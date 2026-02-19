शरद पवार पुन्हा जाणार राज्यसभेत? काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याने केले चित्र स्पष्ट, ‘या विषयावर तेव्हाच बोलू जेव्हा…’

शरद पवारांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील रामदास आठवले, फौजिया खान, रजनी पाटील, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटील आणि भागवत कराड यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ २ एप्रिल रोजी संपत आहे. निवडणूक आयोगाने १० राज्यांमधील ३७ राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या ३७ जागांसाठी १६ मार्च रोजी मतदान होणार आहे.
अजित पवार विमान अपघाताबद्दल सचिन पायलट काय म्हणाले?
बारामती विमान अपघातात अजित पवार यांच्या मृत्यूबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस नेते सचिन पायलट म्हणाले, “या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी कालबद्ध चौकशी झाली पाहिजे, तसंच उच्चस्तरीय, पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे.”
भारत अलायन्सच्या नेतृत्वाला पायलटची प्रतिक्रिया
भारत अलायन्सच्या नेतृत्वाबाबत सचिन पायलट म्हणाले की हा निर्णय एकमताने घेतला पाहिजे. असे निर्णय कोणत्याही एका पक्षाने घेतले जाऊ शकत नाहीत. आपण सर्वजण एकत्र काम करत आहोत आणि इंडिया अलायन्स मजबूत आहे. ते खूप चांगले काम करत आहे.
गलगोटियास विद्यापीठ वादाबद्दल सचिन पायलट म्हणाले, “हा एक सरकारी कार्यक्रम होता, खाजगी नाही. अशा घटना आपल्याला लाजिरवाण्या आहेत आणि उद्योजक आणि स्टार्टअप्सच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करतात. सरकारने अशा घटनांची जबाबदारी घेतली पाहिजे.”
शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात आले – पायलट
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर ते पुढे म्हणाले, “आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करत आहोत, परंतु दुर्दैवाने, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या त्यांच्या कल्पनांचा अवलंब केला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी नेहमीच काढलेली लाल रेषा कोणत्याही सरकारने कधीही ओलांडलेली नाही. पण शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड केली जात आहे.”
काँग्रेस नेते म्हणाले की, बैठकीपूर्वी एखाद्या देशाचे अध्यक्ष सर्व काही ट्विट करत आहेत. ट्रम्प यांनी सातत्याने दावा केला आहे की त्यांनी भारताला धमकी देऊन युद्ध रोखले. आमच्या सरकारने अद्याप यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या व्यापार करारात शेतकऱ्यांना थेट लक्ष्य केले आहे. या करारापूर्वी शेतकऱ्यांशी किंवा विरोधी नेत्यांशी कोणतीही चर्चा झाली नाही.
अमेरिकेचा दृष्टिकोन भारतावर दबाव आणण्याचा आहे
त्यांनी आरोप केला की जेव्हा हे लोक सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी प्रथम भूसंपादन कायदा आणला आणि त्यांच्या पुढच्या कार्यकाळात त्यांनी तीन कठोर कायदे आणले. मी हे म्हणतो कारण जेव्हा सरकार सत्तेत असते तेव्हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमांवर त्यांची मानसिकता दिसून येते. अमेरिकेचा दृष्टिकोन भारतावर दबाव आणण्याचा आहे. या कराराचे शेतकऱ्यांवर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होतील.
आपण अमेरिकन दबावाला का बळी पडत आहोत?
राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आपण तेल कुठून खरेदी करावे हे दुसरा देश कसे सांगू शकतो?” अमेरिकेचा दबाव चीनवर काम करत नाहीये, मग आपण त्या दबावाला का बळी पडत आहोत?” आपण आधीच अमेरिकेला ५% कर देत होतो, आता तो १८% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा कोणत्या प्रकारचा करार आहे? जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारता तेव्हा सरकार म्हणते की परराष्ट्र मंत्रालयाला विचारा, मंत्रालय म्हणते की पियुष गोयलला विचारा आणि पियुष गोयल म्हणतात की अर्थमंत्र्यांना विचारा.
महाराष्ट्रात शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत – पायलट
महाराष्ट्रात शेकडो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत आणि या करारामुळे हे संकट आणखी वाढेल. सरकारे बदलली आहेत, परंतु या सरकारने शेतकऱ्यांइतके दुर्लक्ष केलेले नाही. हे सरकार फक्त प्रभावशाली लोकांसाठी काम करत आहे. सरकारच्या कामकाजाकडे पाहता असे दिसते की ते दबावाखाली आहे. अणुचाचण्या केल्या गेल्या तेव्हा कोणत्या प्रकारचे करार झाले होते?
आपल्या धोरणांना विरोध करणारी तीच भाजप – आधार, जीएसटी किंवा इतर काहीही – आता तीच धोरणे स्वीकारत आहे. आपल्या कापड उद्योगाचे रक्षण करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. जर चीन अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत नसेल तर आपण का झुकत आहोत? सरकार रद्द करू इच्छिते मनरेगा.
ओम बिर्ला यांच्या AI व्हिडिओबद्दल पायलट काय म्हणाले?
त्यांनी सांगितले की सरकार नोटीस पाठवून दबावाचे राजकारण करते. पण त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की अशा युक्त्या जास्त काळ चालणार नाहीत.
बांगलादेशी घुसखोरांबद्दल पायलट काय म्हणाले?
बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते पायलट म्हणाले, “जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा भाजप घुसखोरांबद्दल बोलू लागते. सीमा सुरक्षा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असते. बंगाल असो वा बिहार, सीमांचे रक्षण केंद्रीय दल करतात, राज्य पोलिसांकडून नाही. जर बेकायदेशीर स्थलांतरित असतील तर सरकारने त्यांचा डेटा सार्वजनिक करावा आणि त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवावे. हा राजकीय मुद्दा बनवू नये.” मुस्लिम आरक्षणावर सचिन पायलट म्हणाले की, भाजप धर्माच्या आधारे राजकारण खेळते. ते गुणवत्तेबद्दल बोलत नाही, तर फक्त समाजाला विभाजित करणाऱ्या राजकारणात रस आहे.