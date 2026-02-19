Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील ३६ व्या सामन्यात नेदरलँड्सचा १७ धावांनी पराभव केला. या विजयासह, भारताने ग्रुप स्टेजमध्ये सलग चौथा विजय मिळवला आणि सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला. या विजयासह सूर्यकुमार यादवने एक नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. सूर्याने आता टी-२० क्रिकेट इतिहासात कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विजय टक्केवारीचा विक्रम केला आहे, या बाबतीत त्याने माजी कर्णधार रोहित शर्माला मागे टाकले आहे. नेदरलँड्सविरुद्ध कालच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करून भारताने १९४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.
या धावसंख्येचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सला फक्त १७६ धावा करता आल्या. भारताच्या विजयाचा नायक शिवम दुबे होता, ज्याने केवळ धमाकेदार अर्धशतकच केले नाही तर दोन विकेटही घेतल्या. भारताने हा सामना जिंकल्याने, सूर्यकुमार यादवचा विजयाचा टक्का ८०.८५ पर्यंत वाढला आहे, जो माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या ८०.६५ पेक्षा थोडा चांगला आहे.
सूर्यकुमार यादवने आतापर्यंत ४७ सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचे नेतृत्व केले आहे, त्यापैकी भारताने ३८ सामने जिंकले आहेत आणि फक्त ७ सामने गमावले आहेत. रोहित शर्माबद्दल बोलायचे झाले तर, हिटमनच्या नेतृत्वाखाली भारताने ६२ पैकी ५० सामने जिंकले होते, तर १२ सामने गमावले होते. जर आपण इतर भारतीय कर्णधारांबद्दल बोललो तर, एमएस धोनीचा विजयाचा टक्का ५८.३३ होता, तर विराट कोहलीचा ६४ होता.
सूर्यकुमार यादव – ८०.८५%.
रोहित शर्मा – ८०.६५%.
असगर अफगाण – ८०.३९%
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारताची मोहीम आतापर्यंत प्रभावी राहिली आहे. लीग फेरीतील चारही सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर, भारत सुपर ८ मध्ये पोहोचला आहे. आता, टीम इंडियाची नजर सेमीफायनलवर आहे.
नेदरलँड्सविरुद्धचा सामना जिंकून, भारताने टी-२० विश्वचषकात सलग १२ सामने जिंकण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. २०२२ च्या टी-२० विश्वचषकात भारताला इंग्लंडविरुद्ध शेवटचा उपांत्य फेरीत पराभव पत्करावा लागला होता. 2024 मध्ये झालेल्या टी-२० विश्वचषकानंतर टीम इंडियाला एकही पराभव पत्करावा लागलेला नाही. अशी आशा आहे की या विश्वचषकातही भारत एकही सामना गमावणार नाही आणि टीम इंडिया आपले जेतेपद राखण्यात यशस्वी होईल.