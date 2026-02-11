Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Kolhapur »
  • Satara News Education That Meets Challenges Should Be Provided Demand From Experts At The National Conference At Warna College

Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

वारणा विद्यापीठाचे कुलाधिकारी एन.एच.पाटील यांच्या हस्ते या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन झाले. परिषदेस 250 शोधनिबंधांचे एकूण 1100पृष्ठांचे प्रतिष्ठित आयुषी या पिअर रिव्ह्यूड नियतकालिकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:48 PM
Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी
Follow Us:
Follow Us:
  • आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे;
  • वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी
वारणानगर :  ज्ञानदानाबरोबर 21 व्या शतकातील आव्हाने समर्थपणे पेलण्याचे शिक्षण भारतीय विद्यापीठांनी द्यावे, असे आवाहन प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ, नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंतराव थोरात यांनी येथे केले, येथील यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालयात पीएम उषा योजनेंतर्गत ‘रिसेंट ट्रेंड् इन ह्यूमॅनिटीज कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट’ या राष्ट्रीय परिषदेत डॉ. थोरात बोलत होते. वारणा विद्यापीठाचे कुलाधिकारी एन.एच.पाटील यांच्या हस्ते या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन झाले. परिषदेस 250 शोधनिबंधांचे एकूण 1100पृष्ठांचे प्रतिष्ठित आयुषी या पिअर रिव्ह्यूड नियतकालिकाचे चार खंड मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित झाले.

गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

कुलाधिकारी एन.एच. पाटील यांनी आजच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध आहे. पण ज्ञान नाही या माहितीला ज्ञानात रुपांतरीत करण्याचे उपकरण अजून निर्माण झालेले नाही. त्यामुळे आपल्याला माहितीची नाही. तर ज्ञानाची निर्मिती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. वारणा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.डी.टी. शिर्के, वारणा शिक्षण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.व्ही. व्ही. कार्जीन्नी यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय परिषदेत 100 संशोधकांसह 350 हून अधिक प्राध्यापक व संशोधक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. विविध मान्यवरांची लाभली उपस्थिती परिषदेचे समारोप सत्र डॉ. नामदेव अडनाईक न्यांच्या उपस्थितीत व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.ए.एम.शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले.

वारणा विभाग शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विनय कोरे यांचे मार्गदर्शन लाभले. संयोजक तथा महाविद्यालयाचे आचार्य डॉ.ए.एम.शेख, समन्वयक डॉ. आर. बी. पाटील, संघटन सचिव डॉ.डी.आर. भेडे, शोधानिबंध संग्रहाचे संपादक दिनेश पाटील, विभागप्रमुख, प्राध्यापकांच्या परिश्रमातून परिषद यशस्वी झाली. जीवनकुमार शिंदे, संग्राम दळवी यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

Kolhapur ZP Election 2026: कोल्हापूरमधील ‘मिनी मंत्रालय’ महायुतीच्या ताब्यात, काँग्रेसच्या बंटी पाटलांची कडवी झुंज

Web Title: Satara news education that meets challenges should be provided demand from experts at the national conference at warna college

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 06:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन
1

Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 
2

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
3

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर
4

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 08:04 PM
Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Feb 11, 2026 | 07:59 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

Feb 11, 2026 | 07:54 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Feb 11, 2026 | 07:53 PM
Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Feb 11, 2026 | 07:50 PM
Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Feb 11, 2026 | 07:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM