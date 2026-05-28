Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

Updated On: May 28, 2026 | 01:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

Shirur Politics: आढळराव पाटील यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे अरुण गिरे जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेत गेले आहेत . सद्यस्थिती आढळराव पाटील यांचे अत्यंत निकटवर्तीय रवींद्र करंजखेले यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकत शिवसेनेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

Pune political breaking news, Pune Politics, Adhalrao Patil, Shivsena,

Shirur Politics: शिरूरच्या राजकारणात पुन्हा खळबळबळ! बडा नेता शिवसेनेच्या वाटेवर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा राजकीय प्रवास हा चढ-उतारांनी भरलेला
  • शिवाजीराव आढळराव पाटील हे लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार
  • भीमाशंकर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी विश्वासाने आढळराव पाटील यांच्याकडे सोपवली
Pune Politics: पुणे जिल्ह्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या हालचालींना वेग आला आहे. पुण्यातील शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार आणि म्हाडा गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील हे लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. पण आढाळराव पाटील यांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाला पुणे शिवसेनेतीलच काही प्रभावी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे हा प्रवेश सध्या लांबणीवर पडल्याचेही बोलले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा राजकीय प्रवास हा चढ-उतारांनी भरलेला आणि अभ्यास करण्यासारखा मानला जातो. सुरुवातीचे काही वर्षे आढाळराव पाटील शिवसेनेत होत. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांच्याशी जवळीक वाढवली.

भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीच्या काळात ही मैत्री अधिक दृढ झाली. सन १९९९-२००० मध्ये दिलीप वळसे पाटील मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी भीमाशंकर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी विश्वासाने आढळराव पाटील यांच्याकडे सोपवली होती.

“उष्माघाताने बळी गेला तर मुख्यमंत्री जबाबदार…”, मराठा आरक्षणावरून जरांगेंचा सरकारवर घणाघात; 30 तारखेपासून

मात्र, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी न मिळाल्याने आढळराव पाटील यांनी पक्षाला रामराम ठोकत थेट मातोश्री गाठली आणि शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी निवडणूक लढवली आणि तत्कालीन खासदार अशोकराव मोहोळ यांचा निसटता पराभव केला. त्यानंतर २००९ आणि २०१४ मध्येही ते सलग खासदार म्हणून निवडून आले.

२०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे यांना उमेदवारी दिल्यानंतर आढळराव पाटील यांचा पराभव झाला. त्यानंतर राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. पुढे महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी जवळीक वाढवली.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिरूर मतदारसंघ महायुती घटक पक्षातील वाटपानुसारराष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट होताच आढळराव पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली; मात्र शरद पवार गटाच्या लाटेत डॉ. अमोल कोल्हे पुन्हा दुसऱ्यांदा मोठ्या मताधिक्यानेविजयी झाले.

PMC Recruitment Fraud: पुणे मनपाच्या नावाने बोगस नोकरभरती ; १३ जणांची फसवणूक, बनावट लेटरहेडचा वापर

दरम्यान, मंचर, नगरपंचायत, राजगुरुनगर, चाकण, जुन्नर नगरपरिषद जिल्हा परिषद आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये आढळराव पाटील यांच्या विरोधात शिवसेना शिंदे गटातील स्थानिक नेतृत्व अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र दिसून आले. जुन्नरचे आमदार दादा सोनवणे, शिवसेनेचे पुणे जिल्हा परिषदेतील माजी गटनेते देविदास दरेकर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी स्वतंत्र ताकद निर्माण केली आहे. त्यामुळे “आढळराव पाटील यांना पक्षात घेतल्यास पुन्हा गटबाजी वाढेल,” अशी भावना शिवसेनेतील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, आढळराव पाटील यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे अरुण गिरे जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेत गेले आहेत . सद्यस्थिती आढळराव पाटील यांचे अत्यंत निकटवर्तीय रवींद्र करंजखेले यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकत शिवसेनेकडे वाटचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे आढळराव पाटील यांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशासाठी त्यांच्या समर्थकांकडूनही जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

मात्र, स्थानिक पातळीवरील विरोध, जुन्या राजकीय संघर्षांची पार्श्वभूमी आणि शिवसेनेतील अंतर्गत समीकरणे पाहता आढळराव पाटील यांचा पक्षप्रवेश म्हणावा तितका सोपा राहिलेला नाही. नेहमी पक्ष बदल व आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना दुय्यम वागणूक देणे हा विषय त्यांच्या दृष्टीने अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणते नवे समीकरण आकार घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Shirur former mp shivajirao adhalrao patil shiv sena entry 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल
1

Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

May 28, 2026 | 01:13 PM
Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

May 28, 2026 | 01:07 PM
BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

May 28, 2026 | 01:05 PM
NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

May 28, 2026 | 01:05 PM
स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

May 28, 2026 | 01:02 PM
AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

May 28, 2026 | 12:56 PM
US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

May 28, 2026 | 12:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM