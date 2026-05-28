Bangladesh India: सीमेवर हाय-अलर्ट असतानाच मोदींची मोठी खेळी; बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांना पाठवले ‘असे’ खास पत्र

PM Modi Letter to Tarique Rahman 2026 : भारत आणि शेजारील देश बांगलादेश ( Bangladesh) यांच्यातील संबंध सध्या एका अत्यंत संवेदनशील टप्प्यातून जात आहेत. सीमेवरील काटेरी कुंपण अधिक मजबूत करणे, तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रलंबित वाद आणि पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांविरुद्ध सुरू झालेली धडक कारवाई यामुळे दोन्ही देशांच्या राजनैतिक वर्तुळात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र, या सर्व वादविवादांच्या आणि अशांततेच्या वातावरणात एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशचे नवे समकक्ष तारिक रहमान यांना ‘ईद-उल-अधा’ म्हणजेच बकरीद सणाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देणारे एक विशेष पत्र पाठवले आहे. ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तालयाने हे पत्र सार्वजनिक केले असून, याकडे भारताचे एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाठवलेल्या या पत्रात दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक धागे आणि मैत्री अधिक दृढ करण्यावर भर दिला आहे. मोदींनी पत्रात लिहिले आहे की, “बकरीदचा हा पवित्र सण भारताच्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशाचा एक अविभाज्य भाग आहे. संपूर्ण भारतात हा सण लाखो मुस्लिम बांधवांकडून मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो.” पुढे बोलताना त्यांनी नमूद केले की, ईद-उल-अधा हा सण त्याग, करुणा आणि बंधुत्वाच्या शाश्वत आदर्शांना जपतो. आजच्या काळात शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक जगाची निर्मिती करण्यासाठी हे आदर्श अत्यंत आवश्यक आहेत. या पत्राच्या माध्यमातून मोदींनी बांगलादेशच्या जनतेच्या प्रगती आणि समृद्धीसाठी सदिच्छा व्यक्त केल्या आहेत.
पंतप्रधानांचे हे सलोख्याचे पत्र अशा वेळी आले आहे, जेव्हा भारताच्या पूर्व सीमेवर, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये मोठी उलथापालथ सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नवीन भाजप-प्रणित सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, त्यांनी निवडणुकीतील आश्वासनानुसार राज्यातील बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. या धडक कारवाईमुळे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये घबराट पसरली असून, हजारो बांगलादेशी नागरिक स्वतःची कागदपत्रे घेऊन मायदेशी परतण्यासाठी सीमा तपासणी नाक्यांवर गर्दी करत आहेत. कोलकातापासून अवघ्या ७५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हकीमपूर तपासणी नाक्यावर सध्या दोन्ही देशांच्या सुरक्षा दलांना कडक पहारा ठेवावा लागत आहे.
మహనీయులు ఎన్టీఆర్ గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి ఘన నివాళులు. పేదలకు, అణగారిన వర్గాలకు గౌరవాన్ని కల్పించే దిశగా ప్రజా సంక్షేమం, సుపరిపాలన పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం నేటికీ ప్రజల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంది. చలనచిత్ర రంగానికి ఆయన అందించిన సేవలు తరతరాలను అలరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఆయన జీవితం,… — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
हकीमपूर आणि इतर प्रमुख सीमा नाक्यांवर मायदेशी जाणाऱ्या नागरिकांची मोठी रिघ लागली आहे. बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (BGB) आणि भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. कोणत्याही नागरिकाला सीमेपलीकडे पाठवण्यापूर्वी त्याच्या मूळ नागरिकत्वाची आणि अधिकृत कागदपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे. कायदेशीर पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना बांगलादेशात प्रवेश दिला जात आहे. भारताने आपल्या बाजूने सीमेवरील कुंपण आणि रात्रीची गस्त कमालीची कडक केली आहे, जेणेकरून कोणतीही नवीन घुसखोरी होणार नाही.
भारतामध्ये सुरू असलेल्या या मोठ्या कारवाईवर बांगलादेश सरकारने अत्यंत सावध आणि तितकीच चिंताजनक प्रतिक्रिया दिली आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत पाठवण्याच्या या पद्धतीमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. भारताने कोणत्याही नागरिकाला जबरदस्तीने किंवा छळ करून सीमेपलीकडे ढकलल्यास बांगलादेश त्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार पावले उचलेल, असा इशाराही तिथून देण्यात आला आहे. मात्र, दुसरीकडे बांगलादेशच्या गृह मंत्रालयाने सामंजस्याची भूमिका घेत, आपल्या नागरिकांची ओळख पटवणे आणि अंतर्गत सुरक्षा राखणे हा भारताचा पूर्णपणे अंतर्गत संविधानात्मक अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक चर्चा पुढील काळात कशी वळण घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशचे समकक्ष तारिक रहमान यांना अधिकृत पत्र पाठवून बकरीद (ईद-उल-अधा) च्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Ans: सीमेवरील कुंपण कडक करणे, पश्चिम बंगालमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्धची मोहीम आणि नदी पाणीवाटप या मुद्द्यांमुळे दोन्ही देशांत तणाव आहे.
Ans: पश्चिम बंगालमधील कोलकाताजवळ असलेल्या 'हकीमपूर सीमा तपासणी नाक्यावर' (Hakimpur Checkpost) बांगलादेशी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे.