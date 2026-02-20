Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘या’ Electric Car वर तुटून पडलेत ग्राहक! मागणी इतकी जास्त की कंपनीला बनवावी लागली वेगळी प्रोडक्शन लाइन

भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक कारला ग्राहक भरघोस प्रतिसाद देत आहेत. हीच मागणी लक्षात घेत मारुती सुझुकी फक्त त्यांच्या इलेक्ट्रिक कारसाठी वेगळी प्रोडक्शन लाइन बनवत आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात इलेक्ट्रिक कारला उदंड प्रतिसाद
  • फक्त इलेक्ट्रिक कारसाठी वेगळी प्रोडक्शन लाइन बनवण्याचा मारुती सुझुकीचा निर्णय
  • जाणून घ्या अधिक माहिती
भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी, Maruti Suzuki, आता पूर्ण ताकदीने इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. कंपनीने अलीकडेच त्यांच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, Maruti e Vitara च्या किमती जाहीर केल्या. शिवाय, टोयोटा एबेला ईव्ही देखील टोयोटासाठी याच प्लॅटफॉर्मवर तयार केली जाणार आहे. वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, कंपनी आता त्यांच्या गुजरात प्लांटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक नवीन उत्पादन लाइन बनवत आहे.

वेगळ्या EV लाईनची आवश्यकता का आहे?

गुजरातमधील हंसलपूर प्लांटमध्ये सध्या एकाच लाईनवर आयसीई (पेट्रोल-डिझेल) आणि ईव्ही अशा दोन्ही पद्धतीच्या कार तयार केल्या जात आहेत. मारुती फ्रॉन्क्स सारख्या पेट्रोल कार आणि ई-विटारा आणि टोयोटा अबेला सारख्या ईव्ही या लाईनवर तयार केल्या जातील. सध्या, या उत्पादन लाईनला अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, कारण एकाच लाईनवर वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानासह कार तयार करणे आव्हानात्मक आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, कंपनी “प्रॉडक्शन डी” नावाची एक नवीन, विशेष ईव्ही लाईन विकसित करत आहे.

भारतीय रस्ते झाले ‘Kia’ मय! अवघ्या 7 वर्षात ‘या’ Car ने कंपनीला केले मालामाल, विकले गेले लाखभर युनिट्स

वाढलेली उत्पादन क्षमता

सध्या, हंसलपूर प्लांटची एकूण क्षमता वार्षिक 7.5 लाख युनिट्स आहे. नवीन ईव्ही लाईन सुरू झाल्यानंतर, ही क्षमता दरवर्षी 10 लाख युनिट्सपर्यंत वाढेल. याव्यतिरिक्त, कंपनी गुजरातमधील खोराज येथे एक नवीन प्लांट बांधत आहे, ज्याची क्षमता दरवर्षी 10 लाख युनिट्स आहे. याचा अर्थ भविष्यात मारुतीची एकूण उत्पादन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

मागणी वाढत आहे

Maruti Suzuki च्या कार्सची मागणी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. जानेवारी महिन्यात कंपनीचा एकूण होलसेल आकडा 2,36,962 युनिट्स इतका नोंदवला गेला. त्यापैकी देशांतर्गत विक्री 1,78,300 युनिट्स इतकी होती. याशिवाय निर्यात 51,020 युनिट्सपर्यंत पोहोचली असून, त्यात तब्बल 88% वाढ झाली आहे.

EV वाहनचालकांसाठी महत्वाची बातमी! राज्यातील ‘या’ महामार्गावर व्होल्वो आणि चार्जझोनकडून अल्ट्रा-फास्ट चार्जरचे उद्घाटन

बुकिंग्समध्येही वर्षानुवर्षे सुमारे 25% वाढ झाली आहे. सध्या कंपनीकडे प्रलंबित बुकिंग्सचा आकडा 1.75 लाख युनिट्सपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे वेटिंग पीरियड कमी करून ग्राहकांना लवकर डिलिव्हरी देण्यावर कंपनीचा विशेष भर आहे.

EV वर विशेष लक्ष का?

मारुतीने EV बाजारात तुलनेने उशिरा प्रवेश केला असला तरी कंपनी दीर्घकालीन धोरणासह पुढे जात आहे. Maruti e Vitara आणि Ebella यासारखी मॉडेल्स देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

नवीन EV लाईनमुळे कंपनीला पारंपरिक ICE (इंटरनल कम्बशन इंजिन) आणि EV उत्पादनामध्ये अधिक संतुलन साधता येणार आहे, ज्यामुळे भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यास मदत होईल.

Published On: Feb 20, 2026 | 06:15 AM

