‘या’ Electric Car वर तुटून पडलेत ग्राहक! मागणी इतकी जास्त की कंपनीला बनवावी लागली वेगळी प्रोडक्शन लाइन

गुजरातमधील हंसलपूर प्लांटमध्ये सध्या एकाच लाईनवर आयसीई (पेट्रोल-डिझेल) आणि ईव्ही अशा दोन्ही पद्धतीच्या कार तयार केल्या जात आहेत. मारुती फ्रॉन्क्स सारख्या पेट्रोल कार आणि ई-विटारा आणि टोयोटा अबेला सारख्या ईव्ही या लाईनवर तयार केल्या जातील. सध्या, या उत्पादन लाईनला अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, कारण एकाच लाईनवर वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानासह कार तयार करणे आव्हानात्मक आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, कंपनी “प्रॉडक्शन डी” नावाची एक नवीन, विशेष ईव्ही लाईन विकसित करत आहे.
सध्या, हंसलपूर प्लांटची एकूण क्षमता वार्षिक 7.5 लाख युनिट्स आहे. नवीन ईव्ही लाईन सुरू झाल्यानंतर, ही क्षमता दरवर्षी 10 लाख युनिट्सपर्यंत वाढेल. याव्यतिरिक्त, कंपनी गुजरातमधील खोराज येथे एक नवीन प्लांट बांधत आहे, ज्याची क्षमता दरवर्षी 10 लाख युनिट्स आहे. याचा अर्थ भविष्यात मारुतीची एकूण उत्पादन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
Maruti Suzuki च्या कार्सची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. जानेवारी महिन्यात कंपनीचा एकूण होलसेल आकडा 2,36,962 युनिट्स इतका नोंदवला गेला. त्यापैकी देशांतर्गत विक्री 1,78,300 युनिट्स इतकी होती. याशिवाय निर्यात 51,020 युनिट्सपर्यंत पोहोचली असून, त्यात तब्बल 88% वाढ झाली आहे.
बुकिंग्समध्येही वर्षानुवर्षे सुमारे 25% वाढ झाली आहे. सध्या कंपनीकडे प्रलंबित बुकिंग्सचा आकडा 1.75 लाख युनिट्सपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे वेटिंग पीरियड कमी करून ग्राहकांना लवकर डिलिव्हरी देण्यावर कंपनीचा विशेष भर आहे.
मारुतीने EV बाजारात तुलनेने उशिरा प्रवेश केला असला तरी कंपनी दीर्घकालीन धोरणासह पुढे जात आहे. Maruti e Vitara आणि Ebella यासारखी मॉडेल्स देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
नवीन EV लाईनमुळे कंपनीला पारंपरिक ICE (इंटरनल कम्बशन इंजिन) आणि EV उत्पादनामध्ये अधिक संतुलन साधता येणार आहे, ज्यामुळे भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यास मदत होईल.