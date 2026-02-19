TET निकालाआधीच पदोन्नती? जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ निर्णयाविरोधात 18 जणांची न्यायालयात धाव

जळगाव : जिल्ह्यात टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला असून, प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. ज्येष्ठतेच्या आधारे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, काही शिक्षकांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात शिक्षक पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नियमानुसार परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर पदोन्नती प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत राबविणे अपेक्षित आहे.
हेदेखील वाचा : TET परीक्षेत वाशिम जिल्ह्यातील ९६ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण! गुरुजी झालं नापास, नाराजीचे वातावरण
दरम्यान, याचिकाकर्त्या शिक्षकांचा आरोप आहे की, प्राथमिक शिक्षण विभाग पदोन्नती प्रक्रिया वेळेपूर्वी राबवत आहे. टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा परिषदेत हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाला काही शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.
शिक्षकांचे युक्तिवाद
शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गेल्या वर्षी अनेक शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा दिली नव्हती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर १९ जानेवारी रोजी शासनाने टीईटी पात्र शिक्षकांच्या पदोन्नतीसंदर्भात पत्र जारी केले. मात्र, स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांच्या अभावामुळे अनेकांनी पूर्वी परीक्षा दिली नव्हती.
80 टक्के शिक्षकांचे टीईटी निकाल जाहीर होणे बाकी
सध्या सुमारे ८० टक्के शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा दिली असून, त्यांचे निकाल जाहीर होणे बाकी आहे. निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याची घाई केली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. धनराज राजपूत यांच्यासह अठरा शिक्षकांनी निषेधार्थ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
भविष्यात ज्येष्ठतेवरून नवा वाद?
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, सध्याच्या टीईटी पात्र शिक्षकांना पदोन्नती दिल्यास भविष्यात ज्येष्ठतेवरून मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. पुढे अधिक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाल्यास आधी दिलेल्या पदोन्नतींचे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.