मोठी बातमी! भाजप आणि शरद पवार गटाची हातमिळवणी; महायुतीत जाण्याच्या चर्चांना बळ

सध्या राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडताना दिसत असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरमागरमीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे सहा खासदार आणि एक विधानपरिषद आमदार शिवसेना शिंदे गटात गेल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसल्याचे चित्र होते. आता महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का बसला असून एकमेकांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि भाजप हे एकत्र आले आहे आहेत. यामुळे मोठ्या राजकीय चर्चाना उधाण आले आहे.
राज्यात शरद पवार यांची राष्टवादी आणि भाजप एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहेत. अश्यातच आता मोठी अपडेट येत असून मुंबईतील एका फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांच्यात बैठक झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहे.
राज्यात हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या चर्चा असतानाच आता मात्र तालुका लेव्हलवर ते एकत्र आले आहेत. अहिल्यानंगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याच्या नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप आणि शरद पवार गट एकत्र आले असून कर्जतच्या नगराध्यक्षपदी भाजपच्या छाया शेलार यांची निवड झाली आहे.
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नगराध्यक्ष रोहिणी घुले यांच्यावर अविश्वास ठराव करण्यात येणार होता. पण त्यापूर्वीच त्यांनी आपला राजीनामा दिला. रोहिणी घुले यांना बाजूला ठेवण्यासाठी भाजपचे राम शिंदे आणि शरद पवार गटाचे रोहित पवार एकत्र आले. यामुळे कर्जत नगर पंचायतीवर राम शिंदे यांचं वर्चस्व कायम राहणार आहे. कर्जत – जामखेडच्या राजकारणात राम शिंदे आणि रोहित पवार हे एकमेकांचे विरोधक मानले जातात. रोहित पवारांनी दोनदा रामशिंदेंचा पराभव केला आहे. परंतु आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार दोन्ही राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत.
बुधवारी विधान भवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही वेळासाठी बैठक सोडून शरद पवार यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये काही मिनिटे चर्चा झाली. मात्र या चर्चेचा नेमका विषय अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेला नाही. या अनपेक्षित भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे.
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माहितीनुसार, शरद पवार यांनी पक्षाच्या आमदारांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, उत्तम जानकर, रोहित पाटील आणि अभिजीत पाटील यांच्यासह पक्षाचे अनेक आमदार उपस्थित होते. बैठकीत आगामी राजकीय घडामोडी आणि संघटनात्मक विषयांवर मार्गदर्शन होणार असल्याची माहिती आहे. या बैठकीपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवार यांची घेतलेली भेट विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.