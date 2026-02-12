Valentine’s Day येतोय, जरा जपून…! ‘रोमान्स स्कॅम’चा धोका, प्रेमाच्या नावाखाली होतेय फसवणूक

येत्या दोन दिवसात व्हॅलेंटाईन डे येत आहे. हा प्रेमाचा उत्सव मानला जातो. तरुण मुलं मुली त्यांचे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी या दिवशी एकत्र येतात. नेमका याच गोष्टीचा फायदा घेत सायबर गुन्हेगार देखील सक्रिय होतात.ऑनलाइन गिफ्ट ऑफर, बनावट डेटिंग प्रोफाइल आणि सोशल मीडियाद्वारे ‘रोमान्स स्कॅम’ करतात. या काळात असे स्कॅमचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सायबर तज्ञांच्या मते, सायबर गुन्हेगार प्रथम सोशल मीडियाद्वारे लोकांशी मैत्री करतात. नंतर विश्वास मिळवतात आणि पैसे मागतात किंवा वैयक्तिक फोटो देऊन त्यांना ब्लॅकमेल करतात. हा ट्रेंड महिने आधीच सुरू होतो आणि व्हॅलेंटाईन डेच्या आसपास शिखरावर पोहोचतो. सायबर पोलिसांनी लोकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी प्रेमाच्या या उत्सवादरम्यान ऑनलाइन व्यवहार आणि नवीन ओळखींबाबत विशेष काळजी घ्यावी, जेणेकरून उत्सवात व्यत्यय येऊ नये.
अंधेरी येथील एका २८ वर्षीय पुरूषाला इंस्टाग्रामवर एका परदेशी महिलेची फ्रेंड रिक्वेस्ट मिळाली. काही दिवसांच्या संभाषणानंतर त्यांची मैत्री झाली. महागडी भेट पाठवल्याचा दावा करणाऱ्या महिलेने प्रथम पीडितेकडून ₹७५,००० मागितले, त्या बदल्यात ती भेट विमानतळावर जप्त करण्यात आली आणि कस्टम ड्युटी भरल्यानंतर सोडण्यात आली आणि नंतर तीन दिवसांत कस्टम अधिकाऱ्यांकडून स्वतःला अटक करण्याची धमकी दिली.
चौकशीदरम्यान तिने तिच्या प्रियकराचे नाव कस्टम अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचा दावा केला आणि खटला दाखल केला, ज्यामुळे परिस्थितीतून सुटण्यासाठी त्याला ₹३२०,००० ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले. तथापि, पैसे पाठवल्यानंतर, पीडितेला आढळले की महिलेची प्रोफाइल बनावट आहे.
– अज्ञात महिलांशी मैत्री करताना सावधगिरी बाळगा.
– कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी त्याची सत्यता तपासा.
– खाजगी फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करू नका.
– कस्टम ड्युटी किंवा गिफ्ट चार्जेसच्या नावाखाली पैसे पाठवू नका.
– फसवणूक झाल्यास, ताबडतोब १९३० हेल्पलाइनवर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करा.