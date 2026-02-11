IND vs NAM, T20 World Cup Live Streaming : भारत विरुद्ध नामिबिया सामना कधी, कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहाल? वाचा सविस्तर 

IND vs NAM, T20 World Cup Live Streaming : भारतीय संघाने आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ ची सुरुवात अमेरिकेविरुद्धच्या विजयाने केली. भारतीय संघ आता या स्पर्धेत दूसरा सामना नामिबियाविरुद्ध खेळणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आपली विजयी रथ असाच पुढे चालवत ठेवण्याचा प्रयत्नशील असणार आहे. तथापि, भारतीय संघाला नामिबियापासून देखील सावधान राहावे लागणार आहे, कारण स्पर्धेत नवखे संघ आश्चर्यकारक कामगिरी करताना दिसत आहे. काल, १२ फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध खेळवण्यात येत असलेला सामना कधी आणि कुठे लाईव्ह बघता येईल याबद्दल आपण जाणून घेऊया.
नामिबिया संघाला नेदरलँड्सविरुद्ध पहिल्या सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला होता. तर नामिबिया संघाकडून जोरदार लढत देण्यात आली होती. त्यामुळे, नामिबियाचा संघ भूतकाळातील चुका सुधरवून भारताविरुद्ध नव्या दमाने मैदानात उतरून चांगले प्रदर्शन करण्याचे लक्ष्य ठेवेल. त्यामुळे, या दोन संघातील सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि नामिबिया यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा १८ वा सामना गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. हे मैदान मोठ्या सामन्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. या मैदनावर प्रेक्षक पुन्हा एकदा येथे एक रोमांचक सामन्याचा अनूभव घेऊ शकतात.
भारत आणि नामिबिया यांच्यातील हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होणार आहे. सामन्याच्या अर्धा तास आधी, संध्याकाळी ६:३० वाजता नाणेफेक करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दोन्ही संघ त्यांच्या अंतिम रणनीतीसह मैदानात आमनेसामने येतील.
टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील भारत आणि नामिबिया यांच्यातील सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत समालोचनासह सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.
मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर सामना पाहू इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांना या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येणार आहे. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण येथे उपलब्ध असेल.
भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, इशान किशन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग, मोहम्मद सिराज.
नामिबिया संघ : गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), झेन ग्रीन (यष्टीरक्षक), बर्नार्ड स्कॉल्झ, रुबेन ट्रम्पेलमन, जेजे स्मित, जान फ्रायलिंक, लॉरेन स्टीनकॅम्प, मालन क्रुगर, निकोल लॉफ्टी-ईटन (यष्टीरक्षक), जॅक ब्रुसेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लेइच्टर, डब्ल्यूपी मायबर्ग, मॅक्स हींगो.