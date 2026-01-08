‘आमचा कोणताही प्लॅन नव्हता…’ लग्नाच्या एक वर्षानंतर ‘बालिका वधू’ने शेअर केली Good News? अभिनेत्रीने स्वतःच दिली हिंट

गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री अविका गोर हिने मिलिंद चांदवानीशी लग्न केले होते. “पती, पत्नी और पंगा” या टीव्ही शोच्या सेटवर त्यांनी लग्नाची शपथ घेतल्यामुळे त्यांचे लग्न खूप चर्चेत होते. हे जोडपे आता त्यांच्या वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या नवीनतम व्हीलॉगमध्ये, मिलिंद चांदवानी यांनी चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे की २०२६ मध्ये एक मोठा बदल होणार आहे, ज्यामुळे असे अनुमान लावले जात आहेत की हे जोडपे त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत करण्याची शक्यता आहे. अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नसली तरी, अविका आणि मिलिंद यांनी बदलाबद्दल केलेली चर्चा ही एक संकेत मानली जात आहे.
त्यांच्या नवीनतम व्हीलॉगमध्ये, मिलिंद आणि अविका गोर यांनी २०२६ मध्ये येणाऱ्या या बदलाचा खुलासा केला. त्यांनी २०२५ हे नवीन सुरुवातींनी भरलेले एक अद्भुत वर्ष म्हणून वर्णन केले आणि म्हटले की येणारे वर्ष त्यांच्यासाठी खूप खास असणार आहे आणि हे जोडपे त्याबद्दल उत्साहित आहे. त्यांनी सांगितले की हा एक असा बदल आहे ज्याची त्यांनी कल्पनाही केली नव्हती किंवा योजनाही केली नव्हती. या जोडप्याने सांगितले की त्यांनी याबद्दल कधीही विचारही केला नव्हता. परंतु त्यांनी म्हटले की हा बदल खूप मोठा आणि अविश्वसनीयपणे सुंदर होता.
मिलिंद आणि अविका घाबरले आहेत
व्हिडिओमध्ये, जेव्हा अविकाने त्याला विचारले की तो घाबरला आहे का, तेव्हा मिलिंद म्हणाला की तो खूप आनंदी आणि उत्साहित आहे, पण थोडा घाबरला आहे. मिलिंदने पुढे म्हटले की आयुष्यात थोडीशी भीती आवश्यक आहे. अविका म्हणाली की ते लवकरच त्यांच्या यूट्यूब कुटुंबासोबत ही आनंदाची बातमी शेअर करणार आहेत. अविका आणि मिलिंदच्या या विधानानंतर, सोशल मीडियावरील चाहते खूप उत्साहित झाले आहेत आणि असा अंदाज लावत आहेत की हे जोडपे यावर्षी ही आनंदाची बातमी शेअर करू शकते. यावर अनेक वापरकर्त्यांनी कमेंट केल्या आहेत.
“पती पत्नी और पंगा” या कार्यक्रमात एक भव्य विवाहसोहळा पार पडला
अविका गोर आणि मिलिंद चांदवानी यांचा “पती पत्नी और पंगा” या रिॲलिटी शोमध्ये एक भव्य विवाहसोहळा पार पडला. या जोडप्याने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी लग्न केले. टीव्हीवरील लग्नाच्या तिच्या निर्णयाबद्दल, अविका म्हणाली की तिला टीकेची जाणीव होती आणि तिला आश्चर्य वाटले नाही. ती म्हणते की ती लहानपणापासूनच तिच्या निर्णयांमध्ये नेहमीच वेगळी राहिली आहे, मग ती तिचे करिअर असो किंवा तिचे लग्न असो. असे काही लोक होते ज्यांना तिचे लग्न मान्य नव्हते. ती स्वतःचा मार्ग मोकळा करण्यावर विश्वास ठेवते.