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‘Lock Upp 2’साठी फराह खान आणि रितेश देशमुखने घेतलं कोट्यवधींचं मानधन; आकडे ऐकून व्हाल थक्क

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:12 PM IST
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सारांश

'लॉक अप २'चे होस्ट फराह खान आणि रितेश देशमुख प्रति एपिसोड किती मानधन घेतात? रिपोर्ट्सनुसार दोघांच्या फीची माहिती समोर आली असून त्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

नेटफ्लिक्सवरील ‘लॉक अप २’ हा रिअॅलिटी शो सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. स्पर्धकांचे वाद, धक्कादायक खुलासे आणि नाट्यमय ट्विस्ट यांसोबतच यंदा शोचे नवे होस्ट फराह खान आणि रितेश देशमुख यांचीदेखील जोरदार चर्चा रंगली आहे. दोघांच्या सूत्रसंचालनाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना, त्यांनी या शोसाठी किती मानधन घेतले याची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये आहे.

सियासतच्या वृत्तानुसार, दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान ‘लॉक अप २’चे सूत्रसंचालन करण्यासाठी प्रति एपिसोड अंदाजे १५ ते २५ लाख रुपये मानधन घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या रकमेबाबत फराह खान किंवा शोच्या निर्मात्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेलं नाही.

फराह खान यापूर्वीही अनेक लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये सूत्रसंचालक आणि परीक्षक म्हणून झळकली आहे. तिने ‘बिग बॉस’चे काही भाग होस्ट केले असून, ‘झलक दिखला जा’, ‘खतरों के खिलाडी’, ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’ आणि ‘इंडियन आयडॉल’ यांसारख्या कार्यक्रमांमध्येही ती महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसली आहे.

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दरम्यान, अभिनेता रितेश देशमुखच्या मानधनाबाबतही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, त्याच वृत्तानुसार, ‘बिग बॉस मराठी’चे सूत्रसंचालन करताना त्याला मिळालेल्या मानधनाच्या आसपासच रक्कम ‘लॉक अप २’साठीही मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. रिपोर्टनुसार, रितेश एका एपिसोडसाठी ३० ते ४० लाख रुपये मानधन घेत असल्याची चर्चा आहे.

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फराह खान आणि रितेश देशमुख यांची होस्ट म्हणून असलेली केमिस्ट्री सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून, त्यांच्या सादरीकरणामुळे शोला वेगळी रंगत मिळाल्याची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहे.

Web Title: How much are farah khan and riteish deshmukh charging to host lock upp 2 per episode fee revealed

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:12 PM

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