World Polar Bear Day: बर्फ वितळतोय, घर हरवतंय! ध्रुवीय अस्वलांच्या अस्तित्वावर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा घाला; वाचा विशेष रिपोर्ट

दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय अस्वल दिन साजरा केला जातो. हा दिवस आर्क्टिक प्रदेशात आढळणाऱ्या ध्रुवीय अस्वलांच्या संवर्धनासाठी आणि हवामान बदलाच्या परिणामांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी समर्पित आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 10:34 AM
International Polar Bear Day 2026: बर्फ वितळतोय, घर हरवतंय! ध्रुवीय अस्वलांच्या अस्तित्वावर 'ग्लोबल वॉर्मिंग'चा घाला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अस्तित्वाची लढाई
  • संवर्धनाचा संदेश
  • निसर्गचक्राचा कणा

International Polar Bear Day 2026 : पांढरेशुभ्र केस, अवाढव्य शरीर आणि बर्फाळ प्रदेशाचा राजा अशी ओळख असलेले ध्रुवीय अस्वल (Polar Bear) आज आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय अस्वल दिन’ साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वेगाने बदलणारे हवामान आणि आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फ वितळल्यामुळे या निष्पाप जीवांवर ओढवलेले संकट जगासमोर आणणे हा आहे. आजच्या दिवशी जगभरातील पर्यावरणप्रेमी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची आणि पृथ्वीला वाचवण्याची शपथ घेतात.

२७ फेब्रुवारीच का?

ध्रुवीय अस्वल दिनाची निवड २७ फेब्रुवारी या तारखेलाच का केली जाते, यामागे एक नैसर्गिक कारण आहे. या काळात आर्क्टिकमध्ये प्रचंड थंडी असते आणि ध्रुवीय अस्वल माता आपल्या पिल्लांसह बर्फाच्या गुहेत (Dens) सुरक्षित असतात. पिल्लांच्या जन्मानंतरचा हा काळ त्यांच्यासाठी अत्यंत संवेदनशील असतो. ‘पोलर बेअर्स इंटरनॅशनल’ (PBI) या संस्थेने या जीवांच्या संरक्षणासाठी आणि जनजागृतीसाठी २०११ पासून या दिवसाची सुरुवात केली.

धु्रवीय अस्वलांसमोर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे आव्हान

ध्रुवीय अस्वले प्रामुख्याने समुद्र गोठलेल्या बर्फावर (Sea Ice) अवलंबून असतात. हा बर्फ त्यांच्यासाठी शिकारीचे प्लॅटफॉर्म आहे. मात्र, मानवनिर्मित प्रदूषणामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे, ज्यामुळे आर्क्टिकमधील बर्फ वेगाने वितळत आहे. बर्फ नसल्यामुळे या अस्वलांना अन्नासाठी मैलोन्मैल पोहावे लागते, ज्यामुळे थकवा आणि उपासमारीने त्यांचा मृत्यू होत आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, जर आपण कार्बन उत्सर्जन रोखले नाही, तर २१०० पर्यंत ध्रुवीय अस्वलांच्या बहुतांश प्रजाती नष्ट होऊ शकतात.

आर्क्टिकचा राजा आणि निसर्गाचे संतुलन

ध्रुवीय अस्वल हे केवळ एक प्राणी नाही, तर ते आर्क्टिक परिसंस्थेचे प्रतीक आहे. ते अन्नाच्या साखळीत सर्वात वरच्या स्थानी आहेत. जर ही अस्वले नष्ट झाली, तर सील माशांची संख्या अनियंत्रितपणे वाढेल, ज्याचा परिणाम मासे आणि सागरी वनस्पतींवर होईल. थोडक्यात सांगायचे तर, ध्रुवीय अस्वलांचे संरक्षण करणे म्हणजे संपूर्ण पृथ्वीचे पर्यावरण संतुलन राखणे होय.

आपण काय करू शकतो?

आंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय अस्वल दिन आपल्याला काही सोपे बदल सुचवतो:

  • ऊर्जा बचत: घरातील विजेचा वापर कमी करा आणि गरज नसेल तेव्हा उपकरणे बंद ठेवा.
  • कार्बन फूटप्रिंट: प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहनांचा किंवा सायकलचा वापर करा.
  • जागरूकता: हवामान बदलाविषयी इतरांना माहिती द्या आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारा.

Frequently Asked Questions

  • Que: सध्या जगात किती ध्रुवीय अस्वले उरली आहेत?

    Ans: शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, सध्या जगभरात केवळ २२,००० ते ३१,००० ध्रुवीय अस्वले उरली आहेत आणि त्यांची संख्या वेगाने घटत आहे.

  • Que: ध्रुवीय अस्वलांना 'सागरी सस्तन प्राणी' का मानले जाते?

    Ans: ध्रुवीय अस्वले आपला जास्तीत जास्त वेळ समुद्रातील बर्फावर घालवतात आणि अन्नासाठी पूर्णपणे समुद्रावर अवलंबून असतात, म्हणून त्यांना सागरी प्राणी मानले जाते.

  • Que: हवामान बदलाचा अस्वलांवर नेमका काय परिणाम होतो?

    Ans: जागतिक तापमानामुळे बर्फ वितळतो, ज्यामुळे अस्वलांना शिकार करणे कठीण जाते, परिणामी त्यांचे वजन कमी होते आणि पिल्लांच्या जगण्याचे प्रमाण घटते.

Published On: Feb 27, 2026 | 10:34 AM

