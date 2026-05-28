बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

मिरा रोडच्या पूनम इस्टेट क्लस्टर-१ मध्ये कुर्बानीसाठी ठेवलेल्या बकऱ्यांवरून गेल्या दोन दिवसांपासून निर्माण झालेला वाद अखेर शांत झाला असून महानगरपालिकेने ५१ बकऱ्यांना पर्यायी ठिकाणी हलवल्यानंतर परिसरातील तणाव निवळला आहे. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुमारे ५५० पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, सोसायटीतील रहिवाशांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देत सर्व धर्मीय नागरिक येथे एकोप्याने राहत असल्याचे स्पष्ट केले असून अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
