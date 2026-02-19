Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Suryakumar Yadav Breaks Rohit Sharma World Record Became The Most Successful T20 Captain In The World

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत ४७ सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचे नेतृत्व केले आहे, त्यापैकी भारताने ३८ सामने जिंकले आहेत आणि फक्त ७ सामने गमावले आहेत. हिटमनच्या नेतृत्वाखाली भारताने ६२ पैकी ५० सामने जिंकले होते

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:14 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील ३६ व्या सामन्यात नेदरलँड्सचा १७ धावांनी पराभव केला. या विजयासह, भारताने ग्रुप स्टेजमध्ये सलग चौथा विजय मिळवला आणि सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला. या विजयासह सूर्यकुमार यादवने एक नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. सूर्याने आता टी-२० क्रिकेट इतिहासात कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विजय टक्केवारीचा विक्रम केला आहे, या बाबतीत त्याने माजी कर्णधार रोहित शर्माला मागे टाकले आहे. नेदरलँड्सविरुद्ध कालच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करून भारताने १९४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. 

या धावसंख्येचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सला फक्त १७६ धावा करता आल्या. भारताच्या विजयाचा नायक शिवम दुबे होता, ज्याने केवळ धमाकेदार अर्धशतकच केले नाही तर दोन विकेटही घेतल्या. भारताने हा सामना जिंकल्याने, सूर्यकुमार यादवचा विजयाचा टक्का ८०.८५ पर्यंत वाढला आहे, जो माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या ८०.६५ पेक्षा थोडा चांगला आहे.

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव

सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत ४७ सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचे नेतृत्व केले आहे, त्यापैकी भारताने ३८ सामने जिंकले आहेत आणि फक्त ७ सामने गमावले आहेत. रोहित शर्माबद्दल बोलायचे झाले तर, हिटमनच्या नेतृत्वाखाली भारताने ६२ पैकी ५० सामने जिंकले होते, तर १२ सामने गमावले होते. जर आपण इतर भारतीय कर्णधारांबद्दल बोललो तर, एमएस धोनीचा विजयाचा टक्का ५८.३३ होता, तर विराट कोहलीचा ६४ होता.

टी२० इतिहासात कर्णधार म्हणून सर्वोत्तम विजय टक्केवारी:

सूर्यकुमार यादव – ८०.८५%.

रोहित शर्मा – ८०.६५%.

असगर अफगाण – ८०.३९%

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारताची मोहीम आतापर्यंत प्रभावी राहिली आहे. लीग फेरीतील चारही सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर, भारत सुपर ८ मध्ये पोहोचला आहे. आता, टीम इंडियाची नजर सेमीफायनलवर आहे.

INDW vs AUS W, T-20 Series : अजिंक्य आघाडी मिळवण्याकडे भारताचे लक्ष्य! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आज दूसरा टी-२० सामना रंगणार

नेदरलँड्सविरुद्धचा सामना जिंकून, भारताने टी-२० विश्वचषकात सलग १२ सामने जिंकण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. २०२२ च्या टी-२० विश्वचषकात भारताला इंग्लंडविरुद्ध शेवटचा उपांत्य फेरीत पराभव पत्करावा लागला होता. 2024 मध्ये झालेल्या टी-२० विश्वचषकानंतर टीम इंडियाला एकही पराभव पत्करावा लागलेला नाही. अशी आशा आहे की या विश्वचषकातही भारत एकही सामना गमावणार नाही आणि टीम इंडिया आपले जेतेपद राखण्यात यशस्वी होईल.

Web Title: Suryakumar yadav breaks rohit sharma world record became the most successful t20 captain in the world

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 10:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना
1

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव
2

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral
3

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक
4

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vaidhriti Yog: तीन दिवसांत तयार होणार वैधृति योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Vaidhriti Yog: तीन दिवसांत तयार होणार वैधृति योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Feb 19, 2026 | 11:21 AM
सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

Feb 19, 2026 | 11:13 AM
Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Feb 19, 2026 | 11:12 AM
RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

Feb 19, 2026 | 11:11 AM
AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

Feb 19, 2026 | 11:10 AM
Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Feb 19, 2026 | 11:06 AM
घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

Feb 19, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM