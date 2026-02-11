Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Dharashiv News: महायुतीच्या विजयानंतर राजकीय हालचालींना वेग; पालकमंत्र्यांची मुंबईत सदिच्छा भेट

भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी व मल्हार पाटील यांनी महायुतीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मुंबई येथे शिवसेना नेते तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांची सदिच्छा भेट घेतली.

Updated On: Feb 11, 2026 | 07:05 PM
महायुतीच्या विजयानंतर राजकीय हालचालींना वेग; पालकमंत्र्यांची मुंबईत सदिच्छा भेट

महायुतीच्या विजयानंतर राजकीय हालचालींना वेग; पालकमंत्र्यांची मुंबईत सदिच्छा भेट

Follow Us:
Follow Us:
  • महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना वेग
  • भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी व मल्हार पाटील
  • शिवसेना नेते तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांची सदिच्छा भेट
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : राज्यातील २९ महानगरपालिकांसह मुंबई महानगरपालिकेसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. शिवसेना भाजपला बहुमत मिळाले असून निवडणुकांनंतर नामनिर्देशित (स्वीकृत) नगरसेवक पदांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला. 227 नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि 10 नामनिर्देशित सदस्य असे मिळून एकूण 237 नगरसेवकांचे सभागृह यावेळी पाहायला मिळणार आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी व मल्हार पाटील यांनी महायुतीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मुंबई येथे शिवसेना नेते तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत जिल्हा परिषदेतील सत्तास्थापना, पुढील रणनीती आणि विकासकामांचा आराखडा यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Satara News : आव्हाने पेलणारे शिक्षण द्यायला पाहिजे; वारणा महाविद्यालयातील राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांची मागणी

नगरपालिका निवडणुकीनंतरचा हा महायुतीचा सलग विजय मानला जात असून, ग्रामीण भागात महायुतीला मिळालेला पाठिंबा विशेष लक्षणीय ठरला आहे. जनतेचा विश्वास, कार्यकर्त्यांची सातत्यपूर्ण मेहनत आणि राज्यातील नेतृत्वाचे मार्गदर्शन यामुळेच हे यश शक्य झाल्याचे दत्ता कुलकर्णी व मल्हार पाटील यांनी सांगितले. आगामी काळात महायुतीची एकजूट अधिक बळकट करून विकासाभिमुख आणि लोकाभिमुख कारभार करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्ह्यातील भाजपाचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून विविध विकास योजनांसाठी भरीव निधी उपलब्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सहकार्यामुळे पायाभूत सुविधा, ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

जिल्ह्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर महायुतीचा झेंडा फडकल्याने प्रशासन आणि विकास यामध्ये समन्वय साधत जलद निर्णयप्रक्रिया राबवता येणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, महायुतीकडून लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Mumbai High Court: महात्मा गांधींवर निबंध लिहिणाऱ्या बलात्काराच्या दोषीची शिक्षा कमी; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खळबळ

 

 

 

Web Title: After the maha yuti victory political movements gain momentum caretaker ministers goodwill visit in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 07:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shrikant Shinde : “आधी स्वत:चे घर सांभाळा मग देशाचा विचार करा..”, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राहुल गांधींवर घणाघाती टीका
1

Shrikant Shinde : “आधी स्वत:चे घर सांभाळा मग देशाचा विचार करा..”, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची राहुल गांधींवर घणाघाती टीका

Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
2

Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Dharashiv News: संघटन, संवाद आणि रणनीती…, मतभेदांवर मात करत शिवसेनेचा दमदार विजय! प्रताप सरनाईक यांची भावना
3

Dharashiv News: संघटन, संवाद आणि रणनीती…, मतभेदांवर मात करत शिवसेनेचा दमदार विजय! प्रताप सरनाईक यांची भावना

पुरंदर विमानतळ ते शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय, अजितदादांनी सांगितलेल्या 3 निर्णयांवर मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब
4

पुरंदर विमानतळ ते शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय, अजितदादांनी सांगितलेल्या 3 निर्णयांवर मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 08:04 PM
Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics: “…हे आपले कर्तव्य”; सुनेत्रा पवारांच्या भेटीनंतर अमित शहांची प्रतिक्रिया

Feb 11, 2026 | 07:59 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

ICC T20 Rankings : ICC टी-20 क्रमवारीत पाकच्या साहिबजादा फरहानचा धुमाकूळ! अभिषेक-वरुण जोडीचे पहिले स्थान शाबूत  

Feb 11, 2026 | 07:54 PM
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये राष्ट्रवादीचे बेमुदत उपोषण! निकृष्ट व नियमबाह्य प्रकल्पाला विरोध

Feb 11, 2026 | 07:53 PM
Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Abhishek Sharma Health Update: भारतासाठी दिलासादायक बातमी! अभिषेक शर्माला रुग्णालयातून डिस्चार्ज; पुढच्या सामन्यात संधी मिळणार?

Feb 11, 2026 | 07:50 PM
Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Ratnagiri News : चिपळूणच्या राजकीय वर्तुळात उलथापालथ; दोन बड्या नेत्यांची अनपेक्षित भेट

Feb 11, 2026 | 07:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM