IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

IND vs ZIM: काल झिम्बाब्वेविरूद्ध झालेला सामना भारतीय संघासाठी फार महत्वाचा होता. तर आगामी सामना भारतीय संघासाठी पुन्हा एकदा करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे. भारतीय संघाचा पुढील सामना हा वेस्ट इंडिजविरूद्ध होणार आहे त्यामुळे भारतीय संघ आता वेस्ट इंडिजविरूद्ध सामन्यामध्ये विजय मिळवला तर संघ सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के करु शकतो. २६ फेब्रुवारी रोजी खेळले गेलेले दोन्ही सुपर ८ सामने एकतर्फी होते. दुपारच्या सामन्यात वेस्ट इंडिज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पूर्णपणे अपयशी ठरले.
संध्याकाळच्या सामन्यात झिम्बाब्वे भारताशी बरोबरी करू शकला नाही. या दोन्ही सामन्यांनी पॉइंट टेबलमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत, परंतु त्यामुळे स्पर्धा खूप रोमांचक देखील झाली आहे. आता, १ मार्च रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणारा भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल बनला आहे.
वेस्ट इंडिजवर ९ विकेट्सने विजय मिळवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले. ४ गुणांसह, एडेन मार्करामच्या संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला. तथापि, पराभवानंतरही वेस्ट इंडिज दुसऱ्या स्थानावर आहे.
झिम्बाब्वेला हरवूनही, टीम इंडिया पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. खरं तर, वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट अजूनही भारतापेक्षा खूपच चांगला आहे. दरम्यान, सलग दोन सामने गमावल्यानंतर, झिम्बाब्वे आता सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्याच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. आता, भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यातील विजेताच सेमीफायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित करेल.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|गुण
|रन रेट
|दक्षिण आफ्रिका
|2
|2
|0
|4
|+2.890
|वेस्ट इंडिज
|2
|1
|1
|2
|+1.791
|भारत
|2
|1
|1
|2
|-0.100
|झिम्बाब्वे
|2
|0
|2
|0
|-4.475
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|गुण
|रन रेट
|इंग्लंड
|2
|2
|0
|4
|+1.491
|न्यूझीलंड
|2
|1
|0
|3
|+3.050
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|-0.461
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-2.800
सामना जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार म्हणाला, “गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून, महत्त्वाच्या क्षणी आपण आपल्या काही निवडींबाबत थोडे अधिक सावधगिरी बाळगू शकलो असतो. अशा परिस्थितीत आपल्याला आपले निर्णय धाडसी असले पाहिजेत. सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगण्याशिवाय पर्याय नाही. कोलकाता येथे पोहोचल्यानंतर, आपण बसून त्या सामन्यासाठी योग्य नियोजन करू. सध्या तरी, एका दिवसाची विश्रांती, प्रवास आणि मजा करण्याची वेळ आली आहे.”