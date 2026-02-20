Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
माळेगाव कारखान्याच्या संचालकपदी सुनेत्रा पवार; अध्यक्षपदाच्या निवडीवरही शिक्कामोर्तब होणार?

बारामती तालुक्यातील सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकपदी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:30 AM
माळेगाव कारखान्याच्या संचालकपदी सुनेत्रा पवार; अध्यक्षपदाच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होणार?

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • माळेगाव कारखान्याच्या संचालकपदी सुनेत्रा पवार
  • अध्यक्षपदाच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होणार?
  • संचालक, अधिकारी, कामगार सभासदांमध्ये समाधानाचे वातावरण
माळेगाव : बारामती तालुक्यातील सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकपदी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. निवडीमुळे कारखान्याच्या पुढील वाटचालीबाबत उत्सुकता वाढली असून, माळेगावच्या अध्यक्षपदीही सुनेत्रा पवार यांची निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष म्हणून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे काम पाहत होते, मात्र त्यांच्या अपघाती निधनामुळे अध्यक्षपदासह संचालकपद रिक्त झाले होते. ‘ब’ वर्ग गटातून निवडून आलेल्या या जागेसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे यांनी सूचक म्हणून तर संचालक तानाजी कोकरे यांनी अनुमोदन देत अर्जाला पाठिंबा दर्शविला. एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांनी त्यांची संचालक पदी बिनविरोध निवडीची अधिकृत घोषणा केली.

या प्रसंगी उपाध्यक्ष संगीता कोकरे, योगेश जगताप, नितीन सातव, अविनाश देवकाते, विजय तावरे, शिवराज जाधवराव, नितीन शेंडे, ज्योती मूलमुले, राजेंद्र बुर्ंगले, रामदास आटोळे, गणेश खलाटे, प्रताप आटोळे, रतन भोसले, सतीश फाळके, देविदास गावडे, स्वप्निल जगताप, विशाल जगताप, कामगार संचालक अनिल जगताप, तसेच कार्यकारी संचालक अशोक पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

संचालक, अधिकारी, कामगार सभासदांमध्ये समाधानाचे वातावरण

या निवडीमुळे संचालक, अधिकारी, कामगार आणि सभासदांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून कारखान्याच्या प्रगतीला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सात महिन्यांच्या कालावधीत कारखान्याने घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे गतीमान झालेली प्रगती आता अधिक वेगाने पुढे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : ग्रामपंचायत निवडणुका प्रलंबित; भारतीय सरपंच परिषदेकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

पुढील वाटचालीची प्रमुख आव्हाने

सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर कामगारांच्या अडीअडचणी सोडवणे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वास दृढ करणे, ऊसदर व उत्पादनवाढ यासंबंधी ठोस धोरणे राबवणे, सिंचन व पाणी व्यवस्थापन सुधारणा, तसेच कारखान्याच्या आधुनिकीकरणाला चालना देणे ही प्रमुख आव्हाने राहणार आहेत. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि शाश्वत विकास या बाबींवर भर देत कारखान्याला राज्यात अग्रस्थानी नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, कारखान्याच्या सर्व संचालकांनी त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारण्याची विनंती केली असून येत्या पंधरवड्यात अध्यक्षपदाची निवड जाहीर होण्याची शक्यता आहे. बारामती तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

