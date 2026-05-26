Pune Floods: पहिल्याच पावसात पुणे तुंबले; हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला? प्रमोद भानगिरेंचा थेट सवाल

ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करा नाहीतर पुणेकरांना होड्या वाटा, पुणेकरांना पावसात बुडवणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध असो अशा संतप्त घोषणांनी आज महापालिका परिसर दणाणून गेला होता. पहिल्याच मुसळधार पावसात पुण्यातील अनेक भाग जलमय झाले असून, रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचले आहे. पावसाळापूर्व कामांवर हजारो कोटींच्या निविदा काढल्याचा दावा करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार पहिल्याच पावसात उघड झाल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
यावेळी बोलताना शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी महापालिका प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, महानगरपालिकेने पावसाळ्यापूर्व कामांसाठी हजारो कोटींच्या निविदा काढल्या, वर्तमानपत्रांत मोठ्या जाहिराती दिल्या; मात्र प्रत्यक्षात एकही काम वेळेत आणि दर्जेदार झालेले नाही. अवघ्या अर्ध्या तासाच्या पावसात संपूर्ण पुणे शहर पाण्यात बुडाले. हा हजारो कोटींचा मलिदा कोणी खाल्ला, याचा जाब आता पुणेकर विचारणार आहेत. पुणेकरांच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिवसेना सोडणार नाही.
पुणे शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फिरण्यासाठी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना शिवसेनेच्या वतीने प्रतीकात्मक होड्या भेट देण्यात आल्या.
मुळा-मुठा नदीतील वाढत्या जलपर्णीच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसैनिकांनी चक्क अंगावर जलपर्णी परिधान केली होती. “मी पुण्यातली जलपर्णी… मला कधी काढणार?” अशा आशयाचे फलक घेऊन कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला. नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च फक्त कागदावरच दाखवला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
या आंदोलनात शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अमर घुले, माजी नगरसेविका सोनाली लांडगे, पंकज कोद्रे, विकी माने, अभिजित बोराटे, आनंद गोयल, मिलिंद अहिरे, दत्ता खवळे यांसह महिला आघाडी, युवासेना आणि शिवसेनेचे पुणे शहरातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पावसाळ्यापूर्व कामे पूर्ण करण्यात झालेल्या हलगर्जीपणाविरोधात आगामी काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.