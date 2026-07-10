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Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा

Updated On: Jul 10, 2026 | 02:22 PM IST
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सारांश

'तारिणी' मालिकेत केदार-तारिणीच्या प्रेमकथेला पहिल्या पावसाची रोमँटिक साथ मिळणार आहे. अभिनेत्री शिवानी सोनारने पहिल्यांदाच पावसात सीन शूट केल्याचा खास अनुभव शेअर केला.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

‘तारिणी’ मालिकेत केदार आणि तारिणीच्या नात्याने आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. केदारने मनापासून प्रेमाची कबुली देत तारिणीला प्रपोज केल्यानंतर त्यांच्या नात्यातील गोडवा अधिक खुलला आहे. पहिली वटपौर्णिमा साजरी केल्यानंतर आता ऋतूतील पहिल्या पावसाच्या सरींमध्ये हे दोघे रोमँटिक क्षण अनुभवताना दिसणार आहेत.

मालिकेच्या आगामी भागात केदार आणि तारिणी पहिल्या पावसात मनमोकळेपणाने भिजताना, एकमेकांसोबत हसत-खेळत वेळ घालवताना आणि प्रेमाच्या नव्या भावना अनुभवताना दिसतील. त्यांच्या या गोड क्षणांमुळे प्रेक्षकांनाही त्यांच्या प्रेमप्रवासाचा आणखी एक सुंदर टप्पा पाहायला मिळणार आहे.

या विशेष रेन सीनबद्दल बोलताना तारिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री शिवानी सोनार म्हणाली, “माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी पावसात भिजत असा सीन शूट केला. त्यामुळे हा अनुभव माझ्यासाठी खूप खास होता. माझा वाढदिवसही पावसाळ्यातच असल्याने पावसाशी माझं एक वेगळंच नातं आहे. मात्र इतकं मनसोक्त पावसात भिजण्याचा अनुभव बऱ्याच दिवसांनी मिळाला आणि तोही या सीनमुळे.”

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ती पुढे म्हणाली, “या सीनमध्ये आमच्यासोबत लहान मुलंही होती. केदार आणि तारिणीच्या प्रेमकथेची नुकतीच सुरुवात झाली असून, त्यांच्या नात्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळत आहे. त्यामुळे असे रोमँटिक प्रसंग साकारताना आणखी मजा येते. जवळपास तीन तास आम्ही सतत कृत्रिम पावसात शूटिंग केलं. आम्ही कलाकारांनी तर हा अनुभव मनापासून एन्जॉय केला, पण आमचे तंत्रज्ञ, दिग्दर्शन टीम आणि इतर क्रू सदस्यांनी रेनकोट घालून प्रचंड मेहनत घेतली. त्यांच्या मेहनतीमुळेच हा प्रसंग इतका सुंदर साकारता आला. शूटिंगदरम्यान रस्त्यावरून जाणारे लोकही थांबून चित्रीकरण पाहत होते. आता हा एपिसोड प्रेक्षकांनाही तितकाच आवडेल, अशी मला खात्री आहे.”

केदार आणि तारिणीच्या प्रेमकथेतील हा रोमँटिक पावसाळी प्रसंग प्रेक्षकांसाठी खास ठरणार असून, त्यांच्या नात्यातील वाढता गोडवा मालिकेला आणखी रंगतदार बनवणार आहे.

 

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Web Title: Kedar and tarinis romance blossoms in the seasons first rain shivani sonar shares a special behind the scenes story

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Published On: Jul 10, 2026 | 02:22 PM

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