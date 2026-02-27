Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Zim Reshuffle Of Points Table After India And Africa Win Match Against West Indies Becomes Quarter Final

IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

सुपर 8 चे दोन्ही सामन्यांनी पॉइंट टेबलमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत, परंतु त्यामुळे स्पर्धा खूप रोमांचक देखील झाली आहे. आता, १ मार्च रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणारा सामना महत्वाचा असणार आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

IND vs ZIM: काल झिम्बाब्वेविरूद्ध झालेला सामना भारतीय संघासाठी फार महत्वाचा होता. तर आगामी सामना भारतीय संघासाठी पुन्हा एकदा करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे. भारतीय संघाचा पुढील सामना हा वेस्ट इंडिजविरूद्ध होणार आहे त्यामुळे भारतीय संघ आता वेस्ट इंडिजविरूद्ध सामन्यामध्ये विजय मिळवला तर संघ सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के करु शकतो. २६ फेब्रुवारी रोजी खेळले गेलेले दोन्ही सुपर ८ सामने एकतर्फी होते.  दुपारच्या सामन्यात वेस्ट इंडिज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पूर्णपणे अपयशी ठरले.

संध्याकाळच्या सामन्यात झिम्बाब्वे भारताशी बरोबरी करू शकला नाही. या दोन्ही सामन्यांनी पॉइंट टेबलमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत, परंतु त्यामुळे स्पर्धा खूप रोमांचक देखील झाली आहे. आता, १ मार्च रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणारा भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल बनला आहे. 

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

भारताच्या विजयाचा पॉइंट्स टेबलवर परिणाम झाला

वेस्ट इंडिजवर ९ विकेट्सने विजय मिळवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले. ४ गुणांसह, एडेन मार्करामच्या संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला. तथापि, पराभवानंतरही वेस्ट इंडिज दुसऱ्या स्थानावर आहे.

झिम्बाब्वेला हरवूनही, टीम इंडिया पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. खरं तर, वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट अजूनही भारतापेक्षा खूपच चांगला आहे. दरम्यान, सलग दोन सामने गमावल्यानंतर, झिम्बाब्वे आता सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्याच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. आता, भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यातील विजेताच सेमीफायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित करेल. 

टी20 विश्वचषकाचा ग्रुप ए

संघ सामने विजय पराभव गुण रन रेट
दक्षिण आफ्रिका 2 2 0 4 +2.890
वेस्ट इंडिज 2 1 1 2 +1.791
भारत 2 1 1 2 -0.100
झिम्बाब्वे 2 0 2 0 -4.475

टी20 विश्वचषकाचा ग्रुप बी

संघ सामने विजय पराभव गुण रन रेट
इंग्लंड 2 2 0 4 +1.491
न्यूझीलंड 2 1 0 3 +3.050
पाकिस्तान 2 0 1 1 -0.461
श्रीलंका 2 0 2 0 -2.800

सामना जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार म्हणाला, “गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून, महत्त्वाच्या क्षणी आपण आपल्या काही निवडींबाबत थोडे अधिक सावधगिरी बाळगू शकलो असतो. अशा परिस्थितीत आपल्याला आपले निर्णय धाडसी असले पाहिजेत. सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगण्याशिवाय पर्याय नाही. कोलकाता येथे पोहोचल्यानंतर, आपण बसून त्या सामन्यासाठी योग्य नियोजन करू. सध्या तरी, एका दिवसाची विश्रांती, प्रवास आणि मजा करण्याची वेळ आली आहे.”

Web Title: Ind vs zim reshuffle of points table after india and africa win match against west indies becomes quarter final

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर
1

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…
2

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन
3

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन

भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले
4

भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

Feb 27, 2026 | 10:10 AM
Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

Feb 27, 2026 | 10:09 AM
Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

Feb 27, 2026 | 10:00 AM
Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Feb 27, 2026 | 10:00 AM
The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश

The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश

Feb 27, 2026 | 09:54 AM
Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

Feb 27, 2026 | 09:51 AM
काँग्रेस राज्यसभेसाठी शरद पवारांना धक्का देणार? काँग्रेसकडून ‘या’ नावाची चर्चा सुरु

काँग्रेस राज्यसभेसाठी शरद पवारांना धक्का देणार? काँग्रेसकडून ‘या’ नावाची चर्चा सुरु

Feb 27, 2026 | 09:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM