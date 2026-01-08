लग्नानंतर पहिल्यांदाच ‘चीकाटीलो’ चित्रपटात झळकणार शोभिता धुलिपाला; साकारणार अनोखी भूमिका

“द नाईट मॅनेजर” सारख्या वेब सिरीजमध्ये दिसलेली अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला आता एक नवीन चित्रपट घेऊन येत आहे. हा एक सस्पेन्स-क्राइम थ्रिलर आहे ज्याचे नाव आहे “चीकाटीलो”. चित्रपटाच्या घोषणेसोबतच, त्याचे पहिले पोस्टर देखील रिलीज करण्यात आले, ज्यामध्ये शोभिता एका तीव्र लूकमध्ये दिसली आहे. हा चित्रपट कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.
हा चित्रपट एका पॉडकास्टरची कहाणी सांगतो.
“चीकाटीलो” हा एक प्राइम व्हिडिओ ओरिजिनल तेलुगू चित्रपट आहे. परंतु, तो हिंदीमध्ये देखील प्रदर्शित होणार आहे. हैदराबादमध्ये सेट केलेला “चीकाटीलो” हा एक रोमांचक गुन्हेगारी-सस्पेन्स चित्रपट आहे. ही कथा संध्याभोवती फिरते, जी खऱ्या गुन्ह्यातील पॉडकास्टर आहे ज्याची भूमिका सोभिता धुलिपालाने केली आहे. तिच्या इंटर्नच्या गूढ मृत्यूनंतर न्यायासाठी तिच्या अथक प्रयत्नात, संध्या भयानक गुन्ह्यांची धक्कादायक साखळी उलगडते, ज्यामुळे शहरातील काही काळे रहस्ये उघड होतात. हा चित्रपट येत्या २३ जानेवारी रोजी प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे.
शरण कोपिसेट्टी दिग्दर्शित ‘चीकाटीलो’
शरण कोपिसेट्टी दिग्दर्शित “चीकाटीलो” ची निर्मिती डी. सुरेश बाबू यांनी केली आहे. ही कथा चंद्रा पेम्माराजू आणि शरण कोपिसेट्टी यांनी लिहिली आहे. या चित्रपटात शोभिता धुलिपाला आणि विश्वदेव रचकोंडा यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. चैतन्य विशाललक्ष्मी, ईशा चावला, झाशी, आमनी आणि वदलामणी श्रीनिवास हे देखील प्रमुख भूमिकेत दिसत आहेत.
प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे ओरिजिनल्सचे डायरेक्टर आणि हेड निखिल माधोक या चित्रपटाबद्दल म्हणाले, “प्राइम व्हिडिओवर आम्ही सातत्याने साउथ ओरिजिनल्सची यादी विस्तारत आहोत, ज्या कथा धाडसी, वास्तवाशी जोडलेल्या आणि सर्जनशीलदृष्ट्या वेगळ्या आहेत. सस्पेन्स आणि थ्रिलर या लोकप्रिय शैली असल्या तरी, आमचा भर भावनिक खोली असलेल्या अनोख्या कथांवर आहे. ज्या प्रेक्षकांना आमच्या तेलुगु ओरिजिनल सीरिज पाहायला खूप आवडल्या. आमचा आगामी तेलुगु ॲमेझॉन ओरिजिनल चित्रपट ‘चीकाटीलो’ हीच दृष्टी दर्शवतो. चीकातिलो ला खास बनवते त्याची सांस्कृतिक प्रामाणिकता, जी पॉडकास्टसारख्या आधुनिक कथाकथन माध्यमांशी सुंदररीत्या जोडलेली आहे आणि कथेत महत्त्वाची भूमिका बजावते.’