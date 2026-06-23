Ashadhi Ekadashi 2026: विठ्ठलाच्या लेपन प्रक्रियेस स्थगिती! वारकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर देण्यात आला निर्णय

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील श्री विठ्ठलाच्या मूर्तीवर करण्यात येणाऱ्या रासायनिक लेपन प्रक्रियेला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे मंदिर प्रशासन, वारकरी संप्रदाय आणि भाविकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी मंदिर समितीने विठ्ठल मूर्तीवर रासायनिक लेपन प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २२ व २४ जून रोजी ही प्रक्रिया करण्यात येणार होती. मात्र, या प्रक्रियेविरोधात काही वारकरी व अभ्यासकांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे की, श्री विठ्ठलाची मूर्ती हि केवळ दगडाची वस्तू नसून ती संप्रदाय व आध्यात्मिक दृष्ट्या संजीवन मुर्ती आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
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शेकडो वर्षांपासून भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र राहिली आहे. अशा मूर्तीवर थेट रासायनिक प्रक्रिया करणे योग्य नसून त्यामुळे मूर्तीच्या मूळ स्वरूपावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच मूर्तीचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे मंदिर समिती सोबत झालेल्या दोन बैठकातील चर्चामधून वारकरी संप्रदायाने मूर्तीला आयुर्वेदिक वज्रलेपनासाठी आग्रह धरलेला होता. यासाठी तज्ज्ञ मंडळींकडून मूर्ती निरीक्षणसुद्धा केले होते. मात्र मंदिर समितीने याकडे दुर्लक्ष करत पुरातत्व खात्याने सुचवलेल्या रासायनिक लेपन प्रक्रियेला मान्यता दिली होती.
रासायनिक प्रक्रियेला करवीर पिठाचे जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य तसेच उडुपी पेजावर मठाचे स्वामी यांनीसुद्धा विरोध दर्शविला होता. या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून रासायनिक लेपन प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यामुळे नियोजित तारखांना होणारी प्रक्रिया सध्या थांबविण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते पुरुषोत्तम लंके व बाळकृष्ण डिंगरे यांनी निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला.
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श्री विठ्ठल-रुक्मिणी ही दगडात साकारलेली पवित्र मूर्ती आहे. मूर्तीला तडा जाऊ नये, मूर्तीचे सौंदर्य अबाधित राहावे आणि तिच्या मूळ स्वरूपाला धक्का लागू नये, यासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरत स्थगिती दिली आहे. अॅड. धनंजय रानडे, याचिकाकत्यांचे वकील. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात येणार असून पुढील सुनावणीपर्यंत रासायनिक लेपन प्रक्रिया स्थगित राहील.