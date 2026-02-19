Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ट्रेनीपासून सुरूवात, २३ वर्षांची नोकरी आणि आता राजीनामा…मिसेस मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने केले शेअर

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी जवळपास २३ वर्षांच्या नोकरीनंतर राजीनामा दिला आहे.त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स द्वारे राजीनामा जाहीर केला आहे

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:24 PM
२३ वर्षांच्या नोकरीनंतर अमृता फडणवीसांचा नोकरीतून राजीनामा (फोटो सौजन्य - X.com)

  • अमृता फडणवीस यांचा अ‍ॅक्सिस बँकेच्या पदाचा राजीनामा
  • २३ वर्षाच्या नोकरीनंतर जाहीर केला राजीनामा
  • सोशल मीडियावर केली बातमी शेअर 
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी जवळपास २३ वर्षांपूर्वी बँकिंग क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली होती. अमृता फडणवीस यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती शेअर केली. एका पोस्टमध्ये दोन छायाचित्रे शेअर करताना त्यांनी लिहिले की त्यांनी २३ वर्षांपूर्वी प्रशिक्षणार्थी म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली होती. आज, त्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत, परंतु नोकरीचा राजीनामा देत आहेत.

अमृता फडणवीस यांनी ही माहिती शेअर केली

गुरुवारी एका एक्स-पोस्टमध्ये अमृता फडणवीस म्हणाल्या, “मी २३ वर्षांपूर्वी एक तरुण व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी म्हणून अ‍ॅक्सिस बँकेत सामील झालो होते. आज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून, मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करत राजीनामा देत आहे.” त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे अमृता यांनी लिहिले की, “शाखा ऑपरेशन्सपासून कॉर्पोरेट बँकिंग, ट्रेझरी ते ग्राहक संबंधांपर्यंतच्या अनुभवासह, ही संस्था माझे कुटुंब, शिक्षक आणि दुसरे घर आहे.” त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आणि नेत्यांचे, विशेषतः एमडी आणि सीईओ अमिताभ चौधरी यांचे त्यांच्या सर्व पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

Anjali Bharti Apology : “मी एक दलित गायिका आहे म्हणून; अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या अंजली भारतींनी माफी मागितली पण…

अमृता फडणवीस एक सामाजिक कार्यकर्त्या

अमृता फडणवीस यांचा जन्म ९ एप्रिल १९७९ रोजी नागपूर येथील एका वैद्यकीय कुटुंबात झाला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्या आता एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि गायिका म्हणून सक्रियपणे सहभागी आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांनी वित्त विषयात एमबीए केले आहे आणि राज्यस्तरीय १६ वर्षांखालील टेनिसपटू म्हणूनदेखील त्यांनी सहभाग घेतला होता. अमृता फडणवीस या नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असतात आणि अनेक सामाजिक कार्यांमध्ये सहभागी होताना दिसतात. तसंच अनेक सामाजिक कार्यांमध्ये अगदी हिरिरीने अमृता फडणवीस यांचा सहभाग असतो आणि त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या कामामुळे एक वेगळी ओळख मिळवली आहे. मिसेस मुख्यमंत्री असूनही अमृता फडणवीस यांचं सामाजिक क्षेत्रातील योगदान मोठे असल्याचं दिसून येतं. 

Amruta Fadnavis: “एक दिवस मुख्यमंत्री करण्यात आलं तर…; अमृता फडणवीस यांनी दिलं हटके उत्तर

Published On: Feb 19, 2026 | 11:24 PM

Topics:  

