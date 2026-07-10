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Aamchya Ladkya Naik Bai Serial: ऐश्वर्या नारकर यांच्या नव्या मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भडकले; ‘आई कुठे काय करते’शी केली तुलना

Updated On: Jul 10, 2026 | 01:05 PM IST
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सारांश

स्टार प्रवाहवरील ऐश्वर्या नारकर यांच्या 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिकेचा प्रोमो सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अनेक प्रेक्षकांनी या मालिकेची तुलना 'आई कुठे काय करते'शी करत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

स्टार प्रवाहवर लवकरच ‘आमच्या लाडक्या नाईकबाई’ ही नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. नुकताच या मालिकेचा पहिला प्रोमो प्रदर्शित झाला असून, तो पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये ऐश्वर्या नारकर या घरातील सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच नोकरीही करताना दिसतात. त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अत्यंत आवडत्या ‘नाईकबाई’ असल्या, तरी घरात त्यांना सतत टोमणे आणि उपेक्षेला सामोरे जावे लागते, असे या प्रोमोमधून दाखवण्यात आले आहे.

मात्र, ही संकल्पना पाहताच अनेक प्रेक्षकांना स्टार प्रवाहवरील गाजलेली ‘आई कुठे काय करते’ ही मालिका आठवली. त्यामुळे सोशल मीडियावर अनेकांनी ‘आमच्या लाडक्या नाईकबाई’ची तुलना त्या मालिकेशी करत टीका केली.

 

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प्रोमोवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. एका युजरने, “सेम टू सेम ‘आई कुठे काय करते’सारखी आहे. पुढे जाऊन चांगली स्क्रिप्ट बघायला मिळेल, ही अपेक्षा,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्याने, “प्लीज अशा सेम सिरियल बनवणं थांबा,” असे म्हटले. काहींनी “आई कुठे काय करते २.०”, “संसार माझा रेखिते सारखी सेम मालिका आहे” आणि “नवीन ‘आई कुठे काय करते'” अशा प्रतिक्रिया देत मालिकेच्या प्रोमोवर नाराजी व्यक्त केली.

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दुसरीकडे, काही प्रेक्षकांनी मात्र प्रोमोचे कौतुक करत ऐश्वर्या नारकर यांच्या भूमिकेबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे. त्यांचा अभिनय आणि मालिकेची पुढील कथा वेगळी असेल, अशी आशाही अनेक चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे.

आता ‘आमच्या लाडक्या नाईकबाई’ ही मालिका प्रसारित झाल्यानंतर प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरी उतरणार की सुरुवातीपासून होत असलेली ‘आई कुठे काय करते’शी तुलना कायम राहणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

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Web Title: Aishwarya narkars amchya ladkya naikba promo draws criticism viewers compare it to aai kuthe kay karte

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Published On: Jul 10, 2026 | 01:05 PM

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