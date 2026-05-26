  • Ashadhi Ekadashi 2026 Continuous 24 Hour Darshan Of Lord Vitthuraya To Begin On July 16

Ashadhi Ekadashi 2026: विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी आनंदवार्ता! १६ जुलैपासून विठुरायाचे २४ तास अखंड दर्शन सुरू होणार

Updated On: May 26, 2026 | 09:18 PM IST
सारांश

Ashadi Ekadashi 2026: पंढरपूर आषाढी यात्रेनिमित्त १६ जुलै २०२६ पासून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात २४ तास अखंड दर्शन व्यवस्था सुरू होणार आहे. २५ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शासकीय महापूजा पार पडेल.

विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी आनंदवार्ता! (Photo Credit- X)

शिवाजी हळणवर,पंढरपूर: आषाढी यात्रेत यंदा विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी आनंदवार्ता समोर आली असून दि.16 जुलैपासून श्री विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिरात 24 तास अखंड दर्शन व्यवस्था सुरू करण्यात येणार आहे. श्रींचा पलंग काढून भाविकांना रात्रंदिवस दर्शन घेता येणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.

सन 2026 मधील आषाढी एकादशी शनिवार, दि.25 जुलै रोजी होत असून पहाटे 2.20 वाजता मुख्यमंत्री आणि मानाचे वारकरी यांच्या हस्ते सपत्नीक शासकीय महापूजा पार पडणार आहे. यंदाची आषाढी यात्रा दि.15 ते 29 जुलैदरम्यान होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर मंदिर समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक भक्तनिवास येथे पार पडली.

सभेत आषाढी यात्रेच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दर्शनरांग नियोजन, लाईव्ह दर्शन, सुरक्षा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, निवास व्यवस्था, अन्नछत्र यांसह भाविकांच्या सोयी-सुविधांवर विशेष चर्चा झाली.

दरम्यान, जतन-संवर्धन कामांतर्गत श्री महालक्ष्मी मंदिर आणि श्री व्यंकटेश मंदिर येथे मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा करून जुलै महिन्यात ही मंदिरे भाविकांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आषाढीपूर्वी भक्तांना आणखी दोन मंदिरांचे दर्शन लाभणार आहे.

Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीपूर्वी मंदिर परिसरातील कामे पूर्ण करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे संबंधित यंत्रणांना आदेश

याशिवाय मंदिराचे मूळ स्वरूप अबाधित राखण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी पुरस्कार” यंदाही देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

सभेत सन 2026-27 च्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. तसेच “जगद्गुरू अभंग गाथावन” आणि “श्री ज्ञानेश्वरी तपोवन” या पर्यावरण संवर्धन अभियानांत मंदिर समितीचा सहभाग निश्चित करण्यात आला.

भक्तनिवासातील 5 व 8 बेडच्या खोल्या वातानुकूलित करणे, 24 तास गरम पाण्यासाठी हिट पंप यंत्रणेचे अद्यावतीकरण, तसेच अधिकृत मठांमध्ये शौचालय उभारणीचे निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले.

मंदिर समितीची ही बैठक सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कार्यकारी अधिकारी लेखा अधिकारी मुकेश आणि च्या पुरातत्व विभागाचे विलास वाहने सार्वजनिक बांधकाम विभाग भागाचे श्रीनिवास गुजरे वास्तुविशारद तेजस्विनी आफळे तसेच जतन संवर्धन कामाचे ठेकेदार प्रतिनिधी आणि समितीचे खाते प्रमुख विविध विभागांचे अधिकारी आणि मंदिर समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

Published On: May 26, 2026 | 09:17 PM

