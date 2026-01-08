Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Allu Arjun Shared Hint Of His Big Project Experience The Extraordinary

“एक्सपीरियन्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी!” अल्लू अर्जुनने दिले पुढील मोठ्या प्रोजेक्टचे संकेत?

नॅशनल अवॉर्ड विजेता अल्लू अर्जुन आज खऱ्या अर्थाने पॅन-इंडिया स्टार बनला आहे. पुष्पा 2: द रूल नंतर त्याचा पुढचा प्रोजेक्ट कोणता, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 05:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • खऱ्या अर्थाने पॅन-इंडिया स्टार बनला
  • पॅन-इंडिया प्रोजेक्टची पहिली झलक
  • चाहत्यांची उत्सुक नजर लागून
नॅशनल अवॉर्ड विजेता आणि ‘आयकॉन स्टार’ म्हणून ओळखला जाणारा अल्लू अर्जुन हा सध्या भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक आहे. आपल्या स्टाईल, अभिनय आणि दमदार स्क्रीन प्रेझेन्समुळे तो प्रत्येक चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतो. दक्षिण भारतीय सिनेसृष्टीपुरताच मर्यादित न राहता, तो आज खऱ्या अर्थाने पॅन-इंडिया स्टार बनला आहे. पुष्पा 2: द रूलच्या यशानंतर आता त्याचा पुढचा प्रोजेक्ट कोणता? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.

‘आमचा कोणताही प्लॅन नव्हता…’ लग्नाच्या एक वर्षानंतर ‘बालिका वधू’ने शेअर केली Good News? अभिनेत्रीने स्वतःच दिली हिंट

अशातच अल्लू अर्जुनने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका पोस्टमुळे चाहत्यांची उत्सुकता कमालीची वाढली आहे. त्याने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक खास GIF शेअर केला असून, त्यात तो ब्लॅक रंगाच्या स्टायलिश आउटफिटमध्ये अत्यंत प्रभावी दिसतो. कॅमेरा मागून पुढे येत त्याच्याकडे फिरतो आणि समोर असलेल्या एका भव्य गेटवर “Experience the Extraordinary” असे शब्द झळकतात. हे दृश्य पाहताच चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली असून, हा नेमका कशाचा संकेत आहे, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

या पोस्टसोबत अल्लू अर्जुनने दिलेले कॅप्शनही तितकेच रहस्यमय आहे. कोणतेही थेट स्पष्टीकरण न देता, त्याने केवळ उत्सुकता वाढवणारे शब्द वापरले आहेत. त्यामुळे हा आगामी चित्रपटाचा टीझर आहे की एखाद्या भव्य पॅन-इंडिया प्रोजेक्टची पहिली झलक, याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले आहे. काही चाहते हा दिग्दर्शक अ‍ॅटलीसोबतच्या संभाव्य बिग बजेट चित्रपटाचा इशारा असल्याचे म्हणत आहेत, तर काहींच्या मते हा पूर्णपणे वेगळ्या धाटणीचा प्रयोग असू शकतो. दरम्यान, बॉक्स ऑफिसवरही अल्लू अर्जुनचे वर्चस्व कायम आहे. पुष्पा 2: द रूल या चित्रपटाने जगभरात सुमारे ₹1800 कोटींची लाइफटाइम कमाई करत नवा इतिहास रचला आहे. हा आकडा सध्या तरी कोणत्याही चित्रपटाला मोडता आलेला नाही. त्यामुळे अल्लू अर्जुन केवळ स्टारडमच्या नव्हे, तर बॉक्स ऑफिस कलेक्शनच्या बाबतीतही अव्वल स्थानावर आहे. हा विक्रम भविष्यात कोण मोडणार, याकडेही चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.

अल्लू अर्जुन नेहमीच आपल्या चाहत्यांसाठी काहीतरी वेगळं आणि मोठं घेऊन येतो. त्यामुळे “Experience the Extraordinary” हा फक्त एक डायलॉग नसून, त्याच्या पुढील प्रवासाचा संकेत असण्याची शक्यता अधिक आहे. भव्य स्केल, नवे प्रयोग, दमदार कथा आणि त्याची खास स्टाईल हे सगळं एकत्र आलं, तर प्रेक्षकांसाठी तो अनुभव खरंच ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी’ ठरेल.

लग्नानंतर पहिल्यांदाच ‘चीकाटीलो’ चित्रपटात झळकणार शोभिता धुलिपाला; साकारणार अनोखी भूमिका

आता अल्लू अर्जुन नेमकं काय घेऊन येणार, याची अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे चाहत्यांची उत्सुक नजर लागून आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की आयकॉन स्टारचा पुढचा प्रोजेक्ट मोठ्या पडद्यावर आला, तर तो भव्य, दमदार आणि चर्चेत राहणारा असणार, यात शंका नाही.

Web Title: Allu arjun shared hint of his big project experience the extraordinary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 05:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर
1

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

टोक्योत अल्लू अर्जुनची जादू! ‘पुष्पा 2’ प्रीमियरमध्ये जपानी भाषेत ऐकवला आयकॉनिक डायलॉग, चाहते चकित
2

टोक्योत अल्लू अर्जुनची जादू! ‘पुष्पा 2’ प्रीमियरमध्ये जपानी भाषेत ऐकवला आयकॉनिक डायलॉग, चाहते चकित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांची निवृत्ती की ‘मास्टर प्लॅन’? जातीय पक्षाच्या आडोशाने अवामी लीगची मोठी खेळी; बांगलादेशात सत्तेचा खेळ

Jan 22, 2026 | 02:27 PM
Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Jan 22, 2026 | 02:16 PM
शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Jan 22, 2026 | 02:15 PM
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM
Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Jan 22, 2026 | 02:01 PM
Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Jan 22, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Jan 22, 2026 | 01:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM