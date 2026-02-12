Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Mumbai Online Fraud Valentines Day Under Threat Romance Scams Beware Of Fraud In Name Of Love

Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

व्हॅलेंटाईन डे जो १४ फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा होतो. याच दिवसाचा फायदा घेत सायबर गुन्हेगार तरुणांच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन त्यांना लक्ष्य करतात.

Updated On: Feb 12, 2026 | 06:33 PM
'रोमान्स स्कॅम'चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणुक

'रोमान्स स्कॅम'चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणुक

Follow Us:
Follow Us:

येत्या दोन दिवसात व्हॅलेंटाईन डे येत आहे. हा प्रेमाचा उत्सव मानला जातो. तरुण मुलं मुली त्यांचे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी या दिवशी एकत्र येतात. नेमका याच गोष्टीचा फायदा घेत सायबर गुन्हेगार देखील सक्रिय होतात.ऑनलाइन गिफ्ट ऑफर, बनावट डेटिंग प्रोफाइल आणि सोशल मीडियाद्वारे ‘रोमान्स स्कॅम’ करतात. या काळात असे स्कॅमचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे.

सायबर तज्ञांच्या मते, सायबर गुन्हेगार प्रथम सोशल मीडियाद्वारे लोकांशी मैत्री करतात. नंतर विश्वास मिळवतात आणि पैसे मागतात किंवा वैयक्तिक फोटो देऊन त्यांना ब्लॅकमेल करतात. हा ट्रेंड महिने आधीच सुरू होतो आणि व्हॅलेंटाईन डेच्या आसपास शिखरावर पोहोचतो. सायबर पोलिसांनी लोकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी प्रेमाच्या या उत्सवादरम्यान ऑनलाइन व्यवहार आणि नवीन ओळखींबाबत विशेष काळजी घ्यावी, जेणेकरून उत्सवात व्यत्यय येऊ नये.

“भारतात परत येईपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही…”, मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला फटकारले

जेव्हा एका परदेशी महिलेला प्रेमात…

अंधेरी येथील एका २८ वर्षीय पुरूषाला इंस्टाग्रामवर एका परदेशी महिलेची फ्रेंड रिक्वेस्ट मिळाली. काही दिवसांच्या संभाषणानंतर त्यांची मैत्री झाली. महागडी भेट पाठवल्याचा दावा करणाऱ्या महिलेने प्रथम पीडितेकडून ₹७५,००० मागितले, त्या बदल्यात ती भेट विमानतळावर जप्त करण्यात आली आणि कस्टम ड्युटी भरल्यानंतर सोडण्यात आली आणि नंतर तीन दिवसांत कस्टम अधिकाऱ्यांकडून स्वतःला अटक करण्याची धमकी दिली.

चौकशीदरम्यान तिने तिच्या प्रियकराचे नाव कस्टम अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचा दावा केला आणि खटला दाखल केला, ज्यामुळे परिस्थितीतून सुटण्यासाठी त्याला ₹३२०,००० ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले. तथापि, पैसे पाठवल्यानंतर, पीडितेला आढळले की महिलेची प्रोफाइल बनावट आहे.

सायबर सुरक्षा टिप्स:

– अज्ञात महिलांशी मैत्री करताना सावधगिरी बाळगा.
– कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासा.
– खाजगी फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करू नका.
– कस्टम ड्युटी किंवा गिफ्ट चार्जेसच्या नावाखाली पैसे पाठवू नका.
– फसवणूक झाल्यास, ताबडतोब १९३० हेल्पलाइनवर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करा.

Haryana Crime: प्रेमकहाणीचा दुर्दैवी शेवट; आधी प्रेयसीची हत्या केली नंतर प्रियकराने तिच्याच ओढणीने गळफास घेत संपवलं जीवन

Web Title: Mumbai online fraud valentines day under threat romance scams beware of fraud in name of love

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“भारतात परत येईपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही…”, मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला फटकारले
1

“भारतात परत येईपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही…”, मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला फटकारले

डिजीटल क्रांतीकडे एक पाऊल जातोय पुढे…; मात्र सायबर क्राईमचा धोका आजही कायम
2

डिजीटल क्रांतीकडे एक पाऊल जातोय पुढे…; मात्र सायबर क्राईमचा धोका आजही कायम

Mumbai: भायखळ्यात १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली; ५ जण गंभीर जखमी
3

Mumbai: भायखळ्यात १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली; ५ जण गंभीर जखमी

Mumbai Monorail News: मे महिन्यापासून मोनो ट्रॅकवर धावणार! नवीन रेकच्या संचालनासाठी हालचालींना वेग; ‘सेफ्टी ऑडिट’ची प्रतीक्षा
4

Mumbai Monorail News: मे महिन्यापासून मोनो ट्रॅकवर धावणार! नवीन रेकच्या संचालनासाठी हालचालींना वेग; ‘सेफ्टी ऑडिट’ची प्रतीक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

Feb 12, 2026 | 06:33 PM
टायर फुटला, शालेय सहलीची बस पलटी; जखमींचा आकडाही आला समोर

टायर फुटला, शालेय सहलीची बस पलटी; जखमींचा आकडाही आला समोर

Feb 12, 2026 | 06:27 PM
आसामच्या राजकारणात AI व्हिडिओने घातला कहर; राजकीय वर्तुळात पसरले ‘जहर’

आसामच्या राजकारणात AI व्हिडिओने घातला कहर; राजकीय वर्तुळात पसरले ‘जहर’

Feb 12, 2026 | 06:27 PM
भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

भारतीय संरक्षण दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल जेट आणि ६ पी-८आय विमाने खरेदीला DAC कडून मान्यता; शत्रूचा होणार विनाश

Feb 12, 2026 | 06:17 PM
Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

Kolhapur : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका; जनावरांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्कील

Feb 12, 2026 | 06:10 PM
भूमि पेडणेकरने 300 कोटींच्या बजेटच्या चित्रपटाला का दिला नकार? अभिनेत्रीने स्वतःच सांगितलं खरं कारण

भूमि पेडणेकरने 300 कोटींच्या बजेटच्या चित्रपटाला का दिला नकार? अभिनेत्रीने स्वतःच सांगितलं खरं कारण

Feb 12, 2026 | 06:10 PM
मावळच्या प्रलंबित विकासकामांवर लक्ष द्यावे; जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत MLA सुनील शेळकेंची ठोस भूमिका

मावळच्या प्रलंबित विकासकामांवर लक्ष द्यावे; जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत MLA सुनील शेळकेंची ठोस भूमिका

Feb 12, 2026 | 06:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM