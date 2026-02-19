ट्रेनीपासून सुरूवात, २३ वर्षांची नोकरी आणि आता राजीनामा…मिसेस मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने केले शेअर

23 years ago, I walked into Axis Bank as a young Management Trainee. Today, I sign off as Senior Vice President, with a heart full of gratitude. With experience spanning branch operations to corporate banking , treasury to customer relations , this institution has been my family,… pic.twitter.com/Mo2171NBi2 — AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) February 19, 2026
अमृता फडणवीस यांनी ही माहिती शेअर केली
गुरुवारी एका एक्स-पोस्टमध्ये अमृता फडणवीस म्हणाल्या, “मी २३ वर्षांपूर्वी एक तरुण व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी म्हणून अॅक्सिस बँकेत सामील झालो होते. आज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून, मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करत राजीनामा देत आहे.” त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे अमृता यांनी लिहिले की, “शाखा ऑपरेशन्सपासून कॉर्पोरेट बँकिंग, ट्रेझरी ते ग्राहक संबंधांपर्यंतच्या अनुभवासह, ही संस्था माझे कुटुंब, शिक्षक आणि दुसरे घर आहे.” त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आणि नेत्यांचे, विशेषतः एमडी आणि सीईओ अमिताभ चौधरी यांचे त्यांच्या सर्व पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.
अमृता फडणवीस एक सामाजिक कार्यकर्त्या
अमृता फडणवीस यांचा जन्म ९ एप्रिल १९७९ रोजी नागपूर येथील एका वैद्यकीय कुटुंबात झाला हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्या आता एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि गायिका म्हणून सक्रियपणे सहभागी आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांनी वित्त विषयात एमबीए केले आहे आणि राज्यस्तरीय १६ वर्षांखालील टेनिसपटू म्हणूनदेखील त्यांनी सहभाग घेतला होता. अमृता फडणवीस या नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असतात आणि अनेक सामाजिक कार्यांमध्ये सहभागी होताना दिसतात. तसंच अनेक सामाजिक कार्यांमध्ये अगदी हिरिरीने अमृता फडणवीस यांचा सहभाग असतो आणि त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या कामामुळे एक वेगळी ओळख मिळवली आहे. मिसेस मुख्यमंत्री असूनही अमृता फडणवीस यांचं सामाजिक क्षेत्रातील योगदान मोठे असल्याचं दिसून येतं.
