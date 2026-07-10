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Mumbai News: मुंबईला पावसातून मोठा दिलासा! पालिकेने 5 दिवसांत उपसले तब्बल 180 कोटी लिटर पाणी

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:04 PM IST
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सारांश

जुलैच्या सुरुवातीलाच झालेल्या मुसळधार पावसातही मुंबईला यंदा मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाने 547 पंपांच्या मदतीने विक्रमी प्रमाणात पाण्याचा निचरा करत शहरात दीर्घकाळ पाणी साचू दिले नाही.

Mumbai News: मुंबईला पावसातून मोठा दिलासा! पालिकेने 5 दिवसांत उपसले तब्बल 180 कोटी लिटर पाणी

Mumbai News: मुंबईला पावसातून मोठा दिलासा! पालिकेने 5 दिवसांत उपसले तब्बल 180 कोटी लिटर पाणी

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विस्तार
  • मुंबई महापालिकेने 1 ते 5 जुलैदरम्यान 180.59 कोटी लिटर पाण्याचा उपसा केला.
  • 547 हाय-कॅपॅसिटी पंपांच्या मदतीने बहुतांश भागांतील पाणी तासाभरात हटवण्यात आले.
  • पालिकेच्या नियोजनामुळे मुसळधार पावसातही मुंबईतील वाहतूक आणि जनजीवन मोठ्या प्रमाणात सुरळीत राहिले.
मुंबईत जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नेहमीप्रमाणे मुंबई ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाने यंदा युद्धपातळीवर कामगिरी करत मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. १ ते ५ जुलै या अवघ्या पाच दिवसांच्या कालावधीत मुंबईच्या विविध भागांतून तब्बल १८० कोटी ५९ लाख लिटर पाण्याचा उपसा करून ते समुद्रात सोडण्यात आले. पालिकेने तैनात केलेल्या ५४७ हाय-कपॅसिटी पंपांच्या चक्रावून टाकणाऱ्या पराक्रमामुळे मुसळधार पाऊस ओसरल्यानंतर कुठेही तासाभरापेक्षा अधिक काळ पाणी तुंबून राहिले नाही.

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मुंबई सखल भागात वसलेली असल्याने दरवर्षी पावसाचे पाणी साचण्याची समस्या मुंबईकरांना भेडसावते. यावर मात करण्यासाठी पालिकेच्या पर्जन्यजलवाहिनी विभागाने यंदा शहर आणि उपनगरात मिळून एकूण ५४७हाय-कॅपॅसिटी पाणी उपसा पंप तैनात केले होते. पावसाचा जोर आणि पाण्याचा साठा पाहून काही पंप २ तास, तर काही संवेदनशील भागांतील पंप सलग २४ तास अविरतपणे चालवण्यात आले. (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

अवघ्या तासाभरात केला पाण्याचा निचरा

दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाते अशी टीका पालिकेवर होते. मात्र, यंदा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सूक्ष्म नियोजनामुळे पालिकेने ही टीका खोडून काढली आहे. पाऊस ओसरल्यानंतर अवघ्या तासाभरात पाण्यावा उपसा करण्यात पर्जन्य जलवाहिनी विभागाला यश आले. या यशस्वी मोहिमेबद्दल बोलताना पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुंबईकरांना पावसाचा त्रास होऊ नये म्हणून आमचे कर्मचारी २४ तास मैदानावर होते. ५४७ पंपांच्या मदतीने १८० कोटी लिटरपेक्षा जास्त पाणी उपसणे हे एक मोठे आव्हान होते, जे पालिकेने यशस्वीपणे पेलले.

एकूण ५४७ पंप तैनात

या कामगिरीसाठी पालिकेने मुंबई शहरात १४६ पंप, पूर्व उपनगरात १७८ पंप आणि सर्वाधिक पाणी साचण्याची शक्यता असलेल्या पश्चिम उपनगरात २२३ पंप असे एकूण ५४७ पंप तैनात केले होते. पालिकेच्या या तत्परतेमुळे यंदाच्या पहिल्या मोठ्या पावसाच्या स्पेलमध्ये मुंबई सुरक्षित राहिली असून, मुंबईकरांनीही पालिकेच्या या कामगिरीचे कौतुक केले आहे.

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कर्मचारी २४ तास होते ऑनड्युटी

या पाच दिवसापैकी २ आणि ३ जुलै रोजी मुंबईत पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला होता. याच दोन दिवसात समुद्रात मोठी भरती असतानाही, पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे कर्मचारी २४ तास तैनात होते. या संकटसमयी पालिकेने सर्वाधिक पाण्याचा निचरा केला, ज्यामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था आणि लोकल सेवा विस्कळीत झाली नाही.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mumbai pumps out 180 crore litres of rainwater in 5 days bmc reports mumbai news marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 03:04 PM

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