Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘आमचा कोणताही प्लॅन नव्हता…’ लग्नाच्या एक वर्षानंतर ‘बालिका वधू’ने शेअर केली Good News? अभिनेत्रीने स्वतःच दिली हिंट

टीव्ही अभिनेत्री अविका गोर आणि मिलिंद चांदवानी यांनी २०२६ मध्ये त्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल घडणार असल्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे लोक असा अंदाज लावत आहेत की हे जोडपे लवकरच काही आनंदाची बातमी सांगू शकतात.

Updated On: Jan 08, 2026 | 03:24 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अविका गोरने शेअर केली गुड न्यूज?
  • अविका गोरच्या लग्नाला झाले १ वर्ष
  • कपलने शेअर केला व्हिडीओ
 

गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री अविका गोर हिने मिलिंद चांदवानीशी लग्न केले होते. “पती, पत्नी और पंगा” या टीव्ही शोच्या सेटवर त्यांनी लग्नाची शपथ घेतल्यामुळे त्यांचे लग्न खूप चर्चेत होते. हे जोडपे आता त्यांच्या वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या नवीनतम व्हीलॉगमध्ये, मिलिंद चांदवानी यांनी चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे की २०२६ मध्ये एक मोठा बदल होणार आहे, ज्यामुळे असे अनुमान लावले जात आहेत की हे जोडपे त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत करण्याची शक्यता आहे. अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नसली तरी, अविका आणि मिलिंद यांनी बदलाबद्दल केलेली चर्चा ही एक संकेत मानली जात आहे.

रमा-अक्षयच्या नात्यात येणार नवं वळण; मुरांबा मालिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुरुची अडारकरची होणार एन्ट्री!

त्यांच्या नवीनतम व्हीलॉगमध्ये, मिलिंद आणि अविका गोर यांनी २०२६ मध्ये येणाऱ्या या बदलाचा खुलासा केला. त्यांनी २०२५ हे नवीन सुरुवातींनी भरलेले एक अद्भुत वर्ष म्हणून वर्णन केले आणि म्हटले की येणारे वर्ष त्यांच्यासाठी खूप खास असणार आहे आणि हे जोडपे त्याबद्दल उत्साहित आहे. त्यांनी सांगितले की हा एक असा बदल आहे ज्याची त्यांनी कल्पनाही केली नव्हती किंवा योजनाही केली नव्हती. या जोडप्याने सांगितले की त्यांनी याबद्दल कधीही विचारही केला नव्हता. परंतु त्यांनी म्हटले की हा बदल खूप मोठा आणि अविश्वसनीयपणे सुंदर होता.

मिलिंद आणि अविका घाबरले आहेत

व्हिडिओमध्ये, जेव्हा अविकाने त्याला विचारले की तो घाबरला आहे का, तेव्हा मिलिंद म्हणाला की तो खूप आनंदी आणि उत्साहित आहे, पण थोडा घाबरला आहे. मिलिंदने पुढे म्हटले की आयुष्यात थोडीशी भीती आवश्यक आहे. अविका म्हणाली की ते लवकरच त्यांच्या यूट्यूब कुटुंबासोबत ही आनंदाची बातमी शेअर करणार आहेत. अविका आणि मिलिंदच्या या विधानानंतर, सोशल मीडियावरील चाहते खूप उत्साहित झाले आहेत आणि असा अंदाज लावत आहेत की हे जोडपे यावर्षी ही आनंदाची बातमी शेअर करू शकते. यावर अनेक वापरकर्त्यांनी कमेंट केल्या आहेत.

३७ वर्षानंतर बंद होणार मुलांचे आवडते कार्टून ‘Doraemon’, काय आहे यामागचे कारण?

“पती पत्नी और पंगा” या कार्यक्रमात एक भव्य विवाहसोहळा पार पडला

अविका गोर आणि मिलिंद चांदवानी यांचा “पती पत्नी और पंगा” या रिॲलिटी शोमध्ये एक भव्य विवाहसोहळा पार पडला. या जोडप्याने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी लग्न केले. टीव्हीवरील लग्नाच्या तिच्या निर्णयाबद्दल, अविका म्हणाली की तिला टीकेची जाणीव होती आणि तिला आश्चर्य वाटले नाही. ती म्हणते की ती लहानपणापासूनच तिच्या निर्णयांमध्ये नेहमीच वेगळी राहिली आहे, मग ती तिचे करिअर असो किंवा तिचे लग्न असो. असे काही लोक होते ज्यांना तिचे लग्न मान्य नव्हते. ती स्वतःचा मार्ग मोकळा करण्यावर विश्वास ठेवते.

 

 

Web Title: Avika gor pregnancy rumours milind chandwani shares latest vlog

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 03:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?
1

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस
2

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
3

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो
4

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM