Kolhapur News : रहदारीच्या रस्त्याला गटाराचं स्वरुप; प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गावकरी त्रस्त

प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन राहवं लागत असल्याची घटना कोल्हापूरात दिसून आली.

Dec 28, 2025 | 01:50 PM
Kolhapur News : रहदारीच्या रस्त्याला गटाराचं स्वरुप; प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गावकरी त्रस्त
  • रहदारीच्या रस्त्याला गटाराचं स्वरुप;
  • प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गावकरी त्रस्त
प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन राहवं लागत असल्याची घटना कोल्हापूरात दिसून आली. गावातील मुख्य रस्त्याला आले पानंदीचे स्वरूप शाहूवाडी, (वा.) आरळा (ता. शिराळा) येथील मुख्य रस्त्यावर गटारे तुंबल्यामुळे सांडपाणी पाणी थेट रस्त्यावरून वाहत आहे. रस्त्यात पडलेल्या मोठमोठ्या खड्यांमुळे व खड्यात साचत असलेल्या दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे रस्त्याला अक्षरशः पानंदीचे स्वरूप आले आहे. याला रस्ता म्हणावा का…? असा प्रश्न या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना व वाहनधारकांना पडत आहे. आरळा हे शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील बाजारपेठेचं मुख्य ठिकाण आहे. शेडगेवाडी-आरळा या एकमेव मार्गाने चांदोली धरण व चांदोली अभयारण्याकडे जावे लागते. त्यामुळे पर्यटनासाठी आलेले पर्यटक, शाळा कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी, कर्मचारी, बाजारपेठांमध्ये काम करणारे कामगार, व्यावसायिक अशा सर्वांची या रस्त्यावर व बाजारपेठेमध्ये मोठी वर्दळ असते.

Kolhapur News : चंदगड तालुक्यात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ; शेतकरी, प्रवाशांमध्ये दहशत; वनविभागाचे अधिकारी हतबल

मात्र या रस्त्यालगत बांधण्यात आलेले आरसीसी गटर्स ठिकठिकाणी तुंबत असल्यामुळे गटाराचे पाणी थेट रस्त्यातूनच वाहत आहे. सांडपाण्याच्या दुर्गंधीयुक्त वासामुळे व डासांच्या प्रभावामुळे रोगराई पसरण्याची त्याचबरोबर रस्त्यात पडलेल्या – मोठमोठ्या खड्यांमुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. सबंधित विभागाने – याकडे तातडीने लक्ष देऊन रस्त्यात – पडलेले मोठमोठे खड्डे बुजवावेत व – नालेसफाई करण्यात यावी, अशी मागणी – वाहनधारकांसह प्रवासी व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत.

Kolhapur News : नगरपंचायत, नगरपालिका निवडणुकीत कोट्यवधींचा चुराडा; मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध पद्धतींचा अवलंब

 

Frequently Asked Questions

  • Que: आरळा गावातील मुख्य रस्त्याची नेमकी समस्या काय आहे?

    Ans: आरळा गावातील मुख्य रस्त्यावर आरसीसी गटारे ठिकठिकाणी तुंबल्यामुळे सांडपाणी थेट रस्त्यावरून वाहत आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून त्यात दुर्गंधीयुक्त पाणी साचत आहे. त्यामुळे रस्त्याला अक्षरशः पानंदीचे स्वरूप आले आहे.

  • Que: या समस्येमुळे नागरिकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे?

    Ans: या रस्त्यावरून प्रवास करताना वाहनधारक, प्रवासी, विद्यार्थी आणि पादचारी यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव, घसरून पडण्याचा धोका आणि अपघाताची भीती कायम आहे.

  • Que: आरळा हा परिसर दळणवळणाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे?

    Ans: आरळा हे शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील महत्त्वाचे बाजारपेठेचे केंद्र आहे. शेडगेवाडी–आरळा हा एकमेव मार्ग चांदोली धरण व चांदोली अभयारण्याकडे जातो. त्यामुळे पर्यटक, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी व कामगार यांची येथे मोठी वर्दळ असते.

Published On: Dec 28, 2025 | 01:50 PM

