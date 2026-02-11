Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

कुलाधिकारी एन.एच. पाटील यांनी आजच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध आहे. पण ज्ञान नाही या माहितीला ज्ञानात रुपांतरीत करण्याचे उपकरण अजून निर्माण झालेले नाही. त्यामुळे आपल्याला माहितीची नाही. तर ज्ञानाची निर्मिती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. वारणा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.डी.टी. शिर्के, वारणा शिक्षण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.व्ही. व्ही. कार्जीन्नी यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय परिषदेत 100 संशोधकांसह 350 हून अधिक प्राध्यापक व संशोधक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. विविध मान्यवरांची लाभली उपस्थिती परिषदेचे समारोप सत्र डॉ. नामदेव अडनाईक न्यांच्या उपस्थितीत व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.ए.एम.शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले.
वारणा विभाग शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विनय कोरे यांचे मार्गदर्शन लाभले. संयोजक तथा महाविद्यालयाचे आचार्य डॉ.ए.एम.शेख, समन्वयक डॉ. आर. बी. पाटील, संघटन सचिव डॉ.डी.आर. भेडे, शोधानिबंध संग्रहाचे संपादक दिनेश पाटील, विभागप्रमुख, प्राध्यापकांच्या परिश्रमातून परिषद यशस्वी झाली. जीवनकुमार शिंदे, संग्राम दळवी यांचे विशेष सहकार्य लाभले.