरकारकडून स्पष्ट मार्गदर्शन मागितले आहे. कतारएनजीने एका निवेदनात पुष्टी केली की रास लाफान आणि मेसाईद औद्योगिक शहरांमधील त्यांच्या ऑपरेशनल सुविधांवर लष्करी हल्ल्यांमुळे उत्पादन थांबविण्यात आले आहे.
